鳥海翔が代表を務める株式会社Challenger、「資産運用EXPO夏」に出展決定

株式会社Challenger

金融教育サービスを手掛ける株式会社Challenger（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：鳥海 翔）は、2026年5月15日（金）から17日（日）まで東京ビッグサイトで開催される「資産運用EXPO夏」に出展いたします。期間中はブース出展に加え、代表・鳥海翔による特別セミナーを開催いたします。

資産運用EXPO夏公式サイト：https://www.am-expo.jp/tokyo-2/ja-jp.html

セミナー・ブース概要

【セミナー1】

- 開催日時：2026年5月15日（金）16:30～17:10- タイトル：50代、60代でもできる新NISAを活用したマネーマシーンの作り方

50代・60代からの資産形成は本当に間に合うのか、多くの方が不安を抱えています。本セミナーでは、新NISAを活用しながら、これからの時代に合ったお金の増やし方と向き合い方をお伝えします。複雑な知識や特別なスキルに頼るのではなく、誰でも取り組めるシンプルな考え方を軸に、これからの資産運用の方向性を整理します。将来に対する漠然とした不安を解消し、自分に合った選択ができるようになるためのきっかけとなる内容です。

【セミナー2】

- タイトル：鳥海翔の騙されない金融学 ～2026年下半期NISA戦略～- 開催日時： 2026年5月16日（土）15:00～15:50

本セミナーでは、2026年下半期に向けたNISA活用戦略を、感情論や流行に左右されず、データと構造から解説します。米国株式市場のバリュエーション（株価水準）、金利動向、為替の影響、そして過去20年・30年の長期リターンの実績を踏まえ、個人投資家が取るべき合理的な行動を提示します。情報過多の時代において何を信じ、何を切り捨てるべきか。その判断基準を具体例と数値を用いて明確にする内容です。

予約ページ ：https://biz.q-pass.jp/f/12673/ames26/seminar_register

「資産運用EXPO夏」詳細

日時 ：2026年5月15日（金）～17日（日） 10：00 - 18：00（最終日のみ17：00）

場所 ：東京ビッグサイト 東展示棟7ホール

資産運用EXPOは、株式や不動産、保険、現物資産など、さまざまな投資商品が一堂に集まる資産運用のイベントです。投資の「いま」を学ぶセミナーや、投資商品のプロに直接相談できるコーナーなどが用意されています。

「資産運用EXPO夏」公式サイト：https://www.am-expo.jp/tokyo-2/ja-jp.html

■鳥海翔プロフィール

ファイナンシャルプランナー、投資家。初心者でも学びながら無理なく実践できる金融・家計改善プログラム「Private Bank College」を運営するほか、企業での金融教育の講師などをつとめる。群馬県太田市に生まれる。慶応義塾大学商学部を卒業し、三井住友海上火災保険株式会社に入社。8年間勤務しリテール営業、企業営業と幅広い営業を経験。

2016年 株式会社Challengerを設立し、代表取締役に就任。エージェント・オブ・ザ・イヤー2017、ベストエージェントアワード2017、トッププランナーコンベンション2017、2018、2019、2021といった様々なタイトルを受賞。

また、2020年には生命保険募集人の1%以下しか取得できないと言われるMDRT会員のタイトルを獲得。2025年、東京証券取引所・日本取引所グループ主催の「東証ETF No.1解説動画」キャンペーンで優勝。2026年2月現在、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」は登録者数40万人を超える。

YouTubeチャンネル ：https://www.youtube.com/channel/UCJkq3q4UnEnayNbwt6N9ttg

Voicyチャンネル ：https://voicy.jp/channel/820873

書籍情報

「投資が初めてでも、老後の不安をなくしたい」「何が正しい情報なのか分からない」「誰でもできる方法を、わかりやすく知りたい」

ーこうした多くの声に応える形で誕生したのが本書です。

本書では、全世界株式（通称オルカン）に一本化するだけで“ほったらかしの資産形成ができる”シンプル投資術を、マンガと図解で徹底的にわかりやすく解説。老後資金は実際いくら必要なのか、なぜ「貯金」や「持ち家神話」が誤解されやすいのかなど、一般的な“なんとなくの常識”を丁寧に紐解き、「本当に騙されないための目」を養える一冊となっています。

会社概要

企業名：株式会社Challenger

代表者：鳥海翔

事業内容：ファイナンシャルプランニング

本社：〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤5丁目8-20

URL：https://toriumisho.com/