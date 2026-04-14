【オイシックス新潟】5月9日(土)コメリサンクスデー開催決定！おばたのお兄さん＆ギャオス内藤さんが出演

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、5月9日(土) に「コメリサンクスデー」を開催いたします。

株式会社コメリ様はオイシックス新潟アルビレックスBCの経営理念にご賛同いただき、球団創設時より公式戦ユニフォームスポンサーとして多大なるご支援とご理解を賜っております。

当日は選手による「ホームラン競争」や「エコスタ探検ツアー」、「グラウンドでの野球体験」など、野球場でしか体験できない”1日限定”のイベントが盛り沢山。

さらに、先着3,500名様には限定オリジナルグッズをプレゼント！

皆様お誘い合わせの上、ご来場・ご声援下さいますよう、ご案内申し上げます。

試合概要

日時：2026年5月9日（土）16:00試合開始（14：30一般開場）

場所：HARD OFF ECOスタジアム新潟

試合：NPBファーム・リーグ 東地区 公式戦 vs 北海道日本ハムファイターズ

■スペシャルゲスト

おばたのお兄さん（球団公式アンバサダー）

ギャオス内藤さん（球団公式ギャンバサダー）

※ゲストが出演するイベントに関しましては、後日球団公式HP、SNSにてご案内いたします

■イベント案内

先着3,500名様限定！オリジナルグッズプレゼント

配布場所：入場ゲート

超貴重！エコスタ探検ツアー

先着50名様限定で、球団スタッフがHARD OFF ECOスタジアムの裏側をご案内します！

※当日受付（12:50～整理券配布）となります。

実施時刻は改めてお知らせいたします。

マスコットとの写真撮影会（14:30～15:00頃）

アルビレックス各チームの人気マスコットが大集合！

※参加マスコットは変更になる可能性があります。予めご了承ください。

迫力満点！選手によるホームラン競争（15:15頃～）

野球の花形・ホームラン。オイシックスのパワー自慢が球場に花火を打ち上げます！

豪華景品をGET！プレゼント抽選会（5回終了後）

コメリ様の商品券などが当たる”この日限定”の抽選会が登場！

※投げ込みボールでの実施

引換は2階コンコース、コメリ特設ブースにて交換となります。

グラウンドで非日常体験！選手とのキャッチボールや記念撮影会（試合終了後）

先着100名様限定で、HARD OFF ECOスタジアム新潟のグラウンドに足を踏み入れるスペシャルな体験をご提供します！

※当日受付（12:50～整理券配布）となります。

※参加ご希望の方は運動靴やグローブをご準備ください。

■株式会社コメリについて

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、いざという時の頼りとなるのはもちろん、地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。

独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。

これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、

お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

いつもそばに、ずっと

コメリは、金物の町、新潟県三条市に生まれました。

緑豊かな越後平野は日本有数の農業地帯であり、

信濃川流域には園芸の産地が広がっています。

こうした土壌のなかで、ホームセンター事業に参入し、

資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品に注力してきました。

他にはない、コメリらしいチェーンストアをつくっていきたい。

どこの町でも、より多くのお客様に、

より良い商品を、より安く、そして暮らしに、より豊かさを。

めまぐるしく変化していく社会のなかで、

わたしたちは、これからも愚直に、このテーマを追いかけてまいります。

https://www.komeri.bit.or.jp/

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。