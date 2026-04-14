TVアニメ『日本三國』エンディング・テーマ：Leina「誓い」ノンクレジット映像を公開！さらに、タイアップ・コラボ情報を解禁！

株式会社ツインエンジン

小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中。

累計発行部数100万部を突破した『日本三國』（著：松木いっか）。

本作ではAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、毎週日曜21:00よりPrime Videoにて新エピソード世界最速配信中。毎週月曜21:00よりU-NEXTでの地上波先行配信/24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送中！

■ノンクレジットエンディング映像が公開！

エンディング・テーマ：Leina「誓い」

第2話放送にあわせて、ノンクレジットエンディング映像を公開いたしました！

サビの盛り上がりから、ウエディングドレスを着た東町小紀が美しく描かれたカットと、

三角青輝が妻との誓いを果たそうと先を見据える姿が、力強い楽曲と重なり印象的な映像となっております。

また、始まりの青輝の歩みと合わせて、今に至るまでの歴史の変遷をたどっていくパートにも注目ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wUpHmr9thVQ ]ノンクレED映像：場面写真１.ノンクレED映像：場面写真２.ノンクレED映像：場面写真３.ノンクレED映像：場面写真４.

▼Leina「誓い」▼

Streaming / Download : https://Leina.lnk.to/Oath(https://leina.lnk.to/Oath)

■TVアニメ『日本三國』スタンプラリー - 四都市巡覧記 -開催決定！

第1弾・大阪府は２０２６年４月２８日(火)より開始！

ヒョウ柄の大阪描き下ろしビジュアルも解禁！

TVアニメ『日本三國』の舞台となる大阪府・石川県・福井県・愛媛県にある聖地を巡るスタンプラリーの開催が決定！

対象チェックポイントのスタンプを集めると描き下ろしスペシャルグッズをプレゼント。

さらに、各都市のチェックポイントをコンプリートでその都市の特産品が当たる抽選にも参加できます。

また、四都市横断で獲得したスタンプ総数に応じて全都市横断特典の抽選にも参加可能！作品限定賞品が当たるチャンス！

第1弾の大阪府を皮切りに順次エリアが解放されていきます。

トップバッターとなる大阪のコラボビジュアルが公開。「ヒョウ柄衣装」を身にまとった三角青輝、阿佐馬芳経らが印象的な活気あふれる内容となっています。

■第1弾：大阪府概要

【開催期間】

2026年4月28日(火) ～ 2026年12月31日(木)

【景品情報】

大阪コンプリート景品：大阪限定クリアファイル(A5サイズ)先着500名様

大阪コンプリート抽選景品：大阪の美味しいおみやげセット（１万円相当）3名様

チェックポイント景品：大阪オリジナル壁紙5種類

チェックポイントの詳細や参加方法、今後のエリア開催スケジュールについては特設サイトをご確認ください。

TVアニメ『日本三國』スタンプラリー - 四都市巡覧記 -特設ページ：

https://www.nipponsangoku.com/stamp-junranki/

※参加にはスマートフォンが必要です。

※各施設への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

※クリアファイルは数に限りがございます。なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

※内容・開催期間等は予告なく変更・中止する場合がございます。

■「日本三國 ごっつええ通天閣コラボ」の開催決定！

TVアニメ『日本三國』の物語内でも重要なスポットとして登場する通天閣とのコラボが2026年4月21日(火)より開催が決定！

本イベントのために描き下ろされた通天閣コラボビジュアルが公開！4F"光の展望台”では、コラボビジュアルやミニキャライラストを使用した装飾を行うほか、通天閣地下わくわくランドでは、フォトスポットの設置やイベントオリジナルグッズを販売！

