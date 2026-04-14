『勝利の女神：NIKKE』より、「メカシフティー」がプラスチックキットで登場。あみあみ限定でご案内中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Mania House」より、『勝利の女神：NIKKE メカシフティー プラスチックキット』を現在、あみあみ限定でご案内中です。



製品ページはこちら：


●勝利の女神：NIKKE メカシフティー プラスチックキット(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-RBT-9364&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■勝利の女神：NIKKE メカシフティー プラスチックキット




【製品情報】


□参考価格：4,950円(税込)


□発売日：2026年11月予定


□ブランド：Mania House


【サイズ】H120mm×W120mm×D84mm(組立後)



原型：GODBRAVE studio



※こちらの商品は「あみあみ」限定での取り扱いとなります。






























※画像は組み立てて塗装した見本です。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●勝利の女神：NIKKE メカシフティー プラスチックキット(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-RBT-9364&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



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【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)