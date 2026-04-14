【鳥取限定】飲食店の利益率をアップする「白うさぎサワー」「大山ハイボール」の10L樽が新登場！

松井酒造合名会社

松井酒造合名会社（所在地：鳥取県倉吉市）は、鳥取県の飲食店を応援する新シリーズとして、圧倒的なコストパフォーマンスを誇る業務用10リットル樽、「白うさぎサワー」および「大山ハイボール」を鳥取県内限定で新発売いたします。

昨今の原材料高騰に悩む飲食店様の「利益率アップ」を第一に考え、安くて美味しい、そして鳥取の地名を感じさせる親しみやすいブランドを展開いたします。

■ 商品ラインナップ

白うさぎサワー（10L樽）

アレンジ自在で、あらゆるドリンクメニューのベースとなる、使い勝手抜群のプレーンサワーです。

アルコール分： 8%

特徴： スッキリと爽やかな味わいのプレーンタイプ。そのままでも美味しく、シロップを加えることでレモンサワーやグレープフルーツサワーなど、多彩なメニュー展開が可能です。

大山ハイボール（10L樽）

食事との相性を最優先に設計された、本格派の業務用ハイボールです。

アルコール分： 8%

特徴： ミズナラの香りが心地よく広がり、ハイボール特有の爽快感を実現しました。キレが良く、和洋中問わずお食事を美味しく引き立てます。

■ 飲食店様に選ばれる「5つのメリット」

本商品の導入にあたり、飲食店様の運営を強力にサポートする体制を整えています。

1. 圧倒的なコストパフォーマンス

徹底したコスト管理により「安くて美味しい」を実現。1杯あたりの原価を低減し、店舗の利益率改善に直結します。

2. サーバー無料貸し出し

導入時の設備コストはかかりません。専用サーバーを無料で貸し出しいたします。

3. 販促ツールを無償提供

注文率を高めるための卓上POPやポスターなどの販促ツールもご用意。導入後すぐに販売を開始いただけます。

4. 高アルコール（8%）によるオペレーション効率

しっかりとした飲みごたえがあるため、提供品質の安定化と、濃いめを好むお客様への対応もスムーズです。

5. 地域密着のブランド展開

地元・鳥取で馴染みのある名称で、観光客から地元客まで幅広くアピールできます。

■ 商品概要

白うさぎサワー 10L樽

大山ハイボール 10L

商品名： 白うさぎサワー樽 / 大山ハイボール樽

容量： 各10リットル

販売エリア： 鳥取県内限定

■商品についてのお問い合わせ先

サーバー設置のご依頼や、販売価格・お見積りについては下記までお気軽にお問い合わせください。

松井酒造合名会社

担当：松井

電話（担当者直通080-4792-9560）もしくは、メール（info@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

■このプレリリースへのお問い合わせ先

松井酒造合名会社 広報

メール（pr@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

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