■通天閣コラボ限定の描き下ろしビジュアルが公開！

通天閣をバックに大阪を想起させるアイテムやポーズをとり、大阪をエンジョイするキャラクターたちの様子が印象的なビジュアルが公開されました。

2026年4月21日(火)～6月30日(火)開催

■「日本三國ごっつええ通天閣コラボ」概要

●4F“光の展望台” のコラボ装飾

場所：通天閣4F光の展望台（入場有料エリア）

営業時間：9:00 ～ 21:45(最終入場21:15)

内容：期間内は通天閣の「光の展望台」が『日本三國』仕様に！展望台から見える大阪の絶景と共に、

作品の世界観を存分にご堪能ください。

●展示＆グッズ販売について

場所：通天閣地下わくわくランド（入場無料）

営業時間：9:00 ～ 21:30(最終入場21:15)

内容：コラボビジュアルを使用した等身大パネル（5名）の展示と、各種グッズを販売します。

●旗掲揚について

掲揚時間：10:00 ～ 日没時 ※天候状況で旗掲揚を中断する場合が有ります。

内容：特製大和旗を通天閣の頂上に掲揚し、作中のシーンを再現します。

■「日本三國 ごっつええ通天閣コラボ」グッズ一覧

表面裏面

描き下ろしアクリルスタンド（三角青輝）:1,980円(税込)

描き下ろしアクリルスタンド（阿佐馬芳経）:1,980円(税込)

描き下ろしアクリルスタンド（平殿器）:1,980円(税込)

描き下ろしアクリルスタンド（龍門光英）:1,980円(税込)

描き下ろしアクリルスタンド（賀来泰明）:1,980円(税込)

トレーディング描き下ろし缶バッジ:550円(税込)

描き下ろしクリアファイル:660円(税込)

場面写クリアファイル:660円(税込)

「ごっつ安い大広間ホテル」Tシャツ:4,400円(税込)

描き下ろしアクリルパネル:3,850円(税込)

場面写アクリルパネル:3,850円(税込)

トレーディング名言アクリルキーホルダー:880円(税込)

トレーディング千社札ステッカー:550円(税込)

原画クリアファイル（三角青輝）:968円(税込)

原画クリアファイル（阿佐馬芳経）:968円(税込)

トレーディングミニキャラアクリルスタンド:880円(税込)

トレーディング場面写ステッカー:550円(税込)

ぬいぐるみ（三角青輝）:2,750円(税込)

ぬいぐるみ（阿佐馬芳経）:2,750円(税込)

ぬいぐるみ（平殿器）:2,750円(税込)

・購入特典１：会場にて『日本三國』関連商品を1点以上ご購入で、

オリジナルうちわを1枚プレゼント！

※特典はなくなり次第終了となります。

・購入特典２：会場にて『日本三國』関連商品を税込2,000円以上ご購入ごとに、

オリジナルブロマイド（全5種）をランダムで1枚プレゼント！

※絵柄はお選びいただけません。予めご了承ください。

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典は一会計あたりの金額で配布いたします。合算は不可となります。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。

詳細は通天閣オフィシャルサイトをチェック!!

https://tsutenkaku.co.jp/

■原作情報

最新刊『日本三國』第7巻発売中

また、単行本第1巻～6巻も重版出来

『日本三國』 原作：松木いっか(小学館「マンガワン」連載)

コミックアプリ「マンガワン」、WEBサイト「裏サンデー」にて連載中

コミックス：第1～7巻 ※以下、続刊

定価：770～792円(税込)

