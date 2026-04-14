中・大型犬用『POCHI ミディアムラージブリード』に、「ワイルドサーモン」を追加

マーケティングパートナー株式会社

プレミアムドッグフードメーカー「POCHI」（運営：マーケティングパートナー株式会社、本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：泰地正人、Tel：03-6772-8194、https://www.pochi.co.jp/）は、2025年10月に新発売した中・大型犬用ドライフード『POCHIミディアムラージブリード』（総合栄養食）の新しい味となる「ワイルドサーモン」を、4月14日より発売開始します。体重・関節・おなか・皮膚の健康維持にトータルで応えるスペックはそのままに、サーモンの生肉をメインに使用した、魚好きの犬や、鶏・豚・牛肉などにアレルギーがある犬にオススメです。

■『RETRIEVER』について

「RETRIEVER」は、ゴールデン、ラブラドール、フラットコーテッドを中心とした、1998年創刊のレトリーバー種の専門誌。レトリーバーとの暮らしを楽しむライフスタイルマガジンです。

・HP

https://www.retriever-e.com/

・Instagram

https://www.instagram.com/fromretrievermagazine/?hl=ja

■POCHI×RETRIEVER「レトリーバーが幸せになるフードづくりプロジェクト」これまでの道筋

2024年11月『RETRIEVER』が実施した読者アンケートからスタートした「レトリーバーが幸せになるフードづくりプロジェクト」。『RETRIEVER』とPOCHIでタッグを組み、読者アンケートの結果を読み込み、さらに読者との座談会では飼い主からのフードに関する疑問や悩みを直接ヒアリングし、レトリーバーの飼い主が望む理想のドッグフードを探ってきました。

「おなかや関節を守りながら、健康を保ち、食べることが大好きなレトリーバー達が喜んで食べられること、そして食事の時間がレトリーバーと家族のコミュニケーションの時間として充実する」そんな理想をつめこんだフードとして、2025年10月、「POCHI ミディアムラージブリード 3種のポルトリー」が完成しました。

今回新発売となる「POCHIミディアムラージブリード ワイルドサーモン」は、体重・関節・おなか・皮膚の健康維持にトータルで応えるスペックはそのままに、サーモンの生肉をメインに使用した、魚好きの犬や、鶏などにアレルギーがある犬にオススメの総合栄養食です。

『RETRIEVER』の読者アンケートを見ながら“レトリーバーが幸せになるフード”を議論（2024年11月）。

■「POCHI ミディアムラージブリード ワイルドサーモン」の特徴

「POCHI ミディアムラージブリード ワイルドサーモン」は、フレッシュなサーモン（生肉）使用で嗜好性にこだわりながら、POCHI獣医師チーム考案のもと、レトリーバーをはじめとする中・大型犬によくある悩みに応えるための栄養成分を贅沢に配合した、中・大型犬のための総合栄養食です。主なポイントは次の通りです。

（1）高タンパク、低脂肪、低カロリー

大型犬の中でも飼育頭数の多い犬種であるレトリーバーは、太りやすく関節が弱い傾向があるため、ウエイトコントロールが非常に重要です。しかし、一般的なダイエットフードでは運動量の多いレトリーバーには栄養が不足しがちです。獣医師で編成したPOCHI商品開発チームが理想的な栄養バランスを検討し、以下のスペックに仕上げました。

タンパク質：31%

脂質：10%

カロリー：313kcal／100g

この配合は、高タンパク・低脂肪・低カロリーを実現し、健康的な体重管理と関節のケアを両立できるよう設計されています。

（2）関節ケアのために選んだ3つの原材料

関節の健康維持成分として、関節サプリメントに使われている成分を配合しました。

１．〈緑イ貝〉別名：モエギイガイ

２．樹木から取れる硫黄成分〈MSM（メチル・スルフォニル・メタン）〉

３．ハーブの一種である〈ボスウェリア〉

毎日の食事からできる関節ケアで日々の健康を応援します。

（3）プレ・プロバイオティクスを配合

腸内の健康維持に役立つ成分として、〈エンテロコッカス・フェシウム〉と〈サッカロマイセス・セレビシエ〉の2種類のプロバイオティクス（健康に好影響な微生物）を配合しました。その他、腸内細菌のエサとなって整えるプレバイオティクス〈イヌリン〉、〈βグルカン〉も配合しています。

