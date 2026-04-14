【大阪・泉南】“LAカルチャー”が出現する体験型屋外フェス「LA FOOD & CULTURE FEST」2026年ゴールデンウィークに開催決定。ドジャース所属大谷翔平選手の現地限定グッズも販売

株式会社TryHard Japan

株式会社TryHard Japan（NASDAQ: THH 上場 TryHard Holdings Limited の子会社）は、ロサンゼルスの食・スポーツ・カルチャーを体感できるイベント 「LA FOOD & CULTURE FEST」 を、

2026年ゴールデンウィーク期間に大阪・泉南市の SENNAN LONG PARK（センナンロングパーク） にて開催することをお知らせいたします。

本イベントでは、ロサンゼルスのフード、スポーツ、音楽、アート、ライフスタイルなど、西海岸カルチャーをテーマにした体験型コンテンツを展開します。

目玉企画として、ロサンゼルス・ドジャース所属 大谷翔平選手の“ロサンゼルス現地限定グッズ”の特別販売を実施。日本では入手困難なアイテムを中心に取り揃え、スポーツファンにとっても注目のコンテンツとなります。

公式サイト :https://www.tryhardjapanevent.com/la-food-and-culture-fest

海と空のロケーションで“まるでLA”の体験

本イベントの最大の魅力は、大阪湾を望む開放的なロケーションです。



会場となるSENNAN LONG PARKは、海・空・パームツリーが広がる景観が特徴で、ロサンゼルスの海沿いの雰囲気を想起させる環境を備えています。

海・空・パームツリーが映えるロケーションは、時間帯によって移り変わる空の表情や、海辺ならではの開放感も相まって、ロサンゼルスの「自由でチルアウトなカルチャーライフ」を体感できる空間を創出します。

グルメ・スポーツ・音楽・アートが交差するフェスとして、来場者に**“そこはまるで LA”** と感じるような⾮日常空間を提供します。

大谷翔平選手のLA現地限定グッズ販売

本イベントの目玉として、ロサンゼルス・ドジャース所属 大谷翔平選手に関連するLA現地限定グッズの販売を実施します。

本イベントでは、ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手に関連するLA現地限定グッズを販売します。

販売されるアイテムは、ロサンゼルス現地で展開されている商品を中心に直輸入したもので、日本では入手が難しいラインナップを取り揃えます。

本企画は、ロサンゼルスを拠点とする「Weekly LALALA」と連携のもと、現地ネットワークを活かした企画展開を行います。

Weekly LALALA

同社は創業23年、出版・オンラインマーケティング・イベント・米国進出支援の4事業を軸に展開し、日本語・英語・スペイン語による多言語メディアを通じて、ロサンゼルスを中心に全米および日本へ情報発信を行っている媒体です。

ロサンゼルスの食・スポーツ・カルチャーを体験

海と空が広がる開放的なロケーションのもと、イベント会場ではロサンゼルスを象徴するカルチャーを体験できる複数エリアを展開予定です。

会場環境を活かし、本場ロサンゼルスを味わえるフードエリアをはじめ、バスケットボールやスケートボードなどのスポーツ・カルチャーを体験できるエリア、西海岸のライフスタイルを感じられるカルチャーゾーン、古着やヴィンテージ雑貨、アウトドアブランドが並ぶバザールなど、多彩なコンテンツを用意しています。

さらに、ダンスやライブペインティングなどのパフォーマンスを楽しめるステージも展開します。

来場者は、海辺のロケーションの中で「食べる・買う・体験する」を通じて、ロサンゼルスのカルチャーを全身で体感できます。

開催概要名称｜LA FOOD & CULTURE FEST

日程｜2026年5月3日（日）～ 4日（月祝）

時間｜12:00-19:001

会場｜SENNAN LONG PARK（センナンロングパーク）

住所｜大阪府泉南市りんくう南浜2-201

料金｜入場無料

主催｜株式会社TryHard Japan

企画・制作｜株式会社SBI MUSIC CIRCUS

後援｜泉南市（予定）

協力｜Visit California

来場想定｜約15,000人（2日間）

内容｜ロサンゼルスをテーマにしたフード＆カルチャーフェスティバル

公式サイト｜https://www.tryhardjapanevent.com/la-food-and-culture-fest

株式会社TryHard Japan（TryHard Holdings Limited / NASDAQ:THH ）

2025年8月、日本のライフスタイルエンターテインメント企業では、初のNASDAQ市場への上場を果たした。音楽イベントの企画・制作をはじめ、全国のナイトクラブのプロデュース業など、イベントに特化した事業を主とした制作会社。近年では中央省庁や自治体と連携し、地方創生推進事業の一環としてナイトタイムカルチャーの発掘・創出に力を入れております。日本の健全なナイトタイムエコノミーと、エンターテイメントによる地域活性に尽力すると共に、世界に向けた日本の魅力発信にも寄与していきます。

プレスリリースに関するお問い合わせ先

●株式会社TryHard Japan

TEL：06-4708-6470（平日：10:00~18:00）

公式HP：https://tryhard.me/

公式LINE：https://lin.ee/Tkp4wUL