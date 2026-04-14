【紀ノ国屋】上質なツヤ感が魅力「綿ボンディング保冷巾着バッグ」３色展開で新登場！

株式会社紀ノ國屋

紀ノ国屋から、「綿ボンディング保冷巾着バッグ」が新登場。生地に中綿をボンディングすることで、ふんわりとした立体感のあるフォルムに仕上げました。本体には上品なツヤを感じる素材を採用し、カジュアルながらも洗練された印象に。口元は開閉しやすい巾着タイプで、荷物の出し入れもスムーズです。カラーはオリーブ、ブラック、ライトグレーの3色展開で発売します。

公式オンラインストアでは4月15日（水）20:00より、店舗では4月16日（木）より販売開始いたします。

綿ボンディング保冷巾着バッグ ライトグレー

綿ボンディング保冷巾着バッグ オリーブ使いやすさ抜群！便利な保冷収納バッグ

バッグの内側には、保冷剤を入れられるメッシュポケットを備え、食品の持ち運びにも便利。食材と分けて収納できるため使い勝手もよく、様々なシーンで活躍する機能的なバッグです。

安定感のある広めの底マチ

広めの底マチでお弁当が安定して入れられるため、毎日のランチバッグとしても頼れる存在。

これから気温が上がる季節には、保冷剤ポケットとあわせて食材やお弁当をしっかりキープでき、毎日持ち歩きたくなる実用性とかわいらしさを兼ね備えたアイテムです。

綿ボンディング保冷巾着バッグ ライトグレー

綿ボンディング保冷巾着バッグ ブラックころんとしたフォルムと、ちょうどいいサイズ感

やわらかな丸みを帯びたシルエットが印象的なデザイン。大きすぎず小さすぎない程よいサイズで、必要なものをしっかり収納しながら、すっきりと持ち運べます。ちょっとしたお出かけにぴったりのアイテムです。

カラーバリエーションは３色

綿ボンディング保冷巾着バッグ ブラック綿ボンディング保冷巾着バッグ オリーブ綿ボンディング保冷巾着バッグ ライトグレー

《商品概要》

■商品名：紀ノ国屋 綿ボンディング保冷巾着バッグ

■カラー：ブラック、オリーブ、ライトグレー

■販売価格：各\2,970（税込）

■サイズ：約タテ28cｍ/ヨコ23cｍ/マチ16cｍ

持ち手：約33cm

■素 材：ナイロン

■販売店舗：神戸さんちか店、岩田屋本店、ジェイアール京都伊勢丹店、大丸東京店、グランスタ丸の内店、インターナショナル（青山店）、鎌倉店

オンラインストアでの購入はこちら

紀ノ国屋 綿ボンディング保冷巾着バッグ：

https://www.super-kinokuniya.jp/c/releases/202604/2026041501

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