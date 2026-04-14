《仮面ライダー55周年》TVシリーズ4Kリマスター版を2夜連続で特別放送！1号・2号ダブルライダー初の共演となった第40話・第41話を史上最高画質で放送！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、特撮ドラマ『仮面ライダー』のTVシリーズ4Kリマスター版を、2026年4月28日（火）・4月29日（水・祝）の2夜連続で放送することを決定いたしました。

（Ｃ）石森プロ・東映

本放送は、仮面ライダー55周年と、UHDBlu-rayCOLLECTION、Blu-rayCOLLECTIONの発売を記念したもの。4月28日（火）20:57より第40話「死斗！怪人スノーマン対二人のライダー」を、4月29日（水・祝）20:57より第41話「マグマ怪人ゴースター桜島大決戦」を放送します。この第40話・第41話は、1号・2号ダブルライダー初の共演となった記念すべき回です。

4Kリマスターにより、16mmフィルムで撮影された映像が持つポテンシャルを余すことなく活かし、仮面ライダーのマスク、爆発シーンなどはもちろん、当時の風景なども余すことなく楽しむ事ができる、史上最高の高画質を実現。ぜひご期待ください。

■放送作品概要

（Ｃ）石森プロ・東映第40話「死斗！怪人スノーマン対二人のライダー」

＜スタッフ＞

原作：石ﾉ森章太郎 脚本：伊上勝 監督：山田稔

＜キャスト＞

本郷猛：藤岡弘、 一文字隼人：佐々木剛

立花藤兵衛：小林昭二 ほか

ショッカースイス支部の死神博士は、霧島と桜島の間に地下トンネルを掘って、霧島火山帯を爆破させる日本征服計画を企んだ。スイスでショッカーと戦っていた本郷は、その計画を知り、２人の助手を日本へ送り込む。一文字も九州へと向かうが、怪力スノーマンの前に危機に瀕してしまう。だが、そこに仮面ライダー１号が登場。ダブルライダーがスノーマンに立ち向かう！

（Ｃ）石森プロ・東映第41話「マグマ怪人ゴースター桜島大決戦」

＜スタッフ＞

原作：石ﾉ森章太郎 脚本：伊上勝 監督：山田稔

＜キャスト＞

本郷猛：藤岡弘、 一文字隼人：佐々木剛

立花藤兵衛：小林昭二 ほか

地下トンネル工事の労働者確保のため、ショッカーは人々の誘拐をはじめた。事態を知った一文字と本郷は調査を開始するが、本郷はアルマジロング、モグラング、そしてゴースターの襲撃をうけ、ショッカーに捕らわれてしまい、脳波コントロールを施されてしまった。一方、一文字は死神博士からの挑戦をうけ、桜島火口へ向かうが、そこにはショッカーに操られる１号ライダーが…。

◆番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】 仮面ライダー4Kリマスター版2夜連続特別放送

【放送日時】 ■第40話「死斗！怪人スノーマン対二人のライダー」

4月28日（火）20:57～21:25＜TOKYO MX1＞

■第41話「マグマ怪人ゴースター桜島大決戦」

4月29日（水・祝）20:57～21:25＜TOKYO MX1＞

【番組HP】 https://s.mxtv.jp/drama/kamen-rider_55thsp/(https://s.mxtv.jp/drama/kamen-rider_55thsp/)