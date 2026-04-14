自然派Styleから、国産もち米100％の揚げ餅のおかきが新登場♪国産原料に、とことんこだわりました！

生活協同組合連合会コープ自然派・オレンジコープ事業連合

2026年4月13日(月)から、コープ自然派（生活協同組合）のプライベートブランド自然派Styleより「自然派Styleおこめのふわぽん(さとうじょうゆ味)」が新登場しました！国産もち米をふわりと軽い食感に揚げ、種子島産さとうきびの粗糖とこだわりのだし醤油で甘じょっぱい味わいに仕上げました。

【商品情報】

・商品名：自然派Styleおこめのふわぽん(さとうじょうゆ味)

・参考価格：258円［279円(税込)］37g

・原材料：もち米（国産）、食用こめ油、砂糖、醤油（大豆・小麦を含む）、みりん、昆布、かつお節

・注文受付開始：2026年4月13日(月)より［隔週掲載］

※商品はコープ自然派5生協(2府8県)に加入して利用いただけます※本商品は、生協ネットワーク21に加盟している生協でも取り扱われる場合がございます

自然派Styleおこめのふわぽん

-原料にこだわっています！

国産もち米を100％使用！種子島産さとうきびの粗糖とこだわりのだし醤油で甘じょっぱい味わいに仕上げました。こだわりのだし醤油には、有機丸大豆醤油(国産有機大豆・国産有機小麦使用)、有機三州味醂、北海道日高の昆布、鹿児島水揚げ鰹のかつお節を使っています。

コープ自然派の「国産派宣言」

コープ自然派では、食の安心・安全を求める活動を行ってきたなかで、食料自給率38％(※)の問題や、環境汚染問題などは、相互に関係しあう複合的な問題と捉えています。私たちは「国産派宣言」を掲げ、国内の農業や畜産、水産業を守ることで、食料自給率の向上をめざしています。

※日本の食料自給率はわずか38％(令和6年度カロリーベース / 農林水産省)

-食品添加物に頼りません！

食品添加物にあたる調味料(アミノ酸等）や、加工デンプン等を使用せず、素材の味を活かした味わいです。

食品添加物に頼らない理由があります

食品添加物は国が安全性を審査し、指定する制度があります。しかし、一つひとつの安全性が検証されていたとしても、複数組み合わせて使用する際の安全性の保証はほとんどされていないのが現状です。そういった理由から、コープ自然派では「安全性に疑いのある食品添加物は使用しない」「必要のない食品添加物は使用しない」という考えのもと食品添加物の自主基準を設け、素材本来の味わいを生かすことを大切にした商品づくりを行っています。

プライベートブランド「自然派Style」について

子どもたちに安全・安心なものを食べさせたい！国産原料を「選ぶ」ことで日本の農業を守りたい！子どもたちに安全で、安心できる食品を未来に残したい。そんな想いを大切に、利用する組合員の声を取り入れながら、日常生活に浸透している加工品を中心に商品ラインアップを広げている「自然派Style」は、2009年に生活協同組合コープ自然派が立ち上げたプライベートブランドです。

現在では、思いを共にする友好生協でつくるネットワーク「生協ネットワーク21」に加盟している9生協と２つの事業連合で商品開発を行い、商品の取り扱いを行っています。友好生協と共同で商品を取り扱うことで、今までロット数の問題でつくることができなかった商品開発も進んでいます。

「誰もが有機農産物を食べることができる社会へ」

コープ自然派は、生産者との顔の見える関係を大切にし自然と共存する暮らしをめざし、四国・関西のエリアで事業を展開。厳しい独自基準を設け、国産にこだわった食品添加物に頼らない商品やオーガニックや環境保全型農業で育まれた野菜を中心に取り扱う生活協同組合です。有機の学校をはじめとする有機農業を拡げる取組など多岐に渡り活動を行っています。

生活協同組合連合会 コープ自然派・オレンジコープ事業連合

［コープ自然派しこく・コープ自然派おおさか・コープ自然派兵庫・コープ自然派奈良・コープ自然派京都］

・所在地：〒651-2228 神戸市西区見津が丘３丁目８番５号

・公式サイト > https://www.shizenha.ne.jp/

・自然派Style > https://www.shizenha-style.jp/

・オンラインTable > https://table-shizenha.jp/



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