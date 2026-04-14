埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、株式会社ホンダカーズ埼玉西と2026シーズンのシルバーパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、埼玉県西部地区を中心に9店舗を構える、ホンダ正規ディーラー、株式会社ホンダカーズ埼玉西（埼玉県狭山市、代表取締役 中村善昭）と2026シーズンのシルバーパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■株式会社ホンダカーズ埼玉西 様HP : https://www.hondacars-saitamanishi.co.jp

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■株式会社ホンダカーズ埼玉西 代表取締役 中村 善昭 様コメント

「この度、COEDO KAWAGOE F.C様のJリーグ参入に本気で挑戦をする姿勢、そして地域に根差した活動に深く共感し、パートナーシップを締結させていただく運びとなりました。

埼玉県西部地区からJリーグチームが誕生することを、今から大変楽しみにしております。地域の象徴となるその日を目指し、大きな挑戦の旅路を共に歩んでいきましょう。」

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 中村 昌弘 コメント

「このたび、株式会社ホンダカーズ埼玉西様とパートナー契約を締結させていただきました。

まず初めに、弊クラブにご関心をお寄せいただき、今回のご縁へとつながりましたことに、心より御礼申し上げます。

埼玉県西部地区を拠点に9店舗を展開されるホンダカーズ埼玉西様は、「3124フェス」など地域の皆様との交流する機会にも積極的に取り組まれております。

今後パートナーとして共に地域を盛り上げて参れますことを、弊クラブとしても大変心強く感じております。

このご縁を大切に、2026シーズンでの関東1部リーグ昇格、そして2030年のJリーグ参入に向けて、全力で取り組んでまいります。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com