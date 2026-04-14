置くだけで、空間に″緑の景色″を。DOMANI × Artificial Green セット販売開始
TISTOU株式会社と株式会社3rdpartyは、ベルギー発のプランターブランド「DOMANI」とアーティフィシャルグリーン（人工観葉植物）を組み合わせたセット販売を開始いたしました。
本セットは、TISTOU TOKYO SHOWROOMおよび3rdpartyのオンラインストア（https://3rdpartyhome.com/pages/onlineshop）にてお取り扱いしております。
空間に、緑の景色を
空間にやわらかな豊かさと心地よさをもたらす、インテリアグリーン。
日々の暮らしに、さりげなく取り入れたい要素のひとつです。
一方で、日当たりや設置環境の制約、長期間家を空けるライフスタイルなど、
植物を取り入れることが難しいと感じる場面もあります。
別荘やオフィスなど、日常的な手入れが行き届きにくい空間でも同様です。
そうした方にも気軽にグリーンを楽しんでいただきたいという思いから、
DOMANIのプランターにアーティフィシャルグリーンを組み合わせた
セット商品の企画・販売に至りました。
水やりや日照管理は不要で、設置場所を選ばず取り入れられる点が特長です。
日々のメンテナンスも必要とせず、より自由に空間づくりをお楽しみいただけます。
また、プランターごとに植物の形状やボリュームを調整し、
自然な佇まいとなるようコーディネートしています。
使用するグリーンは、アーティフィシャルグリーン（人工観葉植物）でありながら、
リアルな質感にこだわり、厳選しています。
お届け後は、バークチップをあしらい、
そのままお好きな場所に設置するだけで、空間に自然な緑の景色が生まれます。
オンラインストア :
https://3rdpartyhome.com/collections/domani
DOMANI
それまでプランターといえば、赤茶色の素焼きの鉢“テラコッタ”が主流。
素朴でクラシカルな風合いが、現代のインテリアにはそぐわないと感じたことから、
DOMANIは1992年にオリジナルプランターの制作をスタートしました。
DOMANIのデザインのベースにあるのは、「素材」と「技術」。
ファッションの街、ベルギー・アントワープで生み出されるデザインを、
陶磁器の街ハンガリー・ペーチの職人が、確かな伝統と技術によってかたちにしています。
「MINSK」と「HANOI」は、いずれもDOMANIを代表するシリーズです。
どちらも日本で生まれた「楽焼」の製法を応用して作られており、
焼成後に急激な温度変化を与えることで、表面に貫入（ひび模様）が生まれます。
この模様は一つとして同じものがなく、それぞれが一点ごとに異なる表情を持ちます。
素材の風合いを感じさせながらも洗練されたバランスを備え、
インテリアとして取り入れやすいプランターです。
販売概要
取扱店舗 : TISTOU TOKYO SHOWROOM
〒111－0051 東京都台東区蔵前3-7-3
TEL：03-5829-4085
オンラインストア : https://3rdpartyhome.com/pages/onlineshop
本件に関するお問い合わせ
TISTOU株式会社
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-7-3
Tel：03-5829-4085 E-mail：info@tistou.jp URL：https://tistou.jp