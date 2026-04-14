【GW特別企画開催】「キッズデー アントンランド」でスタジアムを遊びつくそう！

株式会社鹿島アントラーズFC

▼みんなで楽しめる特別企画を考えた、アントンからのメッセージです！

「みんな、メルスタへあつまれ！しかお父さんやしかこ母さん、スタジアムのみんなと一緒に、最高に楽しい一日を準備したよっ！準備ができたら、冒険に出発だ！」

（※アントンの言葉を皆様にも読みやすくするため、一部書き換えています）

対象試合

5月3日（日・祝）16:00キックオフ（13:00開場予定）

明治安田Ｊ１百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST 第14節 FC町田ゼルビア戦

※キックオフ1時間前は入場時の混雑が予想されます。お時間に余裕を持ってのご来場をよろしくお願いいたします。

会場

メルカリスタジアム(https://maps.app.goo.gl/bCuqjuTkGsDfwR3g7)（茨城県鹿嶋市神向寺後山26-2）

開催イベント

「しかこのポップコーン屋さん」が登場！

メルカリロードに「しかこのポップコーン屋さん」がオープンします！テーマパーク気分を高めてくれるオリジナルデザインのカップにてご提供します。

さらに、この日はしかこも店頭に立ってアントンランドを盛り上げます！ぜひお楽しみに！

※画像はイメージです。

※雨天時は出店場所の変更や、出店取りやめとなる場合がございます。

※しかこはお店の準備やお仕事の合間に遊びに来てくれます。いつ会えるかは当日のお楽しみ！ぜひお店をのぞいてみてください。

キミも「もっと強く。」！「メルカリスタジアム アドベンチャーマップ 2026」配布

「キッズデー アントンランド」当日は、スタジアムの全貌が立体的なイラストで描かれたスタジアムマップをお子様向けに配布します。表面はスタジアムの施設配置がひと目で分かる「メルカリスタジアム アドベンチャーマップ 2026」、裏面は親子で挑戦できる「クエスト帳」と、当日の観戦記録を残せる「ログ」がセットになった特別仕様です。

【アドベンチャーマップの楽しみ方】

・クエストに挑戦！

裏面の「たべる」「しらべる」「あそぶ」クエストを3つ以上クリアして、特典のスペシャルステッカーをゲットしよう！

・ラストミッションで、キミも「もっと強く。」

すべてのクエストを終えて、最後にアントラーズを「全力で応援すること」を約束してくれたみんなのクエスト帳に認定スタンプを押すよ！アントラーズの一員として、キミも「もっと強く。」なろう！

・世界にひとつの「ログ」を作ろう

食べたものや試合のスコアなど、思い出を書き込んで、「自分だけの物語」を作ろう！

・今後も使える「スタジアムガイド」

広げると見やすいA3サイズ、たたむとポケットサイズ。スタジアムの施設が詳しく載っているから、次に応援に来るときも活用できること間違いなし！

※マップの全貌やデザインの詳細につきましては、当日スタジアムにて実物を手に取ってお確かめください。

■実施時間

12:00～16:00（開場1時間前～前半キックオフ）

■参加方法

1.マップの受け取り

「キッズパーク総合案内所（ふれあい広場）」にて「アドベンチャーマップ」をお受け取りください。

2.クエストへの挑戦と記録

スタジアム内を回り、クエストに挑戦してください。また、体験内容や試合結果をマップに書き込むことで、当日の観戦ログが完成します。

3.ゴール地点で認定

3つ以上のクエストをクリア後、「キッズパーク総合受付（ふれあい広場）」へお越しください。達成の証として特典をお渡しします。

■キッズパーク総合案内所位置

※雨天時等はカシマスポーツセンターにて実施します。

■クエスト例

・「メルカリロード」もしくは「フードコート」で、おいしいものを食べてパワー全開！

・「鹿島こいのぼり」と一緒に、かっこいいポーズで写真を撮ろう！

・「キッズパーク」のアクティビティをクリアしよう！

※その他クエストは「アドベンチャーマップ」をご確認ください。

■達成特典

「キッズデー アントンランド」限定スペシャルステッカー

※デザインは後日観戦ガイドにてご案内いたします。

■注意事項

・本企画への参加および特典の配布対象は、高校生以下のお子様のみとなります。大人の方のご参加はご遠慮ください。

・アドベンチャーマップおよび特典のステッカーは数に限りがございます。なくなり次第、配布終了となりますので、あらかじめご了承ください。

・特典の受け渡しおよびスタンプの押印は、前半キックオフまでとなります。

・スタジアム場内外を移動する際は安全に配慮し、周りの方のご迷惑にならないようにご注意ください。

アントラーズこいのぼりが場外に登場！

3ゲートからNIPPON STEELゲート前にかけて約70匹のこいのぼりがメルカリスタジアムを彩ります！中にはしかおファミリーも隠れているので、ぜひ見つけて写真を撮ってみてください！

天候等によって設置を取りやめる場合がございます。あらかじめご了承ください。

カシマスポーツセンターメインアリーナにゴーカートが登場！

昨年カシマDANDANひろばで開催し、大好評だったゴーカートが今年も登場します！

今回はカシマスポーツセンターメインアリーナにてお遊びいただけます。みんなで楽しめるゴーカートに乗って、特設サーキットを走り抜けよう！

カシマDANDANひろばにチョークアートカー&特設グッズ売店が登場します！

車に思いっきりお絵かきができる「チョークアートカー」がカシマDANDANひろばにやって来ます！

特設の専用エリアではこの日限定で地面にも自由に落書きができるので、自分だけのアートを描いてみんなで盛り上がりましょう！

さらに、しかおファミリーのグッズや楽しいミニゲームがそろう特設売店も登場し、子どもから大人までワクワクする要素が満載です。ぜひ遊びに来てください！

クリーニング専科キッズパークが拡大＆お得に楽しめます！

「キッズデー アントンランド」では、クリーニング専科キッズパークが拡大します！いつものキックターゲットやふわふわしかおに加えて、屋内のカシマスポーツセンターでも鹿BINGOをはじめとした大人気コンテンツが登場！通常、回数券が3～5枚必要なフットダーツやキックターゲットといった人気コンテンツも、お子さまは回数券1枚でお得にご参加できます。ぜひご家族でお越しください！

※写真はイメージです。

※各コンテンツの必要回数券枚数は後日「観戦ガイド」でご案内いたします。

※大人の方は通常と同じ枚数の回数券が必要となります。

その他にもさまざまなイベントを実施予定！

各イベントの実施時間・場所などの詳細は、後日「観戦ガイド」でご案内いたします。

※各イベントの開催内容や実施場所については、急きょ変更や中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

町田戦ではファミリー限定で、通常の購入に比べて最大8,000円割引と大変お得にご観戦いただける「鹿族シート」を販売いたします。さらに、この試合も全国の小学生以下のお子様は一部席種を無料でご観戦いただけます。

詳細を見る :https://www.jleague-ticket.jp/club/ka/

お問い合わせ

鹿島アントラーズコールセンター

お問い合わせフォーム(https://support.antlers.co.jp/hc/ja/requests/new)

support@antlers.co.jp

※お問い合わせには順次返信しておりますが、時間がかかる場合がございます。