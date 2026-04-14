『学園アイドルマスター』より、「花海咲季」「月村手毬」「藤田ことね」の3人がディフォルメフィギュアで登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『FigUnity(フィギュニティ) 学園アイドルマスター 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●FigUnity(フィギュニティ) 学園アイドルマスター 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200261&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■FigUnity(フィギュニティ) 学園アイドルマスター 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：12,980円(税込)

□発売日：2026年12月下旬予定

□ブランド：メガハウス

【サイズ】全高100mm

「FigUnity(フィギュニティ)」シリーズに『学園アイドルマスター』が登場！

「Figure」+「Unity(団結)」をコンセプトに、“みんな一緒が嬉しい！”なディフォルメフィギュアシリーズです。

一つのフィギュアにアイドル達の個性と世界観をぎゅっと詰め込みました！

『学園アイドルマスター』より、花海咲季・月村手毬・藤田ことねの3人がラインナップ！

SSD色の雲に乗る姿、虹の上で楽しそうに歌う姿、お金を追いかけて目を輝かせる様子など、思わず目を惹くポップで楽しい演出が満載。

細部までこだわった造形と彩色により、どこから見ても可愛らしく、飾るだけでデスクやコレクションスペースを華やかに彩ります。

ぜひ3人の魅力を詰めこんだ賑やかで可愛いフィギュアをお手元でお楽しみください！

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●FigUnity(フィギュニティ) 学園アイドルマスター 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200261&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『学園アイドルマスター』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=36257&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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【店舗情報】

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