【アオバジャパン・インターナショナルスクール】創立50周年を迎え、記念事業を展開

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下「Aoba-BBT」）のグループ会社が運営するアオバジャパン・インターナショナルスクール（以下「A-JIS」）は、2026年に創立50周年を迎えます。

1976年に東京都目黒区青葉台で開校して以来、国際バカロレア（IB）一貫教育を軸にグローバルリーダーの育成に取り組んできたA-JISは、半世紀の節目にあたり「Leading Positive Change」をスローガンに掲げ、各種記念事業を展開してまいります。

■ 50年の歩み

A-JISは1976年、目黒区青葉台にて特定の宗教を持たない共学のインターナショナルスクールとして開校しました。以来、多様な国籍・文化的背景を持つ家庭を受け入れ、国際的な教育環境を提供してきました。主な沿革は以下のとおりです。

- 1976年 アオバインターナショナルスクールとして東京都目黒区青葉台に開校- 1998年 ジャパンインターナショナルスクールと合併し、アオバジャパン・インターナショナルスクールとなる- 2012年 光が丘キャンパス（東京都練馬区）を開設- 2013年 Aoba-BBTグループの経営参画により事業基盤を強化- 2015年 国際バカロレア PYP・DP認定を取得- 2016年 MYP認定を取得し、幼稚部～高等部のIB一貫校に- 2022年 文京キャンパス（東京都文京区）を開設、高等部を移転- 2024年 国際バカロレアの認可を得て、アジア初のパイロット拠点として、フルオンラインでDiplomaプログラムを提供する「Aoba Global Campus」を開講- 2027年 創立50周年／金沢キャンパス（石川県金沢市）を8月開校に向けて準備中

現在、目黒（幼稚部）、光が丘（幼稚部～中等部）、文京（高等部）の都内3キャンパスおよびグローバルオンラインキャンパスを展開し、40か国以上から集まる児童・生徒に世界水準の教育を提供しています。CIS（Council of International Schools）およびNEASC（New England Association of Schools and Colleges）の国際認定を取得しており、卒業生は日本の大学を含む世界中の大学へ進学しています。

■ 50周年記念事業の展開

A-JISでは創立50周年を記念し、以下の取り組みを予定しています。

（１）50周年記念 スプリングカーニバル開催

2026年4月18日(土) 10時～15時30分、光が丘キャンパスにて、創立50周年をテーマに掲げたスプリングカーニバルを開催します。全校生徒とその保護者が集う他、外部一般のお客様も参加が可能なイベントとして、アオバの魅力を体感できる学園祭を実施します。

- 50周年記念 スプリングカーニバル：https://japaninternationalschool.com/communities/family-community- 一般申込はこちら（事前登録必須）：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2QeNujGoI_ZT39xkVKZSVRW2v5ZY3MJZQQ_aeJe4StViUmA/viewform

（２）ホームカミングイベントの開催

2026年4月18日（土）スプリングカーニバル開催後に光が丘キャンパスにて、卒業生・在校生・教職員を招いた「50th Anniversary Homecoming Celebration」を開催します。半世紀の歴史を支えてきたコミュニティが一堂に会し、世代を超えた交流を図る場とします。

（３）その他記念事業（予定）

50周年を通じて、教育の未来に向けた各種イベント・プログラムの実施を予定しています。詳細は決定次第、A-JISのホームページより順次お知らせいたします。

■ アオバジャパン・インターナショナルスクール（A-JIS）について

株式会社Aoba-BBT（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下BBT）の子会社である株式会社アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ（本店：東京都練馬区）が運営する歴史あるインターナショナルスクール。1976年に目黒区青葉台での開校。幼児から12年生（高校3年生）までを対象とした、特定の宗教を持たない共学のインターナショナルスクール。日本語クラス以外の授業はすべて英語で行われる。国際バカロレアのカリキュラムに積極的に参加できるようになるための英語サポートプログラムも充実している。幼稚園から高校までの全ての課程において北米および国際水準のカリキュラムを提供、卒業生は世界中の大学への出願資格が得られる。

さらに、アオバはCIS（カウンシル オブ インターナショナル スクールズ）および NEASC(ニューイングランド アソシエイション オブ スクールズ アンド カレッジズ)の認証も受けている。また、国際バカロレア機構（IBO）より国際バカロレア（IB）DP（高等部）、MYP（中等部），PYP（初等部・幼稚部）の認定校として承認されており、すべての課程においてＩＢ教育を提供している。http://www.aobajapan.jp/

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当社グループのインターナショナルスクール並びに幼児教育の拠点一覧

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●アオバジャパン・インターナショナルスクール

【国際バカロレア（IB）PYP，MYP，DP認定校】

- 目黒キャンパス（目黒区青葉台）- 光が丘キャンパス（練馬区光が丘）- 文京キャンパス（文京区本駒込）

●アオバジャパン・バイリンガルプリスクール

【国際バカロレア（IB）PYP認定校】

- 晴海キャンパス（中央区晴海）- 早稲田キャンパス（新宿区高田馬場）- 三鷹キャンパス（東京都三鷹市）- 中野キャンパス（中野区南台）- 下目黒キャンパス（目黒区下目黒）

【国際バカロレア（IB）PYP候補校】

- 用賀キャンパス（世田谷区上用賀）

●その他

【ケンブリッジ大学国際教育機構認定校】

- ムサシインターナショナルスクール・トウキョウ（三鷹市下連雀）

【国際バカロレア（IB）PYP認定校】

- サマーヒルインターナショナルスクール（港区元麻布）Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯学び続けるプラットフォーム）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。

https://aoba-bbt.com