Oris、新作「アートリエ コンプリケーション」を発表

アーバン コンテンポラリー

オリスジャパン株式会社新しい世代のためのタイムピース

アートリエ コンプリケーションは、現代的で都会的なライフスタイルを送る人々を想定して設計されています。日常からビジネス、フォーマルな場面まで幅広く対応するドレスウォッチでありながら、ムーンフェイズがもたらす詩的な要素が、機能性にとどまらない魅力を加えています。過度に装飾的ではなく、洗練されたデザインと読み取りやすい表示を重視。機械式時計の伝統を尊重しつつ、次世代の時計愛好家にも自然に受け入れられるモデルです。

新しい個性を放つとき

アートリエ コレクションは、オリスの中でもクラシックなドレスウォッチを担うラインとして展開されてきました。実用性を重視したスポーツモデルとは異なり、複雑機構や造形美を通して機械式時計の魅力を表現するシリーズです。最新作となるアートリエ コンプリケーションは、その系譜を受け継ぎながら刷新されたコレクションのフラッグシップモデル。ムーンフェイズという伝統的な機構を備え、オリスのクラシックウォッチにおける中核的存在として位置づけられています。

モダンなプロファイルを備えた、新しい世代に向けた都会的なドレスウォッチ

ムーンフェイズと24時間の第2時間帯表記のコンプリケーションでありながら洗練された文字盤デザイン

39.5mmのステンレススティールケースに、新開発の自動巻きムーブメント「オリス キャリバー782」を搭載。12時位置にムーンフェイズ、6時位置に第2時間帯表示を配し、従来モデルから表示を整理することで視認性と操作性を向上させました。ドーム型サファイアガラスや立体的なインデックスが、落ち着きのある表情を演出。アイボリー、ミッドナイトブルー、チェスナットの3色展開で、現代的なドレスウォッチとしての完成度を高めています。

スペック詳細

次世代の時計愛好家のために生まれた都会的なコレクション。ムーンフェイズを備えたスイスメイドの機械式時計がもたらす喜びは、決して色あせることがないことを証明しています。H型のコマを採用した新型メタルブレスレットはなめらかな着け心地を実現。

オリスジャパン公式ウェブサイト：www.oris.ch

ケース：マルチピースステンレススチール

サイズ ：39.50 mm

厚さ：11.80 mm

ラグtoラグ 45.50 mm

ダイアル： アイボリー、ミッドナイトブルー、チェストナット、アプライドインデックス

蓄光素材 ：針にスーパールミノバ(R)

トップガラス ：サファイアガラス、両面ドーム型加工、内面無反射コーティング

ケースバック：ステンレススチール、ねじ込み式、ミネラルガラス製シースルーケースバック

リューズ： ステンレススチール、ねじ込み式、4時と5時の間にプッシュボタン

ストラップ：ダークブラウンレザーストラップ（バタフライクラスプ付）、またはSS製メタルブレスレット

防水： 3気圧 (30m)

ムーブメント：Oris Calibre 782

機能： センター時分秒針、12時位置にムーンフェイズ、6時位置に第2時間帯表示、ストップセコンド

巻き ：自動巻き

パワーリザーブ： 41時間

販売価格： メタルブレスレット 506,000円（税込）

レザーストラップ 462,000円（税込）

発売： オリス銀座ブティック、正規販売店にて2026年5月～