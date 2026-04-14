【BURBERRY】HIGH SUMMER 2026キャンペーンを発表

バーバリー・ジャパン株式会社(C) Courtesy of Burberry(C) Courtesy of Burberry

この度、バーバリーは、High Summer 2026キャンペーンを発表しました。本キャンペーンは、リド（屋外プール）を舞台に、水辺で過ごすひとときを描いたフィルムとビジュアルポートフォリオで構成され、英国ならではのサマーシーンを映し出します。家族や友人、そしてコミュニティで賑わう、夏の記憶を呼び起こす情景が広がります。

英国人俳優のシモーヌ・アシュリーとトム・ブライスをはじめ、アルバ・クレア、ババカール・エンドイ、サシャ・クエンビーらが出演。さらにシンクロナイズドスイマーやダイバーたちが加わり、水辺の躍動と静けさが交錯する世界観を描きます。

「リドには、英国人にとって特別なノスタルジーが宿っています」と、バーバリーのチーフ・クリエイティブ・オフィサー、ダニエル・リーは語ります。「陽射しが差し込むその瞬間を逃さず、誰もが季節を楽しもうとする。そんな一日を、水辺で過ごす親密な時間として表現しました」

フィルムはフランシス・プラマーが監督を務め、フォトグラファーのライアン・マッギンレーが撮影。サンラウンジャーから飛び込み台へと視線が移り、空中に弧を描くダイブや、柔らかな午後の光に身を委ねる人々の姿を捉えます。やがてプールサイドの特等席はバーバリーのタオルで埋まり、夏のシーズンが幕を開けます。

サウンドトラックには、Tirzah（ティルザ）の「Beating」をTONEがリミックスした楽曲が使用されています。

KEY STYLES

High Summer 2026コレクションでは、ブランドのヘリテージを想起させるサンドベージュを軸に、オーバジンパープルやコーンフラワーブルーの柔らかな色調で再解釈されたバーバリーチェックが印象的に展開されます。

アイコニックなバーバリーチェックのビキニをはじめ、スイムウェアやメンズのスイムショーツなど、サマーワードローブの核となるピースが揃います。

プールサイドでは、軽やかなコットンボイル素材のトップスやスカート、シャツに加え、トーナルなチェックやデッキチェアを想起させるストライプを織り込んだドレスが登場。ネックラインのラッフルとタイのデザインが、軽やかで流れるようなシルエットを引き立てます。

リブ編みコットンジャージーのタンクトップにはチェックストラップを配し、ルックにはウールシルクの軽やかなスカーフがさりげないアクセントとして添えられています。

メンズでは、リラックスしたシルエットのシャツやショーツに、織りや刺繍による多彩な表現で再構築されたバーバリーチェックが施されています。ハニーサックルピンクのシーホース柄をあしらったコットンポプリンのセットアップも、遊び心のあるアクセントとして登場します。

コットンピケのポロシャツは、鮮やかな色彩からニュートラルカラーまで幅広く展開。コットンジャージーのTシャツには、前立てや襟元にさりげなくバーバリーチェックが配されています。

軽量なフーデッドジャケットは、夕暮れの涼しさや不意の雨にも寄り添う一着。新シーズンでは、オーバジンパープルやコーンフラワーブルーのチェックで仕立てられています。

フットウェアでは、新作「Knight Runner（ナイトランナー）」スニーカーが、軽やかで洗練されたシルエットで登場。サンダルは、ホイップステッチを施したレザーの「Baez（バエズ）」や、チェックディテールを効かせたスエードの「Urchin（アーチン）」など、エレガンスを感じさせる仕上がりに。さらに、バーバリーチェックのスライドサンダルや「Pavilion（パビリオン）」サンダルが、夏の足元を軽やかに彩ります。

「Margate（マーゲート）」バッグは、マダガスカルで調達されたラフィアヤシを用い、職人の手で丁寧に編み上げられました。シグネチャーであるサンドベージュのバーバリーチェックで染め上げられています。

アクセサリーには、クロシェ編みのバケットハットやラップアラウンド型のサングラスなど、夏の日差しに寄り添うアイテムが揃います。

Creative Direction（クリエイティブ・ディレクション）: Daniel Lee（ダニエル・リー）

Artistic Direction（アーティスティック・ディレクション）: Lane & Associates（レーン・アンド・アソシエイツ）

Director（ディレクター）: Francis Plummer（フランシス・プラマー）

Photographer（フォトグラファー）: Ryan McGinley（ライアン・マッギンレー）

〈お問合せ先〉

バーバリー・ジャパン

0066-33-812819

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