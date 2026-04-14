イベントス株式会社 、「Startup JAPAN EXPO 2026」出展および「ソフトウェア定義型ゲートウェイ」の提供開始を発表

「ソフトウェア定義型ゲートウェイ」の提供開始を発表

イベントス株式会社

ユニバーサル・データプラットフォームイベントス株式会社（以下、Eventus）を展開する Eventusは、東京都の「Startup Tokyo」への選出し、および 2026年4月15日（水）・16日（木）に開催される「Startup JAPAN EXPO 2026」への出展を発表いたします。

会場では、設備投資不要（Zero-CAPEX）で本格的なリモートモニタリングを実現する革新的な「ソフトウェア定義型ゲートウェイ（SDG）」をご体験いただけます。

ソフトウェア定義型（SDG）

iOS・Android・macOS・Windows向けアプリにより、既存デバイスを即座にゲートウェイ化。訪問介護や仮設現場などにおける迅速な導入を可能にします。

ユニバーサルなデータ統合基盤（Universal Data Glue）

- ハードウェアゲートウェイサポート - 病院などミッションクリティカルな環境向けには、従来型ハードウェアゲートウェイも引き続きサポートします。- ヘルスケアの「ハードウェア税」を撤廃 - 専用機器の購入や施工費といった初期コストを削減することで、DX導入のハードルを大幅に引き下げます。

ユニバーサルなデータ統合基盤として、以下のデータを一元的に統合します。

Startup JAPAN EXPO 2026 出展概要

- 臨床バイタルデータ：Quanta社製の高精度医療センサー- ブルートゥース （Bluetooth）デバイス：脈拍数センサー、血圧センサー、血中酸素飽和度センサーなど- 環境・施設データ：CO2センサー、温度センサーやスマートビル向けLoRaWANセンサー

Eventus は、4月15日（水）・16日（木）の2日間、会場内ブースにてデモを実施し、皆様のご来場をお待ちしております。

スマートフォンやPCを医療グレードのIoTハブへと変貌させるソリューションをご紹介し、次世代のデータ統合をご提案します。ハイブリッド・コネクティビティ：柔軟なインフラ戦略

Eventusは、日本市場の多様なニーズに対応するため、「ハイブリッド・インフラ戦略」を推進しています。

Eventus マネジング・ディレクター ジェームズ・イップのコメント - 「Startup Tokyoへの参画と、Startup JAPAN EXPOでの出展を大変嬉しく思います。当社のハイブリッド・アプローチは、設備投資ゼロで明日からでも実証実験を開始できる柔軟性を提供します。日本のヘルスケアとスマートシティの未来を、データ統合の力で加速させます。」

イベントスについて

断片化されたIoT・臨床データを統合するAIプラットフォーム。香港を拠点とし、日本法人イベントス株式会社を通じて、次世代のデジタルヘルスと都市インフラを支える基盤を提供しています。

URL: https://eventus.one | https://sekhmet.tech

【本件に関するお問い合わせ先】

イベントス株式会社 マネジング・ディレクター：ジェームズ・イップ（James Yip）

Email: jamesyip@eventus.one