【あと1週間】日本発スタートアップ・中小企業のASEAN・メコン進出支援プログラム説明会　～経済産業省・JETRO・先輩起業家らが登壇する説明会を開催～

株式会社ケップル

株式会社三菱総合研究所（本社：東京都、以下MRI）と株式会社ケップル（本社：東京都）は、2026年4月21日（火）、日本発スタートアップおよび中小企業のASEAN・メコン地域への進出を支援する説明会を開催いたします。

お申し込みはこちら：https://mri-kepple-20260421.peatix.com/

本イベントでは、経済産業省（イノベーション・環境局 イノベーション創出新事業推進課）、中小企業庁（経営支援部海外展開支援室）、JETRO、およびASEANに進出しているスタートアップ起業家をお招きし、MRIV International（三菱総合研究所ベトナム法人）を交えながら、ASEANの中で今後特に高い成長が期待されるメコン地域への進出機会と、具体的な支援プログラムについて発信します。

■イベント概要

イベント名：ASEAN・メコン進出支援プログラム説明会

日時：2026年4月21日（火）16:00～18:00

形式：ハイブリッド開催（オフライン／オンライン）

会場：Tokyo Venture Capital Hub（麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 5F）

参加費：無料

定員：30社（現地参加）※オンラインは制限なし

▼お申し込みはこちら（Peatix）

https://mri-kepple-20260421.peatix.com/

主催：株式会社三菱総合研究所／株式会社ケップル

■プログラム（予定）

〇オープニング

〇基調講演

「ASEAN市場の概況とビジネスチャンス」

登壇者：

・緒方亮介氏（三菱総合研究所ベトナム法人 General Director）

〇進出支援プログラム説明

〇パネルディスカッション

「日本発スタートアップ・中小企業のASEAN展開の成功要因」

登壇者：

・安長裕氏（JETROハノイ事務所 イノベーション担当ダイレクター）

・中道貴也氏（株式会社AGRI SMILE 代表取締役社長）

・水越健晴氏（フォーバルカンボジア 会長）

・藪本雄登氏（One Asia Lawyersグループ ラオス事務所代表）

〇ネットワーキング（予定）

※内容は一部変更となる可能性があります

※オフライン参加企業多数の場合、オフライン参加は1社あたり2名までとさせていただき、他のご参加者はオンライン参加へのご案内をさせていただきます

■本イベントで得られること

・ASEAN・メコン地域のリアルな市場理解

・それら地域への事業展開における具体的なステップ

・進出支援プログラムの詳細

・現地の具体ニーズ、自社のポテンシャルに関する判断材料

また、本イベント参加企業を中心に、今後のセミナーや進出支援プログラムへの参加機会を提供予定です。

■対象

・スタートアップ・中小企業で、グローバルサウス諸国への事業展開を具体的に検討している方

・新規事業・事業開発を担当している方

・ASEAN市場に関心があるが、具体的なステップについて悩んでいる方

・経営者として次の成長市場を探している方

■今後の展開

本説明会後、参加企業へのアンケート等を通じて進出意向を確認し、対象企業の選定を進めます。その後、追加セミナーや個別支援を通じて、具体的なメコン地域展開の実行を支援していく予定です。

■主催者概要

株式会社三菱総合研究所

政策・経済・産業分野における総合シンクタンク

株式会社ケップル

スタートアップエコシステムの発展に貢献するための様々な事業を展開

▼参加申し込み（無料）

https://mri-kepple-20260421.peatix.com/

株式会社ケップル(https://corp.kepple.co.jp/)について

ケップルは、「Create New Industries（世界に新たな産業を）」をミッションに掲げ、スタートアップエコシステムの発展に貢献するための様々な事業を推進しています。スタートアップと事業会社の双方に新たな成長機会を提供する「M&A支援」、企業とスタートアップの共創を包括的に支援する「オープンイノベーション支援」、スタートアップの採用などを支援する「スタートアップ支援」、ファンドの幅広いミドルバック業務をサポートする「ファンド運営支援」と事業展開は多岐に渡ります。今後はさらに、世界中のスタートアップ・投資家へと支援を広げてまいります。

株式会社ケップルの事業ラインナップM&A支援(https://corp.kepple.co.jp/ma-support)

スタートアップ支援で培った豊富な知見と幅広いネットワークを活かし、最適な株式/事業の譲渡・譲受・統合の実行を支援。挑戦者と継承者を結び、企業の持続的な価値創造を後押し。

オープンイノベーション支援(https://corp.kepple.co.jp/open-innovation)

株価算定・DDをはじめとしたアドバイザリー、独自のスタートアップデータベース「KEPPLE DB」を活用した探索支援、海外スタートアップとの協業支援など、企業のオープンイノベーション活動を包括的に支援。

スタートアップ支援(https://corp.kepple.co.jp/business#startup)

スタートアップ専門のキャリアアドバイザーや公認会計士、アナリストなど経験豊富なプロフェッショナルによるハイクラス人材の採用支援サービス「スタートアップスカウト」などを提供。

ファンド運営支援(https://corp.kepple.co.jp/business#fund)

ファンド決算を中心に資金・投資管理、投資家へのレポーティング等のファンド運営に関する幅広いミドルバック業務をサポート。



サービスについてのお問い合わせは、各サービスページまたはお問い合わせフォーム(https://corp.kepple.co.jp/contact)よりお願いいたします。