石田亜佑美(モー娘。OG)と村山彩希(元AKB48)が姉妹役で共演！梅棒21st STAGE『ラヴ・オール!!』メインビジュアル公開!

株式会社サンライズプロモーション

2026年5月～6月、東京・大阪・愛知で開催される梅棒 21st STAGE『ラヴ・オール!!』のメインビジュアルが解禁された。本作には、モーニング娘。OGの石田亜佑美と元AKB48の村山彩希が姉妹役で出演する。

梅棒は、「EXPO2025大阪・関西万博」や宝塚歌劇団、嵐らアーティストのMVなどで演出・振付を手がけるダンスエンターテインメント集団。

今作『ラヴ・オール!!』は、家庭の事情で離ればなれになってしまったアイドルに憧れる姉妹が、あるガールズグループオーディション番組で再会し、強烈なライバル、応援するファンたち、クセの強いカリスマディレクター、そして離れていた両親の思いもぶつかりながら、ステージの先にある“未来”を目指す物語だ。

アイドルに憧れる姉妹の妹・瑠花（るか）役をモーニング娘。OGの石田亜佑美、姉・紅莉（あかり）役をAKB48チーム4のキャプテンを務めていた村山彩希と、アイドルを卒業後は俳優として活躍している2人が姉妹役で共演。

さらに、姉妹の父・桔平（きっぺい）役を梅澤裕介[梅棒]、母・椿（つばき）役を多和田任益[梅棒] が、家族が再会を果たすガールズグループオーディションの発起人・BREED（ブリード）役を滝澤諒が務める。なお、多和田が梅棒公演で女性役を演じるのは本作が初となる。

作・総合演出を務める梅棒の伊藤今人は「モーニング娘。とAKB48というトップアイドルを経験してきた2人が姉妹を演じることで生まれるリアルな説得力、さらに実力派キャストたちがぶつかり合う濃密な群像劇となっています。」とコメント。「笑いも熱も涙もすべて詰め込んだこの物語を、ぜひ劇場で体感してください！」とメッセージを寄せる。

笑って、泣いて、思わず誰かを応援したくなる。

「推し」がいるすべての人の心を揺さぶる梅棒 21st STAGE『ラヴ・オール!!』は、2026年5月29日(金)～6月14日(日)東京・シアターH、6月19日(金)～6月21日(日)大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール、6月27日(土)～6月28日(日)愛知・東海市芸術劇場で上演。

東京公演はチケット発売中、大阪・愛知公演は4月25日(土)10:00より一般発売がスタートする。詳しい情報は公式HPへ。

■作・総合演出：伊藤今人[梅棒]よりコメントが到着

離れ離れになった姉妹が、同じガールズグループオーディションに挑む

――その姿を、不器用ながらも必死に見守る父と母。

それぞれの想いが交錯しながら、家族の物語が大きく動き出します。

モーニング娘。とAKB48、トップアイドルを経験してきた2人が姉妹を演じることで生まれるリアルな説得力、さらに実力派キャストたちがぶつかり合う濃密な群像劇。

笑いも熱も涙もすべて詰め込んだこの物語を、ぜひ劇場で体感してください！

＜あらすじ＞

アイドルに憧れる姉・紅莉(村山彩希)と、そんな姉を全力で応援してきた妹・瑠花(石田亜佑美)。仲睦まじく“アイドルごっこ”に夢中だった2人は、両親の事情で離れ離れにーー

数年後、とあるガールズグループオーディション番組で運命の再会を果たす。そこには、デビューを狙う強烈なライバル、彼女たちに人生を懸けるファン、クセ強の敏腕カリスマディレクターのBREED(滝澤諒)。そして、離れていた父・桔平(梅澤裕介)と母・椿(多和田任益)の姿も。

夢、嫉妬、執念。さまざまな想いが激しくぶつかり合うなか、姉妹はもう一度“同じ未来”を手にすることができるのか。家族の絆はどこへ向かうのか――？

笑って、泣いて、思わず誰かを応援したくなる。

梅棒 11th STAGE『ラヴ・ミー・ドゥー!!』をベースに、大幅なリブートを施した今作は、「推し」がいるすべての人の心を揺さぶる、梅棒流ハートウォーミングコメディ!!

梅棒 21st STAGE『ラヴ・オール!!』 公演概要

【作・総合演出】伊藤 今人[梅棒] 【振付・監修】梅棒

【出演】伊藤 今人、梅澤 裕介、鶴野 輝一(Wキャスト)、塩野 拓矢

天野 一輝(Wキャスト)、野田 裕貴、多和田 任益、SuGuRu[以上、梅棒]

石田 亜佑美、村山 彩希、滝澤 諒、松浦 景子、KAN[パワーパフボーイズ]

HARUYOSHI[REAL AKIBA JUNIORZ／RAJ GLANZ]、菊地 浩輔[おしゃれ紳士]

津山 晄士朗、遠井 公輝、畠中 ひかり、バン ヒヨリ[Yes!Problem!]

【日程・会場】

<東京>2026年5月29日(金)～6月14日(日)＠シアターH／22ステージ＋トークイベント

<大阪>2026年6月19日(金)～6月21日(日)＠COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール／5ステージ

<愛知>2026年6月27日(土)～6月28日(日)＠東海市芸術劇場／3ステージ

【チケット料金(全席指定／税込)】 ※未就学児入場不可

S席：9,000円 S席(東京公演土日)：10,000円 A席：7,000円 トークイベント：5,000円(非売品特典付)

U-25サービスエリア：3,500円(25歳以下・身分証明書要提示・当日指定席)

※6/5(金)14:00回は梅棒メンバーによるトークイベントを開催。出演メンバーや特典等の詳細は後日発表。

梅棒 21st STAGE『ラヴ・オール!!』公演特設サイト：http://umebou21st.dynamize.net/

梅棒オフィシャルサイト：https://www.umebou.com/

梅棒 OFFICIAL FANCLUB『ひのまる弁当』：https://www.umebou.net/

※現段階における予定のため、変更となる可能性がございます