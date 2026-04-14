ロイヤルミント新作・ロンドン動物学会（ZSL）創立200周年記念コイン

株式会社コインパレス

英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店として、資産保全に人気の希少なイギリスコインを販売する株式会社コインパレス（本社：神戸市中央区、以下コインパレス）は、「イギリス 2026 ロンドン動物学会200周年記念 プルーフ金/銀貨」を、2026年4月14日（火）に発売いたしました。

商品概要

ロンドン動物学会（ZSL）は、世界70か国以上で活動する国際的な自然保護団体です。

生息地の再生や絶滅危惧種の保護、環境教育などに取り組んでいます。

1826年、シンガポールの創設者としても知られるサー・トーマス・スタンフォード・ラッフルズ（Sir Thomas Stamford Raffles）氏によって設立され、2026年に創立200周年という節目を迎えました。

これを記念し、英国王立造幣局ロイヤルミントより2ポンドの記念コインが発行されます。

ラインナップには、プルーフ金貨、プルーフ銀貨、そして重量感のあるプルーフ・ピエフォー銀貨が用意されています。

裏面には、スマトラトラ、ソコロ島のハト、ポリネシアのパルトゥラカタツムリが描かれており、絶滅危惧種の保護というテーマを象徴しています。

またエッジ部分には「RESTORING WILDLIFE TOGETHER」(ともに自然を再生する)の刻印が施されています。

デザインはアーティストのジョナサン・オリフ（Jonathan Olliffe）氏によるもので、自然保護のメッセージを力強く表現しています。

なお、本コインの売上の一部はZSLの活動支援として寄付される予定です。

コレクションとしての魅力はもちろん、環境保護への貢献という側面も持つ特別な一枚となっています。

ぜひこの機会にお手元にお迎えください。

詳細を見る :https://www.coinpalace.jp/blog_detail/?id=550

株式会社コインパレス

株式会社コインパレスは、ロイヤルミントの公式代理店として、資産保全に人気の高いコインを輸入販売しています。

第三者コイン鑑定機関であるPCGS社とNGC社による審査を通過して認証を取得した公式認定ディーラーです。

神戸芸術センターの30階に構えるショールームからは、海と山に囲まれた神戸のパノラマを堪能できます。

コインパレス神戸ショールーム

2012年12月に神戸の地にて創業。2013年2月には自社オンラインショップを開設し、国際化の時代を迎えて多様化しつつある英国コインを取り巻く社会に対応させていただいております。

その他、英国コイン関連の書籍の出版と翻訳、世界有数のオークションにおける入札・出品代行、委託販売のサポート、英国コインをテーマとするレクチャーやワークショップの開催等、その業務内容は多岐にわたります。

それぞれのお客様のニーズを最優先しながら、アンティーク・モダンを問わず、英国コインを媒体とする最善の資産運用法をアドバイスをさせていただきます。

公式オンラインショップ「コインパレス」 :https://www.coinpalace.jp/

アクセス :https://www.coinpalace.jp/user_data/about_access

＜公式SNS＞

YouTubeをはじめとしたSNSを通じ、コインの持つ2つの魅力「資産的な魅力」「情緒的な魅力」を発信しております。



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＜コーポレートサイト＞

https://coinpalace.co.jp/





株式会社コインパレス

所在地：神戸市中央区熊内橋通7丁目１-１３神戸芸術センター30階

設 立：2016年2月（創業2012年12月）



事業内容：

・コインの売買

・出版事業

・セミナー事業

・オークション代行事業

・鑑定代行事業