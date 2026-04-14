【YSL BEAUTY】母の日に向けて、YSLの“LOVE”が詰まったアイテムがギフトセットとなって登場。

日本ロレアル株式会社

YSL MOTHER’S DAY 2026

“あなたがいるから、私は自分らしくいられる”

日頃の感謝を伝える大切な日に、YSLの“LOVE”が詰まったアイテムがギフトセットとなって登場。

情熱的で大胆でありながら、あたたかみのあるレッドを纏ったギフトで、

大切な人にあなただけの特別な想いを伝えて。

https://www.yslb.jp/gifts/gift-wrapping.html

YSL リブレ ギフトセット

2026年4月15日（水） 公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック・

ZOZOCOSME 限定発売 / 19,800円（税込）

マスキュリンなラベンダーとフェミニンなオレンジブロッサムの融合によって生み出される、

自由でアイコニックな香り「リブレ」。特別なオーラを纏うフローラルラベンダーのYSL No.1フレグランスを、母の日限定デザインのギフトボックスにセット。

セット内容

・リブレ オーデパルファム 30ml

・リブレ オーデパルファム 10ml

ボックスサイズ

W160×D57×H174 mm

YSL モン パリ ギフトセット

2026年4月15日（水） 公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック・

ZOZOCOSME 限定発売 / 20,130円（税込）

纏う人を新しいオーラと情熱的な輝きで包み込む、甘くセンシュアルなホワイトフローラルシプレーの

「モンパリ オーデパルファム」から30mLサイズとミニサイズの10mLサイズをセット。

セット内容

・モンパリ オーデパルファム30ｍL

・モンパリ オーデパルファム 10mL

ボックスサイズ

W160 D57×H174 mm

YSL ラブシャイン ギフトセット

2026年4月15日（水） 公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック・

ZOZOCOSME 限定発売 / 12,100円（税込）

YSL人気のリップシリーズ「YSL LOVESHINE」から、2つのツヤをセットに。“ゼリーツヤ”とぷっくりボリューム*1を叶える、大人気プランパー「YSL ラブシャイン グロス プランパー 」から、

煌めく、ソフトなラベンダーシェード #1を。

瞬時にとろける、”水ツヤ”で、シアーな発色を叶える、フルーツオイルインフォーミュラのリップスティック「YSL ラブシャイン リップスティック」から、 シグネチャーカラーのミュートピンクの#44を。人気リップのペアを母の日限定デザインのギフトボックスにセット。

セット内容

YSL ラブシャイン グロス プランパー #1

YSL ラブシャイン リップスティック #44

ボックスサイズ

W67×D30×H150 mm

*1 メイクアップ効果による

YSL メイクアップセット

2026年4月15日（水） ZOZOCOSME 限定発売 / 9,240円（税込）

リフトアップとヴォリューム感を兼ね備えた、汗や水にもくずれない

マスカラと、クリーミー質感＆高発色が長時間続くアイライナーの

ミニサイズ、人気のYSL ラブシャイン リップスティック #44 の

ミニサイズを楽しめる特別なセット。

セット内容

・マスカラ ヴォリューム エフォシル1

・YSL リベレイテッド アイライナー ウォータープルーフ #1 MINI

・YSL ラブシャイン リップスティック #44 MINI

サイズ

W91×D30×H150 mm

限定ショッパーM

2026年4月15日（水） 公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック・

ZOZOCOSME 限定展開

大きなカサンドラロゴの入ったショッパーに、たくさんの感謝と“LOVE”を託して、

大切な人にあなただけの特別な想いを伝えて。

＜表参道フラッグシップ ブティック＞

母の日限定ギフトセットおよび有料ギフトご購入の方対象

＜公式オンライン ブティック・ZOZOCOSME ＞

母の日限定ギフトセットをご購入の方対象

サイズ

W265×D110×H250 mm

お客様のお問い合わせ先

イヴ・サンローラン・ボーテ

フリーダイヤル：0120-526-333

公式オンライン ブティック：https://www.yslb.jp/