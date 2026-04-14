ガレの花器に460万円、ダイヤモンドに人気、西洋アンティーク、高級時計、ジュエリー、ブランドバッグ約350点を競売【東京丸の内】
落札価額合計 9,917万250円（金額には落札手数料のみ含む）
落札率 86.5％
落札結果（PDF） :
https://www.shinwa-auction.com/wp-content/uploads/2026/04/20260411s_s.pdf
落札結果一覧（画像付・1週間限定公開） :
https://www.online-shinwa-auction.com/mem_goodslist?action=live&auctionSeq=12
Shinwa Wise Holdings 株式会社 (本社：千代田区丸の内 代表取締役：米田 岳）の主要子会社である Shinwa Auction株式会社（本社：千代田区丸の内 代表取締役：高橋 健治）は、2026年4月11
日（土）にBags・Jewelry ＆ Watches / 西洋美術 オークションを開催しました。
落札価額合計は9,917万250円（金額には落札手数料のみ含む）、落札率86.5％の結果となりました。
主な落札結果
LOT.33
ROLEX デイトナ
自動巻き
ケースサイズ：40.0mm
手首回り：17.0cm
ケース・ブレス：SS
Ref：116500LN
保証書付
エスティメイト：330万円～400万円
ハンマープライス：330万円
LOT.137
ヒスイリング
本体サイズ：20.9×20.1mm
リングサイズ：16号(+3-3)
打刻：P.m
重量：10.0g
中央宝石研究所ソーティング付
エスティメイト：30万円～50万円
ハンマープライス：160万円
LOT.245
エメラルド ダイヤモンドリング
本体サイズ：16.3×19.4mm
リングサイズ：13号(+3-3)
打刻：Pm 11.94 0.42 C91 650
重量：9.4g
中央宝石研究所ソーティング付
エスティメイト：100万円～180万円
ハンマープライス：290万円
LOT.249
ダイヤモンドリング
本体サイズ：17.8×20.6mm
リングサイズ：16号(+3-3)
打刻：P.m 850 BWC3026・6411
重量：5.3g
中央宝石研究所ソーティング付
エスティメイト：100万円～180万円
ハンマープライス：520万円
LOT.329
マイセン
色絵陶板「ユピテルとアンティオペ」
23.5×19.8cm（額寸38.5×35.0cm）
裏に窯印
原画：Thomas Willeboirts Bosschaert
エスティメイト：20万円～30万円
ハンマープライス：72万円
LOT.405
ドーム
蜻蛉と水生植物文花器
H41.0×D15.0cm
底部に陰刻銘
エスティメイト：120万円～150万円
ハンマープライス：310万円
LOT.410
ガレ
ひとよ茸文花器
H19.6×D10.4cm
胴部に陰刻銘
エスティメイト：70万円～100万円
ハンマープライス：460万円
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▶出品・査定のお申込み(https://www.shinwa-auction.com/course/satei01/)
お電話でのお申し込みは03-5224-8620まで
会社概要
【 Shinwa Wise Holdings 株式会社 】
商号：Shinwa Wise Holdings 株式会社
所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング 2階
資本金：2億2,000万円
役員：代表取締役 米田 岳
目的（事業内容)：アート・高額品の流通にかかる事業及び文化関連事業の企業集団を擁する持株会社
お問い合わせ：info@shinwa-wise.com
URL：https://www.shinwa-wise.com
【 Shinwa Auction 株式会社 】
商号：Shinwa Auction株式会社
※Shinwa Auction株式会社はShinwa Wise Holdings株式会社（2437：東証STD）のグループ企業です
所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング 2階
資本金：5,000万円
お問い合わせ:
TEL.03-5224-8620
FAX.03-5224-8621
URL：https://www.shinwa-auction.com