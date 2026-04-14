悠義（HARUYOSHI）/ REAL AKIBA JUNIORZ / RAJ GLANZJYDF 2026 北関東本戦でソロ・グループ２冠達成

ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、所属する悠義（HARUYOSHI）/ REAL AKIBA JUNIORZ / RAJ GLANZ が、『JYDF 2026』（正式名称：Japan Youth Dance Festival）北関東本戦において、ソロの部・グループの部の２冠を達成したことをお知らせいたします。

グループの部では「POZE」のメンバーとして、ソロの部では「山中悠義」として出場し、長年挑戦し続けてきた本大会でついに大きな成果を掴みました。

＜悠義（HARUYOSHI） コメント＞

僕自身、この大会には2016年から挑戦し続けていて、今年ようやくソロの部では初めての全国大会に進むことができました。 グループの部では普段A-POPで切磋琢磨している同い年の仲間たちと全力のPOPを、ソロの部ではナルトのED曲にのせて、僕の本気のContemporary×HIPHOPを踊ります。初めて掴んだこのチャンスを必ずものにして、全国でも２冠を勝ち取ってきます。

悠義は REAL AKIBA JUNIORZ / RAJ GLANZ のメンバーとして、A-POPカルチャーを軸に国内外で活動を広げています。今回の２冠を弾みに、さらなる表現の深化とステージパフォーマンスの進化を目指し、全国大会へ挑みます。

<プロフィール＞

2003/2/26生(22歳) 京都府出身

ダンスコンテスト日本一の実績を持つ。

ミュージカルあがりの表現力と持ち前の高い身体能力を武器にどんなジャンルでも幅広く踊りこなす。

近年では舞台出演や振付師、インストラクター、ポーカーなどマルチなタレントを発揮し活動中。

京都で培われた高いコミュニケーション能力でどんな人でも一度話せば友達になれる。

いつか仮面ライダーになることを夢見る特撮オタク。

出演：

・舞台『Dancing☆Starプリキュア』The Stage2

・舞台『賭ケグルイ』

・NHK Eテレ「沼にハマってきいてみた」

・バーチャルメンズアイドル”F”プロジェクト オーディションコンセプトムービーなど



コンテスト実績：

・Japan Youth Dance Festival 2017 団体戦中学生以上部門 全国大会優勝

・Japan Youth Dance Festival 2023団体戦高校生以上部門 全国大会優勝

・2023年あきばっか～のvol.29 十周年SP準優勝

・FREESTYLE SPACE 2025 REBOOT KAWASAKI 準優勝 など





【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。



行ける！もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/