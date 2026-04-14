大ヒット上映中『超かぐや姫！』入場者特典第6弾「ray 超かぐや姫！Version」場面写真キラキラクリアカード決定！ウェルカムアナウンス第4週目はかぐやとヤチヨが担当！

株式会社ツインエンジン

『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品であり、オリジナルアニメーションの『超かぐや姫！』が、Netflix映画として世界独占配信中。“音楽アニメーションプロジェクト”である本作に楽曲を提供するのは、ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、"歌"で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた"スタジオコロリド"と、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いる"スタジオクロマト"のタッグだ。

特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1,500万回を超える(11月28日時点)など、配信開始前から大きな注目を集めた本作。配信開始後もXトレンド、Yahoo！検索急上昇ランキングの上位にランクイン、そして配信翌日にはNetflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位を獲得！海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得して世界的な反響を呼んでいる。その反響とファンからの待望の声が後押しとなり、2月20日(金)より劇場公開を開始した。各劇場では座席予約が始まるや否や即完で満席となる上映回が相次ぎ、その勢いはさらに増し続けている。

この度、4月17日(金)より入場者特典第6弾として「ray 超かぐや姫！Version」場面写真キラキラクリアカードの配布が決定！また、第4週目のウェルカムアナウンスはかぐやとヤチヨが担当します！



春休み終了後も引き続き盛り上がりを見せる本作は、金土日（4/10~12）の3日間で動員数48,612人、興行収入96,992,600円を記録し、動員ランキングは先週返り咲いた5位をキープ。8週連続の週末動員ランキングTOP10入り（興行通信社調べ）を達成し、累計興行収入は18億円を突破した。

そしてこの度、4月17日(金)より入場者特典第6弾として、「ray 超かぐや姫！Version」場面写真キラキラクリアカードの配布が決定！ 使用する場面写真は本編の舞台裏や物語の続きを新規描き下ろし映像で描いた、再生回数1,400万回超の大人気ミュージックビデオから、かぐや・酒寄彩葉・ヤチヨがとびきりの笑顔を見せて踊るシーンの一幕を切り取った一枚だ。本特典はカードサイズのため、スマートフォンに挟むもよし、部屋に飾るもよし、さまざまな使い方が可能。クリア素材で刷りだされた、キラキラなホログラムとともに輝く3人をぜひ手に入れてほしい。

◆「ray 超かぐや姫！Version」ミュージックビデオURL：https://youtu.be/356MRZ6P5h0?si=UaKkXHqS3DhrLedD(https://youtu.be/356MRZ6P5h0?si=UaKkXHqS3DhrLedD)



また、本編開始前に週替わりで上映中のウェルカムアナウンスもいよいよ第4週目へ突入！第1週目はかぐやが、第2週目ではかぐやと彩葉の2人が、第3週目は彩葉とヤチヨが担当。各キャラクターの新たな一面が垣間見える、劇場でしか聞くことのできない貴重な掛け合いは毎週更新されるたびにSNSでもおおいに話題になっている。そして、大好評な本企画の第4週目（4月17日(金)～23日(木)）を担当するのはかぐやと月見ヤチヨ！これまでの組み合わせ以上に予想のつかない二人の掛け合いを、ぜひ劇場で確かめてほしい。最終週となる第5週目の担当は来週4月21日(火)に発表。最後の担当キャラクターもお楽しみに！

＜入場者特典第6弾＞

名称: 『超かぐや姫！』「ray 超かぐや姫！Version」場面写真キラキラクリアカード

カードサイズ：W86mm×H59mm

※4月17日（金）～4月23日（木）、『超かぐや姫！』上映館にて、本作ご鑑賞お一人様につき、1つプレゼント致します。

※劇場により、数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

※特典は非売品です。転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止となります。

※詳細は映画公式HP をご覧ください。

＜ウェルカムアナウンス＞

実施期間：3月27日（金）～4月30日（木）

担当キャラクター：

第1週（3/27～4/2）：かぐや

第2週（4/3～4/9）：かぐや・酒寄彩葉

第3週（4/10～4/16）：酒寄彩葉・月見ヤチヨ

第4週（4/17～4/23）：かぐや・月見ヤチヨ

第5週（4/24～4/30）：？？？



※『超かぐや姫！』上映館にて、本編開始前に上映いたします。

※次週の担当キャラクターは火曜18時に発表を予定しております。

※本編上映後は「Reply」ミュージックビデオが上映されます。

作品情報

■作品名

『超かぐや姫！』

■あらすじ

夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。

少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――

今より少しだけ先の未来。

都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。

日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。

自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。

そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。

中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。

放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。

「あなた、もしやかぐや姫なの？」

大きくなったかぐや姫はわがまま放題。

かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。

彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。

かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに――

これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

■キャスト

かぐや：夏吉ゆうこ

酒寄彩葉：永瀬アンナ

月見ヤチヨ：早見沙織

帝アキラ：入野自由

駒沢雷：内田雄馬

駒沢乃依：松岡禎丞

綾紬芦花：青山吉能

諌山真実：小原好美

FUSHI：釘宮理恵

忠犬オタ公：ファイルーズあい

乙事照琴：花江夏樹

■メインテーマ

「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■エンディングテーマ

「ray 超かぐや姫！Version」かぐや(cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■劇中歌楽曲提供

ryo (supercell)/yuigot/Aqu3ra/HoneyWorks/40mP/kz(livetune)

■スタッフ

監督：山下清悟

脚本：夏生さえり/山下清悟

ツクヨミキャラクターデザイン：へちま

現実キャラクターデザイン：永江彰浩

ライブ演出：中山直哉

美術監督：宍戸太一

色彩設計：広瀬いづみ

ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)

現実コンセプトデザイン：刈谷仁美

CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)

CG背景：草間徹也(キューンプラント)

編集：木南涼太

撮影監督：千葉大輔(Folium)

音楽：コーニッシュ

音響監督：三好慶一郎

企画・プロデュース：山本幸治

製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ

アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト

配給：ツインエンジン

■各種URL

公式サイト：https://www.cho-kaguyahime.com

公式X：https://x.com/Cho_KaguyaHime

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Cho-KaguyaHime-PR

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cho_kaguyahime_pr

公式Instagram：https://www.instagram.com/cho_kaguyahime_pr/

公式ニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/141907929