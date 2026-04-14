【超コンパクト】耳にかけるだけで音が大きく！耳を塞がないワイヤレス骨伝導式集音ヘッドセット「キコラク」。4月17日（金）11時にCAMPFIREにて登場。今すぐ事前登録最大50％OFF！

株式会社tonex

【プロジェクト公開日時】4月17日（金）11時

【プロジェクトページ】https://camp-fire.jp/projects/940183/view(https://camp-fire.jp/projects/940183/view)

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1.骨伝導の仕組み

振動が頭骨を通じて内耳へ直接伝わる仕組みを採用。鼓膜への負担を軽減し、周囲への音漏れを最小限に抑えながら、クリアな音質を実現しました。耳周りの圧迫感が全くない、新しい聴き方をご提案します。

2.らくらく操作

集音マイクを本体に完全内蔵した一体型デザインを採用。別パーツが不要なため、持ち忘れや紛失の心配がありません。

電源を入れるだけで集音機能が自動でスタートし、難しい設定やスマホ操作も一切不要な「お年寄りに優しい」設計です。耳を塞がない骨伝導方式で、圧迫感なくクリアな会話をすぐにお楽しみいただけます。

机械が苦手な方でも安心。左右の音量をボタンひとつで調整できます、直感のままにらくらくと使えます。操作に迷う心配はもうありません。

3.2つモード自動

家族との会話を楽しんでいる最中に、スマホに着信が……。そんな時も、キコラクなら慌てる必要はありません。

集音モード： 普段は周囲の声やテレビの音をクリアにサポート。

Bluetoothモード： 音楽再生や着信が始まると、瞬時に自動切り替え。

面倒なボタン操作は一切不要。デバイスが状況を判断し、あなたの生活に寄り添う最適なモードを自動で選択します。

4.32GB内蔵ストレージ

単なる集音器ではありません。普段は会話をサポートし、時には高音質なワイヤレスイヤホンとして活躍します。

32GBの大容量ストレージを内蔵していること。約8,000曲を本体に保存できるため、スマホを持ち歩かなくても、これ一台でいつでもお気に入りの音楽に浸ることができます。

「聴こえる」喜びだけでなく、「楽しむ」感動も。あなたの毎日をより豊かに彩ります。

5.わずか27g超軽量設計

わずか27gという驚きの軽量設計を実現しました。人間工学に基づいたデザインにより、長時間装着しても耳への負担が少なく、疲れにくいのが特徴です。

さらに、完全ワイヤレス設計を採用することで、煩わしいケーブルからあなたを解放します。家事の最中や散歩の時でも、引っかかりを気にせず、一日中ストレスフリーに「聴く」を楽めます。

6.大容量バッテリー

キコラクは、180mAhの大容量バッテリーを搭載。一度のフル充電で最大8時間の連続使用が可能なので、朝の散歩から夜の団らんまで、充電を気にせず一日中安心してお使いいただけます。

約2時間の急速充電で準備完了。こまめに充電する手間を省き、あなたの「聴きたい」を力強く支え続けます。

お年寄りに優しい、最新のマグネット充電を採用しました。 小さな端子の向きを確認したり、無理に差し込んだりする必要はもうありません。充電ケーブルを近づけるだけで、磁石の力で「ピタッ」と正しい位置に吸着。

7.IPX８防水規格とBluetooth5.4搭載

キコラクは最高レベルのIPX8防水設計。お茶をこぼしたり、散歩中の急な雨でも慌てる必要はありません。汚れが気になったらサッと水洗いできるので、お手入れも「らくらく」で常に清潔。水濡れによる故障を恐れず、家事やガーデニングなど、生活のあらゆるシーンで安心してお使いいただけます。

「Bluetooth 5.4」搭載。圧倒的な安定感と、驚きの省電力を両立。電波干渉への耐性が大幅に向上。人混みや家電の近くでも音飛びやノイズを極限まで抑え、大切な会話や音楽を途切れさせることなく、常にクリアな音質を維持します。

【プロジェクトページ】https://camp-fire.jp/projects/940183/view(https://camp-fire.jp/projects/940183/view)

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