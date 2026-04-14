「金のハンバーグ」が大幅リニューアル！辛さと旨さを引き立たせた「金のビーフカレー」も刷新

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、プライベートブランド「セブンプレミアム」の最上級ブランド「セブンプレミアム ゴールド」から、看板商品の「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」と「セブンプレミアム ゴールド 金のビーフカレー」を2品同時にリニューアルし、4月21日（火）から順次、全国のセブン‐イレブン店舗で発売します(※1)。

「金のハンバーグ」は、2025年のリニューアル時から原材料や配合、調理工程を刷新。粗挽きで肉粒感たっぷりのジューシーな仕立てにすると共に、中はしっとり、外はこんがりと焼き上げています。牛と豚肉の旨味が際立つ、キレのあるデミグラスソースで仕上げ、「究極の合いびきハンバーグ」を目指しました。

「金のビーフカレー」も製法を追求。ハーブ等2時間漬け込んだ牛肉は、香りと旨味がアップした柔らかな食感が特長です。香味野菜と焙煎スパイスが香り立つ本格的な味わいを実現しました。

さらなるおいしさを追求してリニューアルした「最高級の品質」を、ぜひご家庭の食卓でお手軽にご堪能ください。

※1 4月21日（火）から首都圏で順次発売。4月28日（火）から首都圏以外の全国で発売。

「究極の合いびきハンバーグ」を目指した16代目「金のハンバーグ」

「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」は、贅沢な肉の旨味と香り高いソースが織りなす極上の食体験をお届けするため、2010年9月から発売を開始。累計販売数約1億8,000万個(※2)を販売した人気商品です。品質を追求してリニューアルを繰り返し、今回、16代目が誕生しました。

※2 2010年9月～2026年2月末の累計販売数

■セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ

価格：398円（税込429.84円）

発売日：4月21日（火）～順次

販売エリア：全国

※首都圏以外は、4月28日（火）から順次

牛肉の比率をアップ

牛肉と豚肉の合挽のバランスを整えるため、牛肉の比率をアップ。

粗挽きで肉粒感を引き立たせました。かみしめるたびに力強い肉感と旨味たっぷりの肉汁があふれ出ます。中はしっとり、外はこんがりと焼き上げています。肉の部位ごとにこね時間を変え、絶妙な焼き加減を実現。

キレのあるデミグラスソース

牛肉と豚肉のおいしさを際立たせるため、ボルドー産赤ワインを使用したデミグラスソースを使用し、濃厚な肉の旨味に負けない、キレのある後味に仕上げています。

香味野菜と焙煎スパイスが溶け込む極上ビーフカレー

■セブンプレミアム ゴールド 金のビーフカレー

価格：398円（税込429.84円）

発売日：4月21日（火）～順次

販売エリア：全国

※首都圏以外は、4月28日（火）から順次

香りよく柔らかな牛肉

主役の牛肉は、塩や砂糖、スパイスやハーブ等とともに漬け込むことで香りと旨味がアップし、さらに柔らかな食感へと「進化」しました。

香味野菜と焙煎スパイスで香り立つ味わい

玉ねぎや人参など香味野菜を一から炒め、焙煎スパイスを使用することで、香りが際立つ本格的な味わいに仕立てました。芳醇な香りが食欲を刺激します。

「セブンプレミアム ゴールド」とは

「幅広いお客様に支持されている専門店と同等以上の味・品質」でありながら「お買い求めやすい価格」をコンセプトとした商品として、スタートしました。セブンプレミアム ゴールドは、一流の料理人や専門家と共に「とっておきの味」とみんなに教えたくなるおいしさを、食卓にお届けします。

URL：https://7premium.jp/7premium

担当者コメント

今回、プライベートブランド「セブンプレミアム」の最上級ブランド「セブンプレミアム ゴールド」の看板商品を同時に2商品リニューアルしました。「さらなるおいしさを目指し、セブンプレミアム ゴールドを育成する」という強い意志を形にした出来栄えです。「専門店と同等以上の味・品質」と「お買い求めやすい価格」をコンセプトとした「セブンプレミアム ゴールド」らしく、2商品とも価格をすえ置きしています。

4月の新生活が始まり、少し疲れも見え始める時期ですが、2品同時にリニューアルした「セブンプレミアム ゴールド」が、忙しい日常を「最高のご褒美タイム」へと誘います。肉感たっぷりのハンバーグからあふれる肉汁や、スパイスが幾重にも重なる芳醇なカレーの香りに包まれた瞬間、仕事の緊張がふっと解け、普段の食卓が「高級ビストロ」のように彩られる時間をぜひご体験ください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

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