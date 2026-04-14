【TOMAS CUP】第19回 全国ジュニアテニスツアー チャンピオンズ大会が開催されました

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：天坊真彦）が協賛しております「TOMAS CUP 第19回 全国ジュニアテニスツアー チャンピオンズ大会」が、2026年4月1日（水）から3日（金）にかけて開催されました。当社はテニスという競技を通じて、努力の積み重ねや礼儀、支えてくれる人への感謝を大切にする本大会の趣旨に共感し、継続して協賛しております。

本大会優勝者には、バボラ VS ジャパン株式会社様からのご提供で、ラファエル・ナダル氏の設立した世界屈指のテニスアカデミー「RAFA NADAL ACADEMY」への海外遠征が授与されます。

■大会レポート

今大会はバボラ VS ジャパン株式会社様の協賛により、12歳・14歳・16歳の各カテゴリー優勝者計6名に対し、世界最高峰のトレーニング環境を誇るスペインの名門「RAFA NADAL ACADEMY」への海外遠征が副賞として授与されました 。世界レベルの指導を直接体験できる貴重な機会を前に、選手たちのモチベーションは非常に高く、ほぼ全ての優勝者がコメントの中でこの遠征への期待を語るなど、大きな目標となっていました。

第19回を迎えた本大会は、北海道でも予選が開催されるなど、大会の裾野は全国規模へと広がっています 。各地の厳しい予選を勝ち抜いた選手が集う「チャンピオン大会」として定着しており、これまでにも多くのプロ選手を輩出してきました。当社がスポンサーを務める梅國莉音子選手も過去の優勝者の一人であり、将来の活躍を誓うジュニア選手にとっての登竜門となっています。

■リソー教育グループの「勉強プラスワン」について

リソー教育グループでは、単に学力を伸ばすだけでなく、スポーツや文化活動を通じて、子どもたちの豊かな感性や健やかな体を育む「勉強プラスワン」という教育方針を掲げています 。

本大会への協賛を通じ、子どもたちがスポーツに打ち込み、仲間と交流する場を支援することで、その人格形成や情操教育をサポートすることを目指しています 。当グループは今後も、このような活動を通じて、子どもたちの可能性を広げる支援を続けてまいります 。

■会社概要

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

株式会社ＴＯＭＡＳ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 町田仁

企業URL：https://www.tomas.co.jp/

事業内容：

完全１対１の進学個別指導塾「ＴＯＭＡＳ」の運営

医学部専門個別指導塾「メディックＴＯＭＡＳ」の運営

進学塾融合型英語スクール「インターＴＯＭＡＳ」の運営

■この記事に関するお問合せ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp