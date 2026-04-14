「スーパーマリオ フェスタin鹿児島」【鹿児島限定】クリアカード付きオリジナルドリンク登場！

九州旅客鉄道株式会社

ＪＲ九州フードサービス(株)は、2026年4月18日（土）・19日（日）にアミュプラザ鹿児島AMU 広場で開催される「スーパーマリオ フェスタin鹿児島」で、スーパーマリオパッケージのオリジナルドリンク（限定クリアカード付き）を数量限定で販売します。

九州6駅で順次開催中の「スーパーマリオ フェスタin九州」の各会場では、それぞれ違ったフレーバーのドリンクをご用意しており、訪れる場所によって異なる味わいをお楽しみいただけます。ホットチョコレートドリンクには、限定のオリジナルスリーブ付き！

列車で九州を旅しながら、すべてのフレーバーを味わってみてくださいね！皆さまのお越しをお待ちしております。

◆販売商品

・ドリンク２種（地域限定ソーダ・チョコレートドリンク）

※チョコレートドリンクは季節によりホットまたはアイスでの提供

★【鹿児島県】（たんかんソーダ・チョコレートドリンク）

【福岡県】（あまおうソーダ・チョコレートドリンク）

※大分・宮崎・長崎・熊本は終了しました

◆ノベルティ情報

・オリジナルクリアカード（数量限定）

・ドリンク１杯につき1枚配布。

※各会場5種類のカードを配布

（鹿児島の場合、右記のカードがランダムで進呈されます。１.、２.は会場によりデザインが異なります）

◆開催場所・日時

※各会場とも10:00～17:00 の間で実施予定 ※大分・宮崎・長崎・熊本は終了しました

2026 年4 月18 日（土）・4 月19 日（日） 【鹿児島県】アミュプラザ鹿児島AMU 広場

2026 年5 月30 日（土）・5 月31 日（日） 【福岡県】ＪＲ博多駅前広場