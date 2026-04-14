九州老舗文具店の石丸文行堂と未来屋書店が鹿児島で初コラボ　　　未来屋書店内に新文具ブランド「La-Bungu」が誕生！

株式会社未来屋書店

イオングループの株式会社未来屋書店（本社:千葉市美浜区、代表取締役社長:平川雅隆、以下未来屋書店）は、2026年4月24日（金）にイオンモールKAGOSHIMA BAY2階に未来屋書店KAGOSHIMA BAY店をリニューアルオープンします。

今回のリニューアルでは、長崎を拠点に九州で文具文化を発信してきた文具専門店 株式会社石丸文行堂 と協業し、未来屋書店として初となる文具コラボレーション売場を展開いたします。

未来屋書店KAGOSHIMA BAY店は、鹿児島市南部の大型商業施設イオンモールKAGOSHIMA BAY2階に店舗を構えています。

同モールは、鹿児島市内だけでなく谷山エリア・指宿方面など広域から来店客が集まる生活拠点型ショッピングモールで、ファミリー層を中心に日常利用の来店が多い施設です。

施設内にはファッション、生活雑貨、飲食など幅広い専門店が揃い、書籍・文具といった学びや日常文化を支える商品への需要も高い立地環境となっています。

こうした環境を背景に、「読む・書く・学ぶ」を支える文化拠点としての書店機能を強化いたします。

「La-Bungu（ラ・ブング）」店舗コンセプト

石丸文行堂は本出店に合わせ、未来屋書店向けの新ブランド 「La-Bungu」 を立ち上げ、書店と文具が融合する新しい売場を提案します。

「La-Bungu」は、大人かわいい「感情」を満たし、大切な人への「ギフト」にも応える、新しい文具ストアです 。ショップ名には、日常を豊かに彩る自分らしいお気に入りを見つけてほしいという「アイラブ文具」の想いも込めています 。売場は、お客様が実際に手に取って「ときめき」を感じられる文具体験の提供を心掛け、以下の3つのカテゴリーを中心に構成します 。

１．大人女子の「ときめき」と収集欲を満たすアイテムが月替わりで登場

人気イラスト作家や大人向けキャラクターをテーマにした、レターセット、マスキングテープ、ポーチ、ミニタオルなどを常時、数テーマを展開します 。オンラインの買い物では十分に満たされない、実物を見て選ぶ楽しさと、思わず集めたくなる「かわいい」を提供します 。

２．最短5分で仕上げる「ペンの即日名入れ」で愛着が持てる特別な1本を

世界にひとつだけのパーソナライズギフトをご提供するため、店内で筆記具への即日名入れ彫刻サービスを実施します（最短5分で仕上げ）。1,000円台のカジュアルなペンから、自分へのご褒美や大切な人への贈り物として人気の高いペンまで、ギフトに最適な筆記具を幅広くラインナップします 。

３．人生の可能性を広げる「ライフデザイン手帳」が充実

手帳を「未来を設計するツール」と捉え、人生の可能性向上を応援する「ライフデザイン手帳」を提案します 。なかなかお目にかかれないコンセプト手帳や個人作家が生み出した手帳など、鹿児島県初を含むこだわりのアイテムを多数展開します 。

取扱例：24Diary、me more、ここゆる手帳、CITTA手帳、FORCE手帳、マネキャリ手帳、など

画像提供：me more／松本真４．「ほぼ日手帳」も「TSUKI no IROシリーズ」も常設

「La-Bungu」は、世界中にファンを持つ「ほぼ日手帳」を展開します。さらに、ほぼ日手帳本体の印刷色をベースにした文具シリーズ「TSUKI no IRO」も常設。12か月のやさしく落ち着いた色に合わせてつくったシールやふせん、ペンなど、ほぼ日手帳と組み合わせて使うことで、日々の記録をもっと楽しめます。手帳と文具が調和する、心地よい「手書きの時間」を提案します。

画像提供：株式会社ほぼ日５．オープン記念企画

（1）ノベルティ配布「読書記録しおり ワタシ文庫」

書籍と文具を同時にご購入いただいたお客様先着500名様にプレゼント

（2）大人気「クルトガダイブ」「ユニボール ゼント シグニチャーモデル」数量限定販売

クルトガダイブ：4月25日（土）、26日（日）各日先着15名様（1家族1本限り）

シグニチャーモデル：4月25日（土）、26日（日）各日先着30名様（1家族1本限り）

（3）mibonポイント5倍＋文具20%ポイントバックキャンペーン

4月24日（金）～5月6日（水祝）ゴールデンウィーク期間お得なポイントサービス

（4）ペンのお名入れ無料キャンペーン開催

4月24日（金）～5月31日（日）1,100円以上のペンにお名入れ代550円を無料サービス

近年、ノートや手帳、ガラスペンなど「書く楽しみ」への関心は再び高まりつつあります。

今回のリニューアルでは、書籍と文具を融合させた売場を通して、「読む文化」と「書く文化」を同時に体験できる書店空間を鹿児島で提案します。

未来屋書店KAGOSHIMA BAY店は、地域のお客さまの暮らしに寄り添いながら、本と文具を通じた文化発信拠点として新たに生まれ変わります。

■店舗概要

【施設名称】 未来屋書店KAGOSHIMA BAY店

【住所】 〒891-0115鹿児島県鹿児島市東開町7番 イオンモールKAGOSHIMA BAY2Ｆ

【電話番号】 080-4958-6460

【営業時間】 10:00～21:00

■店舗概要

【施設名称】 La-Bungu 鹿児島店

【住所】 〒891-0115鹿児島県鹿児島市東開町7番 イオンモールKAGOSHIMA BAY2Ｆ

【電話番号】 070-9270-7863

【営業時間】 10:00～21:00

■株式会社未来屋書店

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985年12月24日

【資本金】 1億円（イオン（株）100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■株式会社石丸文行堂

【社名】 株式会社石丸文行堂

【本社】 長崎県長崎市浜町8番32号

【電話番号】 095-828-0140（代表）

【設立】 1935年8月1日

【資本金】 3,300万円

【代表取締役社長】 石丸 忠直

【事業内容】 文具・雑貨・地元産品の販売／オリジナル文具の企画・販売・卸売

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社 未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

e-mail : Press@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp

株式会社 石丸文行堂

長崎県長崎市浜町8-32

本社：095-828-0140（代表）

公式ホームページ : https://www.ishimaru-bun.co.jp