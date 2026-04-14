【BONAVENTURA×FARFALLA】イタリアの伝統と手仕事が織りなす、タイムレスなレザールームシューズ・コレクションが誕生

BONAVENTURA株式会社

イタリア・ミラノ発のラグジュアリーブランド BONAVENTURA（ボナベンチュラ）は、イタリアで受け継がれるクラフツマンシップを体現する老舗ルームシューズブランド「FARFALLA（ファルファッラ）」社の製作による新作レザールームシューズを、2026年4月9日(木)より発売いたします。

FARFALLAについて - 100年の歴史が息づく職人技

1955年、イタリア中部マルケ地方の小さな村カメラータ・ピチェーナで、アルフェオと妻アウロラによって誕生したFARFALLA。

そのルーツは100年前、祖父フランチェスコが靴職人として歩み始めた時代まで遡ります。現在は三代目のステファノとニコラ・ラッファエリ兄弟が、代々受け継がれる職人技と美意識を礎に、現代的な感性を融合させブランドを進化させ続けています。

イタリア語で「蝶」を意味するブランド名は、完成した靴のあまりの軽やかさに“まるで蝶のようだ”と評されたことに由来します。

BONAVENTURAとの共鳴が生む「本物の贅沢」

このFARFALLAの伝統技術が、BONAVENTURAが掲げる妥協なきクラフツマンシップと深く共鳴。

余計な芯材をへらし、縫い目や厚みを抑える製法のため、極めて柔らかく、軽量な一足に仕上がっています。職人の技術と経験無しでは仕上がらない、それが「本物の贅沢」を体現する、特別なルームシューズです。

世界中のトップメゾンが愛する素材の輝きは、自宅という最もプライベートな空間を至高の安らぎで満たします。

繊細な手仕事で仕立てられたFARFALLAの温もりあるものづくりに、BONAVENTURAが大切にする上質さとモダンな感性を融合。日常の中にさりげない贅沢と心地よさをもたらす、タイムレスなコレクションが誕生しました。

左）レザー ルームシューズ (フロントロゴあり) コルダ 右）レザー ルームシューズ (フロントロゴなし) ファンゴ

また、イタリア語で「幸運」を意味するBONAVENTURA。その名に込められた「幸せを運ぶ」という願いは、大切な方への贈り物にも最適です。専用の「赤箱」と柔らかなネル袋に包まれたこのルームシューズは、これからの歩みを幸運で彩る、心温まる贈り物としてお届けいたします。

今回のコレクションは、「ロゴなし」と「ロゴあり」の2種類で展開いたします。

ロゴなしモデルは37サイズ（6色展開）、ロゴありモデルは39サイズ（6色展開）および41サイズ（5色展開）と、スタイルやシーンに合わせた幅広い選択肢をご用意しました。

素材へのこだわりも随所に宿り、フロントには柔らかな風合いのシュリンクレザーを、インナーには肌馴染みの良いカーフレザーを贅沢に使用しました。

ソールには足音を抑え、しなやかにフィットするスエードレザーを採用し、室内での快適な歩行をサポートします（※防水加工は施されておりません）。

【商品詳細】

■「フロントロゴなし」

フロントロゴなし ヌードミルク

コルダ

ファンゴ

ヌード

スカイ

アランチョ

※公式サイト限定カラー

レザー ルームシューズ (フロントロゴなし)

カラー：ミルク、コルダ、ファンゴ、ヌード、スカイ、アランチョ

※「アランチョ」は公式サイト限定カラーです。

価格 : \31,900(税込)

■「フロントロゴあり」

フロントロゴあり ファンゴゴミルク

コルダ

ファンゴ

ヌード

スカイ

アランチョ

※公式サイト限定カラー

レザー ルームシューズ (フロントロゴあり)

カラー：ミルク、コルダ、ファンゴ、ヌード、スカイ、アランチョ

※「アランチョ」は公式サイト限定カラーです。

価格 : \31,900(税込)

商品詳細はこちら(https://jp.bonaventura.shop/collections/homegoods?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260414)

BONAVENTURA公式 Instagram(https://www.instagram.com/bonaventura.official/)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

BONAVENTURA株式会社 マーケティング部

メールアドレス：pr-japan@bonaventura.com