Watches and Wondersのパネライ ブースに水中訓練用タンクが出現

リシュモンジャパン合同会社

1935年にイタリア海軍からの要請で、初めてのプロフェッショナルダイバーズウォッチを完成させたパネライ。今年のWatches and Wondersでは、1966年にパネライによって設計され、COMSUBIN基地（Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori）があるレ・グラツィエ（ラ・スペツィア、イタリア）に設置され、現在も使用されている訓練用タンクを、展示会場に再現しました。この設備は、イタリア海軍の特殊潜水部隊が水中での技術や装備の扱いを観察・改良するための制御された環境として機能します。透明なメタクリレートパネルを通して、教官が外から潜水隊員の動きを観察できるように設計されており、訓練をより安全で計測可能なものにしています。隣接するパネルをボルトで固定した軽合金フレームを使用しており、防水性を保つように作られています。また、外部階段でアクセスできる上部プラットフォームと内部アクセス用のはしごも備えています。単なる遺物とは異なり、これはブランドが海との持続的な関係を示す生きた証であり、その要素はブランドのアイデンティティを最初から形作ってきました。

パネライの最も重要なブレークスルーの1つを定義したのは水でした。1955年には、防水機能を高めるためのリュウズプロテクターの発明によって、歴史的な時計は今日私たちがルミノールと呼ぶアイコンへと変貌しました。それは重要な制約から生まれた革新的なソリューションです。タンク内では、アーカイブの道具や現代の試験技術によって、限界を超えて水圧性能を追求する世代を超えた継続的な取り組みが明らかになっています。この精神は、最新のルミノール コレクションにも受け継がれています。新しい4つの手巻きモデル、ルミノール PAM01731、ルミノール デストロ PAM01732、ルミノール オットジョルニ PAM01733、そしてルミノール PAM01735は、1960年代に遡る象徴的なリファレンス6152/1の機能的なデザインへの直接的なオマージュであり、現代的な44mmとクラシックな47mmのサイズに翻訳されています。堅牢なクッションケース、特徴的なリューズ保護ブリッジ、ヴィンテージのドーム型サファイアクリスタル、そして特徴的なサンドイッチダイヤルといった象徴的なルミノール要素はすぐに認識できます。ケース、ダイヤル、ストラップに至るまで、あらゆる細部にヴィンテージの趣が感じられます。

左から ルミノール デストロ 税込136万4000円、ルミノール 47mm 税込184万4000円、ルミノール 44mm 税込136万4000円、ルミノール オットジョルニ 税込168万3000円、ルミノール フォージドチタン 税込352万円

ブース内では時間そのものが旅となります。パネライにとって、進歩は常に具体的で、素材の中に生きています。見た目だけでなく、その特性と提供する性能のために選ばれた素材は、ブロンズ、セラミック、チタン、そしてカーボテック(TM)やTi-セラミテック(TM)のような先進複合素材に至るまで、それぞれがパネライの目的志向のDNAへの応答です。2026年、この探求は新たな境地を開きます。熱と圧力の下で2つのチタングレードを結合して作られたフォージドチタンがデビューしました。鍛造プロセスは、ケース全体に自然な波状の層を現し、同じパターンは2つとなく、各時計に独特の表面特性を与えながら、チタンの軽さと耐性を維持します。さらに、95%以上のハフニウムで構成されたケース素材であるアフニオテック(TM)が時計業界に導入されました。ハフニウムは、ジルコニウム鉱石中にわずかな濃度でしか見つからない希少な金属で、その密度、機械的強度、並外れた耐食性で評価されています。中性子を吸収する能力は核環境で不可欠なもので、圧力下での信頼性が重要となる先進産業でも使用されています。

サブマーシブル ネイビーシールズ アフニオテック(TM) エクスペリエンス 税込1519万1000円（参考価格）ルミノール トレントゥーノジョルニ 税込1602万7000円（参考価格）

さらに、かつては必要に迫られて誕生した、パネライのロングパワーリザーブの追求も、表現の場となります。歴史的なキャリバーによって提供された初期のロングパワーリザーブから現代のものまで、この旅は驚くべき成果に結実します。それは31日間のパワーリザーブであり、パネライの機械的耐久性における新たな地平です。特許取得済みのトルクリミッター、自動停止機能と4つのバレルを備えた新しいP.2031/Sキャリバーが、最も安定した31日間のパワーリザーブを可能にします。

深海で生まれた革新から海上で使用する計器まで、パネライのコレクションは連続体として展開されます。それぞれが目的に基づき、機能を優先した考え方によって形作られています。ルミノールは、パネライの機能的なデザインの象徴として、特徴的なリュウズプロテクターによって定義され、衝撃、圧力に耐えるようにテストされています。海上でも陸上でも、現代のヒーローにとって信頼できるツールであり続けます。あらゆる冒険のための相棒です。サブマーシブルは、ミッションや水中探査のために考案されたプロフェッショナルツールです。時間の視認性は生存に関わる要素で、イタリア海軍とのパネライの歴史の起源にある発光性とともに、防水性と暗闇での視認性の限界を突破し続けています。ラジオミールは、1935年に作られた最初のパネライのデザインを称え、原点に回帰します。海軍のために作られたそれは、船長の時計であり、外洋を航海するために鍛えられました。Io, Comandante del Tempo（私は、時間の司令官）。

旅が終わりに近づくにつれて、パネライの明確なビジョンが浮かび上がります。それは、伝統と革新を推進力とした、性能への絶え間ない追求です。

オフィチーネ パネライ

www.panerai.com