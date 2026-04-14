モンドセレクション2026で快挙！ミシュランシェフ監修「万能日和」｜旨味黄金醤油・ポン酢が最高金賞、玉ねぎドレッシングが金賞受賞

アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社

株式会社明徳庵（本社：福岡県糟屋郡志免町、代表取締役社長：松井 宗仁）は、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：佐賀県伊万里市、代表取締役社長：中嶋 大祐、以下IKKHD）のグループ会社です。

万能日和について

プロが手掛けるクオリティを、ご家庭でも手軽に味わっていただきたいと想いを込めて。最高峰のおもてなし料理を手掛けてきたミシュランシェフが170年以上の歴史ある製造元と作り上げた調味料ギフト。ご縁ある人々の笑顔と幸せのために、そして感動のために。大切な人への贈りものとして皆さまにご愛用いただいています。

受賞商品

【最高金賞】キセキの雫「旨味ポン酢」

出汁と果汁でバランスを整えながら調合したポン酢です。甘さが特徴で、酸っぱ過ぎずクセのない、老若男女すべての方にとって味わいやすいポン酢です。

【最高金賞】キセキの雫「旨味黄金醤油」

『旨味黄金醤油』は、170年以上の歴史を誇る醸造元が手間隙かけて仕込んだ自慢の醤油を使用し、醤油本来の豊潤なコクと風味にこだわって仕上げました。日々の料理に加えることで、味わいを一層引き立て、より奥行きのある美味しさへと導きます。

【金賞】ドレッシングマスターズ「玉ねぎ」

じっくりソテーした玉ねぎに黒酢とはちみつを加え、まろやかかつクリーミーに仕上げたドレッシングです。玉ねぎの辛さをなくし、奥深い甘みとコクのある味わいで「野菜が嫌いな子供も野菜好きになる」と発売以来多くの方に愛される一番人気のドレッシングです。

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/hakatanomori_gift/

【公式オンランショップ】 https://x.gd/NyUw1

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

【会社概要】

社 名 ：株式会社 明徳庵

本社所在地 ：〒811-2245

福岡県糟屋郡志免町片峰三丁目6番5号

ＴＥＬ ：050-3626-3445

ＦＡＸ ：050-3535-8492

ＭＡＩＬ ：bannobiyori@ikk-grp.jp

代表取締役社長：松井 宗仁

設 立 ：2020年10月2日

資 本 金 ：25百万円