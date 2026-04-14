【サイバーリンクス】近大工学部が「数理・データサイエンス・AI教育応用基礎プログラム」でブロックチェーン技術を活用したデジタル修了証の運用を開始

株式会社サイバーリンクス

近畿大学工学部（広島県東広島市）は、文部科学省の「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度（応用基礎レベル）」に認定された「数理・データサイエンス・AI教育応用基礎プログラム」の修了証をペーパーレス化します。企業や官公庁向けにクラウドサービスを提供するIT企業、株式会社サイバーリンクス（和歌山県和歌山市）のブロックチェーン技術※を活用したデジタル証明書発行サービス「CloudCerts(R)（クラウドサーツ）」を用いてデジタルで発行します。

デジタル修了証のイメージ

※データを分散して記録・管理することで不正な書き換えを防ぎ、信頼性の高い情報管理を実現する技術。

1. 本件のポイント

● 近畿大学工学部の「数理・データサイエンス・AI教育応用基礎プログラム」において修了証をデジタル化

● ブロックチェーン技術を用いた、改ざん不能で安全かつ信頼性の高いデジタル修了証の発行を実現

● 大学が推進するDX・ペーパーレス化の一環として実施し、環境負荷低減と運用コスト削減を図る

2. 本件の内容

近畿大学では、完全インターネット出願の導入や学内キャッシュレス化、学費納入のペーパーレス化、外国語課外講座でのデジタル証明書の導入など、全学を挙げてDX・ペーパーレス化に取り組んでいます。

今回、工学部ではその取り組みの一環として、令和6年度（2024年度）に文部科学省の「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度（応用基礎レベル）」に認定された「数理・データサイエンス・AI教育応用基礎プログラム」において、デジタル修了証の運用を開始します。発行される修了証は、株式会社サイバーリンクスが提供する「CloudCerts(R)（クラウドサーツ）」を採用しています。ブロックチェーン技術を用いることで、スマートフォンやパソコンから簡単に真正性を検証でき、就職活動等の提出先企業が偽造の有無を即座に確認できるため、信頼性の高い証明書となります。修了者には、自分専用の修了証URLがメールで通知されます。

今回のデジタル化により、学生の利便性を高めるとともに、ペーパーレス化に伴う環境負荷低減と運用コスト削減を図ります。

3. 運用概要

対象プログラム：工学部「数理・データサイエンス・AI教育応用基礎プログラム」

運用開始：令和8年（2026年）4月下旬（予定）

発行対象者：令和7年度（2025年度）以降のプログラム修了者

※令和7年度（2025年度）修了者45名には令和8年（2026年）3月31日付での発行となりますが、システム運用開始時期の都合上、実際の発行は4月下旬以降となります。

発行方法：対象者へ個別にメールで修了証URLを通知

4．文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」

デジタル時代の「読み・書き・そろばん」である数理・データサイエンス・AIに関する大学（短期大学含む）・高等専門学校（以下、大学等）の正規の課程の教育プログラムのうち、一定の要件を満たした優れた教育プログラムを文部科学大臣が認定・選定することによって、大学等が数理・データサイエンス・AI教育に取り組むことを後押しする制度です。認定制度は、デジタル社会の基礎的な素養としての初級レベルの数理・データサイエンス・AIを習得することを目指す「リテラシーレベル」と、自らの専門分野において数理・データサイエンス・AI教育を応用・活用できる応用基礎力を習得することを目指す「応用基礎レベル」の2段階に分かれています。

（文部科学省ホームページ「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」より引用）

5．CloudCerts(R)（特許登録済：特許第7443036号）

学修歴証明書、検定認定証、製品保証書などあらゆる証明書を暗号化し、ブロックチェーンに記録することで、改変できないデジタル証明書を付与し、簡易かつ信頼性の高い証明を提供します。また、紙の証明書の削減によるコスト削減や効率性の向上のほか、ペーパーレスにより、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に貢献します。なお、「CloudCerts(R)」は、OpenBadgesの仕様を内包するブロックチェーン証明書の標準的規格「Blockcerts」に準拠しており、世界中で利用することが可能です。

「CloudCerts(R)」サービスページ https://mynatrust.jp/service/cloudcerts/lp/

6．近畿大学における近年のペーパーレス化の取り組み

証明書発行、各種申込・決済手続をデジタル化［令和4年（2022年）3月］

https://newscast.jp/news/2120292

電子契約サービスを導入しすべての契約書を電子化［令和4年（2022年）3月］

https://newscast.jp/news/2489399

学内事務手続の完全ペーパーレス化を実現［令和4年（2022年）4月］

https://newscast.jp/news/7370833

全国ほぼすべての金融機関で学費のWeb振込が可能に［令和5年（2023年）3月］

https://newscast.jp/news/9083209

近畿大学が実施している外国語課外講座の修了証をペーパーレス化［令和6年（2024年）7月］

https://newscast.jp/news/4094825

英検デジタル証明書を2026年度入試より導入［令和7年（2025年）7月］

https://newscast.jp/news/3378872

大学案内の紙冊子での発行を終了［令和8年（2026年）3月］

https://www.atpress.ne.jp/news/1769753

7．本資料の配付先

広島県政記者クラブ、東広島記者室、和歌山県政記者クラブ、和歌山市政記者クラブ

【本件に関するお問合せ先】

学校法人近畿大学 広島キャンパス学生センター 担当︓小笠原、住田、西原

TEL︓082-434-7004 FAX︓082-434-7531

E-mail︓nyushi@hiro.kindai.ac.jp

株式会社サイバーリンクス 第3のトラスト事業室 CloudCerts担当

TEL：073-488-3787

E-mail：cloudcerts-support@cyber-l.co.jp