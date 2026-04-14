Yohji Yamamoto ポップアップストアを阪急うめだ本店、仙台三越店、ジェイアール京都伊勢丹店にて順次開催

株式会社ヨウジヤマモト

Yohji Yamamoto 2026 Spring/Summer POP-UP STORE を阪急うめだ本店、仙台三越店、ジェイアール京都伊勢丹店の3店舗にて順次開催いたします。

POP-UP STOREでは、2026春夏コレクションに加え、ローラーで無造作に描いたような柄をプリントしたセットアップや、透かし模様によって表現された花柄が魅力のセットアップなど、POP-UP STORE限定アイテムを展開いたします。

FrontBackFrontBack

フーディージャケット \154,000(税込)

ギャザースカート \121,000(税込)

半袖ドレス \165,000(税込)

ローラーで描かれたようなプリント柄が特徴のシリーズ。それぞれのアイテムが、角度によって豊かな表情の変化を見せます。

スリムジャケット \101,200(税込)

切替ドレス \105,600(税込)

ドレープスカート \96,800(税込)

さらりとした化繊の定番素材とコットン素材を組み合わせたシリーズ。涼しげな質感が黒に軽やかな抜け感をもたらし、異素材ならではの黒のニュアンスの差が、繊細なコントラストを描き出します。

＜阪急うめだ本店限定＞

デニム×チェック ブルゾン \145,200(税込)

デニム×チェック スカート \110,000(税込)

展開色：Yellow/Pink

阪急うめだ本店限定の、鮮やかなチェックが目を引くデニムシリーズ。デニムとチェックの華やかな対比が、装いに印象的なアクセントを添えます。

POP-UP STORE限定商品は、現在開催中の日本橋三越本店でのPOP-UP STOREでもお取り扱いしております。

Yohji Yamamotoのこだわりのクリエイションが詰まったコレクションをぜひ店頭でご覧ください。皆さまのご来店をお待ちしております。

Yohji Yamamoto 2026 Spring/Summer POP-UP STORE

Yohji Yamamoto 阪急うめだ本店

開催期間：4月15日(水)-4月21日(火)

開催場所：阪急うめだ本店 3階 コトコトステージ31

Yohji Yamamoto 仙台三越店

開催期間：4月15日(水)-4月21日(火)

開催場所：仙台三越 定禅寺通り館1階 光の広場

Yohji Yamamoto ジェイアール京都伊勢丹店

開催期間：4月22日(水)-4月28日(火)

開催場所：ジェイアール京都伊勢丹 3階 ザ・ステージ#3