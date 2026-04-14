Z世代・α世代へのマーケティングを総合支援する「Brave Marketing（ブレイブマーケティング）」を本格始動

株式会社Brave group

株式会社Brave group（本社：東京都港区、代表取締役：野口 圭登、以下「Brave group」）は、VTuber・esports・XR・アニメーションなど次世代カルチャー領域のアセットを統合的に活用し、Z世代・α世代を対象としたマーケティング支援を行う統合ソリューション「Brave Marketing（ブレイブマーケティング）」を本格始動いたしました。

専用Webサイト（https://marketing.bravegroup.co.jp/）を公開し、企業からのマーケティング・プロモーション相談の受付を開始いたします。

■ 背景：企業が直面する「新世代へのマーケティング」課題

2010年代後半以降、消費の中心は急速にZ世代（1997-2012年生まれ）・α世代（2013年以降生まれ）へとシフトしています。デジタルネイティブである彼らは、テレビCMや従来型Web広告よりも、推しのクリエイターや配信者、インタラクティブな体験を通じた情報接触を好み、従来のマーケティング手法だけではリーチ・エンゲージメントの確保が困難になっています。

一方、VTuberの市場規模は国内外で急拡大を続け、Z世代～α世代にとって「身近な憧れの存在」として定着。esportsやバーチャルイベント、XR体験への関心も年々高まるなか、これらを活用したマーケティングへの企業ニーズが急増しています。

しかし多くの企業にとって、VTuber・XR・esportsを横断的に活用したプロモーション設計は専門性が高く、適切なパートナー選定やROI設計に課題を抱えているのが現状です。

■「Brave Marketing」概要

Brave Marketingは、Brave groupがグループ全体で保有するIP・テクノロジー・プラットフォームを統合し、Z世代・α世代に最適化されたマーケティングソリューションをワンストップで提供するサービスブランドです。

Brave Marketingの3つの強み

■ 主なソリューションメニュー

- VTuberタイアップ・プロモーション：生配信コラボ、動画タイアップ、ブランドアンバサダー起用、SNSキャンペーン- 企業VTuber開発・運用：オリジナルVTuber/バーチャルキャラクターの企画・制作・運用サポート- XR・メタバースコンテンツ開発：Roblox、Fortnite等を活用したバーチャル空間構築、オリジナルゲーム開発、AR/VR体験設計、バーチャルイベント制作- esports・ゲーミングマーケティング：esports大会の企画・プロデュース、ゲーミングコミュニティを活用した施策設計- アニメーション・コンテンツ制作：Brave picturesによるアニメ制作・プロモーション映像制作- ファンコミュニティ・EC連携：公式グッズEC「colleize」、サブスクサービス、オフライン店舗を活用したファンエンゲージメント設計- 総合コンサルティング：ブランディング戦略、新規事業開発支援、事業共創プログラム

■ 想定される活用シーン

認知獲得から熱狂的ファンコミュニティの形成までを一気通貫で実現します。

■ 専用Webサイトについて

Brave Marketingの専用サイトでは、VTuber×Immersive×Technology×Fandomの4軸でソリューションの紹介、最新事例、お問い合わせフォームに加え、オリジナルコンテンツも提供予定。企業の担当者が気軽に相談できる環境を整備しています。

URL：https://marketing.bravegroup.co.jp/

■ 今後の展望

Brave groupは「Z世代・α世代へのマーケティングならBrave group」という認知の確立を目指し、Brave Marketingを通じたソリューション提供を加速してまいります。VTuber・esports・XR・アニメといった次世代カルチャーのアセットと、グループが培ってきたファンコミュニティ運営のノウハウを活かし、企業のブランド成長とファンエコノミーの創出を共に実現するパートナーとして、サービスの拡充・体制強化を進めてまいります。

■ 代表コメント

株式会社Brave group 代表取締役 野口 圭登

「VTuberをはじめとするバーチャルカルチャーは、Z世代・α世代にとって日常の一部となっています。Brave Marketingは、当社グループが持つIP・テクノロジー・コミュニティの総合力を活かし、従来のマーケティングでは届かなかった新世代との接点を企業の皆さまに提供するものです。単なるプロモーション支援にとどまらず、ブランドと次世代ファンが共に成長する仕組みを、共創パートナーとして構築してまいります。」

■ 株式会社Brave groupについて

Brave groupは『世界に、日本の冒険心を』というパーパスを掲げ、『80億の、心をうちぬけ』というミッションのもと、VTuber事業を中心に展開するIP Production領域をはじめ、周辺のIP PlatformやIP Solution領域を通じて、自社IPのみならず他社IPと連携して国内外にIPを多角的に展開しています。当社は、国内外におけるIP創出のみならず、ファンとクリエイターをつなぐ新しい事業展開をIPとテクノロジーの融合によって、世界80億人の心を動かす次世代のエンターテインメントを創出しております。

■ 会社概要

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：44.1億円（資本剰余金含む）

・代表者名：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production / IP Platform / IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://twitter.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company