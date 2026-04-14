シン・ヘソン＆コンミョン主演のラブコメディ！韓国ドラマ『秘密の監査 -Filing for Love-』を4月25日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年4月25日（土）より、韓国ドラマ『秘密の監査 -Filing for Love-』を、韓国での放送と同時に"U-NEXTオリジナル"として独占見放題で配信いたします。

『秘密の監査 -Filing for Love-』は、秘密を抱えているカリスマ監査室長と、一瞬にして社内不倫担当に左遷された社内監査室エースのオフィスラブコメディです。

『あいつは黒炎竜』『流れ星』など数々のラブロマンスを手がけたイ・スヒョンが監督を務める本作。とある秘密を抱える、冷徹な監査室長チュ・イナ役を務めるのは、『私のヘリへ ～惹かれゆく愛の扉～』『哲仁王后～俺がクイーン！？～』などで圧倒的な存在感を示したシン・ヘソン。社内では「彼女に目をつけられたら最後」と恐れられるほど、鋭く、そして破天荒に監査の目を光らせるイナ。そんな強烈なキャラクターを体現するシン・ヘソンの熱演から目が離せません。

そんなイナの部下で、監査室のエースとして完璧な人生を歩んでいた矢先、突然「社内不倫担当」へ左遷されたノ・ギジュン役を、『私が死ぬ一週間前』『禁酒をお願い』などのロマンスで甘い演技を見せたコンミョンが演じます。

ある日、ギジュンのもとに届いたイナに関する匿名通報。復讐心を胸に、社員たちの秘密の私生活を暴きながら、冷徹な上司イナの裏の顔を追い始めるギジュン。しかし、共に過ごすうちに二人の関係は予期せぬ方向へ――。問題児だらけの監査チームで繰り広げられる、予測不能な「密着監査ロマンス」にぜひご期待ください。

ティザー映像では、イナから突如左遷を言い渡され、彼女に振り回されながらも必死に食らいつくギジュンの姿が。さらには、最悪の出会いだったはずの二人の距離が急接近する様子も映し出され、本編への期待が一段と膨らみます。

U-NEXTでは本作を韓国放送と同日の4月25日（土）より独占で見放題配信いたします。ぜひ、ご覧ください。

＜ティザー＞

https://youtu.be/J72aNoBJ10U

『秘密の監査 -Filing for Love-』

原題：은밀한 감사

製作国：韓国

製作年：2026年

配信情報：U-NEXT／見放題（日本初・独占配信）

配信開始日：2026年4月25日（土） 23:00 ※毎週土・日曜日 最新話更新

【スタッフ】

監督：イ・スヒョン

【キャスト】

シン・ヘソン、コンミョン、キム・ジェウク、ホン・ファヨン、カン・サンジュン、オム・ジュンギ ほか

【ストーリー】

社内監査室のエースだったノ・ギジュンは、ある出来事から社内スキャンダル処理ばかり任される日々に…。それは彼の上司チュ・イナが原因だった。しかしある日、匿名でイナに関しての通報が彼のもとに届く。復讐心から秘密を探り始めたギジュンだが、思いがけず、どんどん彼女に惹かれていってしまう。

(C)STUDIO DRAGON CORPORATION

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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



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