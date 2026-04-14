元サッカー日本代表／元浦和レッズキャプテン鈴木 啓太氏がトーシンパートナーズの新入社員向け研修で「目標設定」の大切さを講演

株式会社トーシンパートナーズ

「不動産の新たな価値を創造し、一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会を実現する」というミッションを掲げ、不動産の企画・開発・販売から管理までをグループ全体で手がける株式会社トーシンパートナーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：小笠原 一義）は、2026年4月10日（金）に元サッカー日本代表／元浦和レッズキャプテン鈴木 啓太氏による新入社員に向けた研修を行いました。

トーシンパートナーズ吉祥寺本社にて

■自身の経験に基づいた研修

今回の講演では、鈴木さんが現役時代から現在に至るまで大切にしてきた「目標設定」と「チャレンジ」をテーマに、新社会人へ力強いメッセージが贈られました。

講演の中で鈴木さんは、高校時代に「2010年に日本代表としてワールドカップに出場し、優勝する」と目標を明確に言語化し、期限を定めて掲げた経験を紹介。目標はただ掲げるだけではなく、行動に移し、継続し、必要に応じて修正していくことが重要であると語りました。

■自身の目標と会社のミッションを重ねる

目標があることで人はよりスムーズに動けるようになるとして、会社におけるミッション・ビジョン・バリューの重要性にも言及。新入社員に対しては、会社の掲げる理念を理解するとともに、自分自身の人生におけるミッションや価値観を持つことの大切さを伝えました。

さらに講演では、受講者同士で考えを共有するワークショップも実施。自身の人生の目的や、それを実現するために必要な行動指針について考える時間が設けられ、参加した新入社員にとって、自らのキャリアや今後の働き方を見つめ直す機会となりました。

鈴木さんは、「目標は“なりたい”ではなく“なる”と決めることが大切」「決めるだけでは意味がなく、行動し継続することが必要」と強調。これから社会人として一歩を踏み出す新入社員に対し、自分の可能性を自ら限定せず、挑戦を続けてほしいとエールを送りました。

トーシンパートナーズは今後も、社員一人ひとりが自身の可能性を広げ、理念に基づいた成長を実現できるよう、人材育成の取り組みを推進してまいります。

■出演者情報

鈴木啓太/プロフィール

元サッカー日本代表／AuB株式会社 代表取締役

1981年生まれ、静岡県出身。

2000年に浦和レッズに加入。2006年にJ1優勝、2007年にAFCチャンピオンズリーグ優勝を経験。日本代表では、2006年にオシムジャパンで初選出。オシムジャパンとしては、唯一全試合先発出場を果たす。

引退後は、実業家に転身してAuB（オーブ）株式会社を設立。

「すべての人を、ベストコンディションに。」というミッションのもと、現在注目が集まっている“腸活”に関わる腸内細菌の研究を行なっている。2025年10月には、“総合腸活ブランド”から「コンディションメーカー」へと進化を発表。食・睡眠・運動・メンタルの腸和を軸に、人々のコンディションをトータルで支える取り組みを推進中。

■鈴木 啓太氏をブランドアンバサダーに迎える 将来価値で選ぶ不動産投資「LENZ」とは

２０２５年８月にローンチした不動産投資ブランド「LENZ」が大切にしているのは、 「将来価値」。

投資する人とそこに暮らす人の、どちらにとっても安心で豊かな日々を実現するために、できるだけ長く資産価値が続くことが大切だと考えています。

不動産業界において37年間積み重ねてきた経験と実績を集結し、デザイン性の高い物件づくりから、購入後のアフターサービス、入居者フォローに至るまで、全てにおいて最高のクオリティを追求。長く安心して持てる不動産を提供することで、一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会の実現に努めてまいります。

「LENZ」サービスサイト：https://www.tohshin.co.jp/lenz/

「LENZ」ブランドコンセプトサイト：https://www.tohshin.co.jp/lenz-brand/

■トーシンパートナーズ関連サイトURL

▼ 将来価値で選ぶ不動産投資LENZ（レンズ）：https://www.tohshin.co.jp/lenz/

▼ トーシンパートナーズ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TOHSHINPARTNERS

【株式会社トーシンパートナーズについて】

本社：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-5

代表者：代表取締役社長 小笠原 一義

設立：1989年2月

電話番号：0422-21-1040（代表）

URL：https://www.tohshin.co.jp/

事業内容：マンションの企画・開発・販売、不動産の売買・仲介事業、不動産の賃貸事業

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社トーシンパートナーズホールディングス

担当者名：高木

TEL：0422-68-9191