刊行：小学館

https://manga-one.com/manga/1924/chapter/174463

■全国の書店にて、TVアニメ放送記念キャンペーン実施中！

TVアニメ放送開始を記念して、

原作コミックスを１冊購入につき、

クリアしおり(全5種)が１枚もらえるキャンペーンを

全国の書店にて実施中です。



TVアニメのイラストと

各キャラクターの名言がデザインされたクリアしおりは、

今しか手に入らない限定アイテム。

立ち上げることでミニクリアスタンドとしてもお楽しみ頂けます。

▼キャンペーン実施書店

https://www.shogakukan.co.jp/pr/nipponsangoku_2026sp.pdf

※クリアしおりは、なくなり次第終了となります。

※配布方法は、書店によって異なります。あらかじめご了承ください。

■TVアニメ『日本三國』作品概要

■イントロダクション

核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、

文明が崩壊した近未来の日本。

国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。

しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、

豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。

後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！

■キャスト・スタッフ

<キャスト>

三角青輝：小野賢章

阿佐馬芳経：福山潤

東町小紀：瀬戸麻沙美

龍門光英：山路和弘

賀来泰明：中村悠一

平殿器：長嶝高士

藤3世：木村太飛

輪島桜虎：津田美波

閉伊弥々吉：堀内賢雄

長尾武兎惇：梅田修一朗

九羅亜輝威：咲野俊介

平殿継：村瀬歩

ナレーション：潘めぐみ

<原作>

原作：松木いっか「日本三國」(小学館「マンガワン」連載)

<スタッフ>

監督：寺澤和晃

シリーズ構成：内海照子

キャラクターデザイン / 総作画監督：阿比留隆彦

美術監督：田村せいき

色彩設計：小針裕子

撮影監督：木舩颯人

2D/特効:加藤楓菜

筆文字：桐山琴羽

編集：今井大介(JAY FILM)

3D監督：小川耕平

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

音響制作：サウンドチーム・ドンファン

音楽：Kevin Penkin

制作：スタジオカフカ

製作：日本三國製作委員会 Co-produced with Amazon MGM Studios

■オープニング・テーマ

キタニタツヤ「火種」

■エンディング・テーマ

Leina「誓い」

■配信情報

2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて新エピソード世界最速配信中

2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTにて地上波先行配信開始

■放送情報

2026年4月6日（月）24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送開始

TOKYO MX ：4月6日より毎週月曜24:00～

ＢＳ日テレ ：4月6日より毎週月曜24:00～

テレビ愛知 ：4月6日より毎週月曜25:30～

読売テレビ ：4月6日より毎週月曜26:29～

仙台放送 ：4月6日より毎週月曜25:20～

石川テレビ ：4月7日より毎週火曜25:15～

富山テレビ ：4月7日より毎週火曜25:20～

テレビ愛媛 ：4月7日より毎週火曜25:20～

秋田放送：4月7日より毎週火曜25:24～

新潟放送：4月7日より毎週火曜25:30～

テレビ山口：4月7日より毎週火曜26:00～

静岡放送：4月7日より毎週火曜26:00～

福井テレビ：4月8日より毎週水曜24:45～

テレビ熊本 ：4月8日より毎週水曜25:45～

テレビ大分：4月8日より毎週水曜25:54～

北海道放送：4月9日より毎週木曜24:56～（※初回放送のみ26:28～）

長野放送：4月9日より毎週木曜25:20～

RSK山陽放送：4月9日より毎週木曜26:55～（※初回放送のみ26:58～）

さくらんぼテレビ：4月13日より毎週月曜24:45～

福島放送：4月14日より毎週火曜25:20～（※初回放送のみ25:26～）

鹿児島テレビ：4月14日より 毎週火曜25:25～

岩手めんこいテレビ ：4月16日より毎週木曜25:15～

長崎文化放送：４月17日より毎週金曜25:45～

とちぎテレビ：4月17日より毎週金曜23:00～

AT-X：4月7日より毎週火曜20：30～

※リピート放送 毎週木曜8：30～ / 毎週月曜14：30～

アニマックス：4月25日より毎週土曜21：00～

※リピート放送 毎週日曜9：00～

■公式アカウント情報

●公式サイト：https://www.nipponsangoku.com

●公式X：https://x.com/sangoku_PR

●公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sangoku_pr

●ハッシュタグ： #日本三國 #NipponSangoku

※本リリースのビジュアルを掲載される際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。

日本語表記：(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

短縮版：(C)I.M/S/N

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