（4）コラーゲンペプチドと必須脂肪酸

皮膚被毛の健康維持として、皮膚や骨の主要なタンパク質であるコラーゲンを腸管からの吸収が素早く効率的になるまで小さく分解した「コラーゲンペプチド」を配合しました。さらに、皮膚のバリア機能の健康維持に役立つ必須脂肪酸として、サーモン油とボラージ油も配合しています。

（5）豊富なEPA・DHA などのオメガ3 脂肪酸、ヒマワリ油配合

主原料のサーモンに豊富に含まれる「オメガ3 脂肪酸」は、抗炎症作用を持ち皮膚や被毛のコンディション維持に役立ります。また、リノール酸の供給源となり、皮膚バリアのサポートをより強化する「ヒマワリ油」を配合。

（6）食べやすい形と大きさの粒

粒サイズは約10-15mm、厚さ約5-10mmと、粒サイズは程よく、食べやすい形状・サイズに仕上げました。

大型犬や多頭飼いにうれしいサイズラインナップ（100g/1.8kg/5.2kg/5.2kg×2/5.2kg×3）

ワイルドサーモンのサイズの展開は、下表の通り（価格は税込）。お試しサイズから5.2kgの3袋セットまでご用意しました。できる限りのコストを削減し続けやすい価格を実現しました。

・100g 300円

・1.8kg 4,900円

・5.2kg 13,200円

・5.2kg×2 22,000円

・5.2kg×3 29,990円

■新発売記念キャンペーン！POCHI X RETRIEVERサコッシュプレゼント

新発売記念として、ミディアムラージブリード1.8kg以上ご購入の方先着1,000名さまに、「POCHI × RETRIEVER オリジナルサコッシュ」プレゼント。お出かけが増えるこれからの季節のお供に、いつものお散歩バッグとしてもご活用いただけます。この機会にぜひお試しください。

◆キャンペーン期間

4月14日（火）～先着1,000名さま

◆対象商品

・POCHI ミディアムラージブリード ワイルドサーモン1.8kg

・POCHI ミディアムラージブリード ワイルドサーモン5.2kg、5.2kg×2、5.2kg×3

・POCHI ミディアムラージブリード 3種のポルトリー 1.8kg

・POCHI ミディアムラージブリード 3種のポルトリー 5.8kg、5.8kg×2、5.8kg×3

■POCHI獣医師商品開発チーム

私たちの商品開発チームは、獣医師の専門知識と現場経験を活かし、ペットの健康と幸せを第一に考えた製品づくりを行っています。動物医療の現場で培った知見をもとに、科学的根拠に基づいた安全性・機能性の高い商品を企画・開発しています。チームには、臨床経験のある獣医師が複数名在籍しており、ライフステージや個別のニーズに寄り添いながら、飼い主にも安心してご利用いただける製品を目指しています。

■安全性の高い工場で生産

『POCHIミディアムラージブリード（MLB）シリーズ』は、安心して選んでいただけるよう、国際基準の品質を管理する「ISO9001」取得、ヨーロッパ基準の品質管理認証「GMP＋B8」を取得し、安全性と品質に優れたオランダの工場で生産しています。

■商品概要「POCHI ミディアムラージブリード ワイルドサーモン」概要

■ウェブサイト

・POCHI ミディアムラージブリード 紹介ページ

https://www.pochi.co.jp/ext/the-dogfood_mlbreed.html

・プレミアムドッグフード専門店・通販「ポチの幸せ」公式サイト

https://www.pochi.co.jp/