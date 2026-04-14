『アズールレーン』より、「逸仙」が着せ替え衣装「しん首蛾眉」の姿でフィギュア化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「APEX」より、『アズールレーン 逸仙 しん首蛾眉Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●アズールレーン 逸仙 しん首蛾眉Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199939&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■アズールレーン 逸仙 しん首蛾眉Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：27,060円(税込)

□発売日：2026年11月予定

□ブランド：APEX

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約22cm(台座含め)

【素材】PVC＆ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

≪特典≫

・色紙

Yostarが贈る大人気アプリゲーム『アズールレーン』より、「逸仙」が着せ替え衣装「しん首蛾眉」の姿でフィギュア化！

傘を軽く手に持ち、やさしい表情でこちらを見つめる姿を立体化しました。

白い花の飾りをつけた黒髪は自然にまとまっており、落ち着いた雰囲気に仕上がっています。

淡い色合いの衣装は、クリアパーツと塗装で透け感を丁寧に再現。軽やかな質感もしっかり表現しています。

紅梅の盆栽や青磁の花瓶を組み合わせた台座が、全体の雰囲気をより引き立てています。

逸仙のやわらかな佇まいとあわせて、上品で心地よい仕上がりとなっております。ぜひお手元でお楽しみください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●アズールレーン 逸仙 しん首蛾眉Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-199939&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『アズールレーン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=21583&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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