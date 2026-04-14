経営人事AIプロフェッショナル講座 満席につき日程追加＆第２期募集開始！

株式会社Trustyyle

株式会社Trustyyle（本社：東京都中央区・代表取締役：吉田洋介）は、運営するコミュニティ「人事図書館」にて、経営人事AIプロフェッショナル講座の満席に伴い、第１期日程追加と第２期募集開始いたします。本講座ではAI導入が続く中で実際の生産性が高まっているのか、経営にとって価値が出ているのか曖昧なケースが後を絶ちません。本講座では業務効率化、業務の再編成、組織の再編成までを見据え、自社の経営人事とAIに精通しリードする『経営人事AIプロフェッショナル』の育成を目指します。

開講の背景

AIが大きく進化し経営人事の領域へ大きなインパクトを出してきています。

圧倒的な生産性の実現、1人が数十人以上のパフォーマンスを出す、人員の削減など日々ニュースが絶えません。

一方で自社でAI活用を本質的に推進することは簡単ではありません。

ChatGPT、Gemini、Copilot、Claudeなどを導入し、社内活用を推進していても本当に生産性があがったのか、より高い価値を出せるようになったのか、実は曖昧なままになっているケースが多くあります。

単純な業務効率化だけでなく、業務の再編成、組織の再編成までを見据えた「自社の目指す姿」を描き、その推進計画を立て、実行していくためには、自社の経営人事とAIに精通しリードする『経営人事AIプロフェッショナル』が欠かせません。

開講のお知らせから約2週間で50席が満席になったため、第１期の日程追加、また第２期の募集を開始いたしました。

経営人事AIプロフェッショナル講座の目指すゴール

本講座では最新の国内外事例を用いながら、Claude CodeなどAIエージェントの実装、AI前提の組織設計やマネジメント再定義などを行います。3か月間の集中的なインプットと実践により、短期間で経営人事AIプロフェッショナルとして活躍できる力をつけ、講座進行中から自社の経営人事をアップデートに取り掛かれる状態を目指し、講座終了後も社内でAI×経営人事をリードできることをゴールとしています。

第１期（2026年5月～）開催スケジュール

第２期（2026年8月～）開催スケジュール

3カ月のカリキュラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/363_1_f7ba73a76d683d9daf438d8db15a3780.jpg?v=202604140651 ]

本プログラム受講で得られるもの

1. AI活用度セルフチェック

2. カスタム人事AIエージェント

3. 自社AI適用マップ

4. AI倫理ガイドライン

5. 業務プロセス改善計画

6. 組織マネジメント変革案

7. 将来組織図＋移行ロードマップ

8. AI戦略マップ

9. 投資計画を含む経営提案書

※上記は一部変更になる可能性がございます

本プログラムの想定受講者

・ 人事責任者／経営者

・ 人事・人事企画・HRBPのリーダー

・ AX/DX推進部門の人事連携担当

・ 経営企画・事業部人事責任者

・ 経営人事に携わる方

人数

最小催行人数3名、最大20名まで

受講資格・条件

推奨されるAIスキルレベル

どのレベルの方でも受講いただけますが、AIを全く使ったことがない状態ですと講座についていくのが難しくなる場合があります。目安として、ChatGPT・Gemini・Claudeなどの生成AIツールを有料プランで契約し、プライベート・業務を問わず週2～3回以上使っている程度の経験があれば問題ありません。経験が少ない方は、講座開始までにこのレベルまで触れておくことを推奨します。

PC環境について

講座内ではClaude Codeなどのツールを実際に操作して実装演習を行います。そのため、各種AIツールを自由にインストール・利用できるPC（原則として私用PC）をご持参いただく必要があります。業務PCのみでの参加は、セキュリティ制限等により本来体験すべき内容が体験できなくなるため、原則お断りしています。なお、私用PCによる演習では業務上の機密情報は一切使用せず、疑似データを生成して進めます。

会社で利用しているAIツールについて

会社でCopilotのみを利用されている場合でも問題ありません。講座では私用PCを使い、ClaudeCodeをはじめとするツールで実装を行いますので、業務環境のツール制限に影響されません。

受講料金（全12回/税込）

一般 330,000円

人事図書館メンバー 220,000円（割引コード適用→人事図書館Discordにてご案内しています）

※受講料金には全12回の講座受講、テキスト・資料一式、成果物テンプレート、修了認定証が含まれます。

※演習で使用するClaudeの有料プラン、その他AIサービスの費用は各自にてご負担ください。

※請求書払いをご希望の方は、お申し込み画面でクーポンコード「seikyu」をご入力ください。別途お申込み～5月末までにご請求書を発行します。

〇 講師／ファシリテータ―

吉田洋介 人事図書館 館長

立命館大学院政策科学研究科修了後、2007年リクルートマネジメントソリューションズに入社。

海外事業立上、九州支社長、スクール事業責任者などを歴任。2021年3月株式会社Trustyyleを設立し、人事不在の企業を中心に組織作りの支援を行う。170名の有志と共にクラウドファンディングで472名から支援を受け2024年4月人事図書館を設立。

これまで500社以上、スタートアップから大手企業まで幅広く、採用、人材育成、組織開発、人事制度策定などを経験。

2024年4月人事図書館を設立。壺中人事塾では毎年30-40名ずつの参加者と共に人事の学びの場を磨き続けている。

著書『「人事のプロ」はこう動く』(日本実業出版社)

幼少期にBasicを学び、学生時代にweb制作、ビジネスパーソンになってからはデータ統計分析、非エンジニアでありながらPython、Rをはじめデータ分析ツールを活用し組織人事コンサルティングを実践、Bartなど大規模LLM以前の機械学習でのサービス実装などを行ってきている

お申込み、問い合わせ

講座の専用サイトよりお申込み、ご相談ください

https://ai-pro.hr-library.jp/

人事図書館とは

2024年4月1日に東京人形町にオープンした、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ。2500冊以上の人事に関する書籍と800名以上の会員を有しており「仲間と学びで、未来を拓く」をタグラインに運営しています。

所在地： 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 6F

設立： 2024年4月1日

公式ホームページ： https://hr-library.jp/

公式X： https://x.com/hr_library0401/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/hr-library/