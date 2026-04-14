『勝利の女神：NIKKE』より、「メカシフティー」がプラスチックキットで登場。あみあみ限定でご案内中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Mania House」より、『勝利の女神：NIKKE メカシフティー プラスチックキット』を現在、あみあみ限定でご案内中です。
製品ページはこちら：
●勝利の女神：NIKKE メカシフティー プラスチックキット(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=TOY-RBT-9364&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■勝利の女神：NIKKE メカシフティー プラスチックキット
【製品情報】
□参考価格：4,950円(税込)
□発売日：2026年11月予定
□ブランド：Mania House
【サイズ】H120mm×W120mm×D84mm(組立後)
原型：GODBRAVE studio
※こちらの商品は「あみあみ」限定での取り扱いとなります。
※画像は組み立てて塗装した見本です。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
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(C)SHIFT UP Corp.
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
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■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)