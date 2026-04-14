JFIT、軽さとフィット感を進化させたフィットネスシューズ「JF-5200」新登場！

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)のオリジナルブランド『JFIT』（ジェイフィット）より、エアロビクスやスタジオエクササイズ、ダンスフィットネスに対応した軽量モデル「JF-5200」を2026年4月中旬に発売しました。軽量設計と高いフィット感を両立し、日常のフィットネスシーンをより快適にサポートするフィットネスシューズです。

リリースページはこちら :https://zett.jp/article_source/data/news/detail/000661.html

近年、スタジオプログラムの多様化に伴い、フィットネスシューズには軽快な動きを可能にする軽量性と、繰り返しの動作を支える快適性の両立が求められています。「JF-5200」は、そうしたフィットネスユーザーやインストラクターの声に着目し、実際の使用シーンを想定して開発しました。

本モデルでは、アッパーにシームレス構造を採用することで、従来モデル「JF-Neo」と比較して約40gの軽量化を実現。足運びのしやすさが向上し、エアロビクスやダンスフィットネスにおけるステップやターン、ジャンプ動作をスムーズにサポートします。

また、なめらかで柔軟性の高い素材を使用することで、足全体をやさしく包み込むフィット感を追求。運動中のズレやストレスを軽減し、安定した動きを支えます。さらに、衝撃吸収機能付きインソールを搭載することで、長時間のスタジオレッスンや繰り返しのジャンプ動作でも快適性を維持します。

カラーは、ウェアやシーンを選ばないホワイトとブラックの2色展開。

ベーシックで洗練されたデザインは、インストラクターから一般のフィットネスユーザーまで、幅広い層に対応します。

「JF-5200」は、日常的にフィットネスを楽しむユーザーはもちろん、指導現場で高いパフォーマンスが求められるインストラクターにも適した、実用性を重視したフィットネスシューズです。

JF5200-WWJF5200-BB[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/572_1_02dc33f09435e6bf6210e5f9ce82caf2.jpg?v=202604140651 ]

『JFIT』（ジェイフィット）は、2024年、フィットネスシューズの⽼舗ブランドで培った技術と知識を受け継ぎ、新たなブランドとして始動しました。

フィットネス界を支えているインストラクターの意見を吸い上げ、日本全国のフィットネスファン（ユーザー）に、安全で高機能なシューズを供給して参ります。

【JFIT】の使命は、足元からフィットネスに革新をもたらすこと、何よりフィットネスを楽しむこと。

●JFIT公式ブランドサイト

https://www.jfit.jp/

●JFIT公式Instagramアカウント @jfit_jp

https://www.instagram.com/jfit_jp/

●JFIT公式Facebookアカウント ＠jfit.jp

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