〈ICHIBIKO〉母の日を彩る、完熟いちごの特別なギフト。感謝を伝える「母の日限定 ミガキイチゴとベリーのケーキ（4号サイズ）」など母の日限定スイーツが新登場。

株式会社いいね

いちごスイーツ専門店『ICHIBIKO（いちびこ）』（株式会社いいね 本社：東京都渋谷区、代表：竹本顕路）は、2026年の母の日に向けて、お母さんへ感謝を伝える特別な母の日限定スイーツの予約受付を4月15日(水)より開始いたします。

今年の母の日は、家族で囲む特別な日にふさわしい、いちごスイーツ専門店ならではの豊かないちごの味わいと華やかな見た目で感謝を伝えるギフトコレクションをご用意しました。

【母の日限定】ホールケーキ予約概要

予約受付期間：2026年4月15日(水)～4月30日(木)

受取可能店舗：ICHIBIKO蔵前店 / ICHIBIKO三軒茶屋店 / ICHIBIKO新宿店 / ICHIBIKO北千住店 / ICHIBIKO南町田グランベリーパーク店 / ICHIBIKOイクスピアリ店

ご予約方法：店頭もしくはオンライン（ICHIBIKO ONLINE STORE）にてオーダー・決済が可能です。

母の日限定ホールケーキのご予約詳細はこちら：

https://ichibiko.jp/news/mothersday2026/#wholecake

〈商品ラインナップ〉

【店舗限定】スイーツ

【母の日限定】いちごのピンクショートケーキ(4号)

お母さんへ感謝を込めて。可愛らしいピンクのクリームで彩られた母の日限定ホールケーキ。家族で囲む特別な記念日に、華やかな見た目といちごの甘酸っぱさが寄り添います。

価格：4,860円(税込)

【春限定】いちごのピンクショートケーキ

人気No.1のいちごのショートケーキが、心躍るピンク色で登場！ふわふわのスポンジに旬のいちごを贅沢にサンドしました。今しか味わえない、春限定の特別なショートケーキです。

価格：840円(税込)

取扱店舗：ICHIBIKO蔵前店 / ICHIBIKO三軒茶屋店 / ICHIBIKO新宿店 / ICHIBIKO北千住店 / ICHIBIKO南町田グランベリーパーク店 / ICHIBIKOイクスピアリ店

※南町田店は5月9日、10日のみの販売となります

【春限定】いちごのピンクチョコキャンドル

いちごが丸ごと2個味わえる、いちごのキャンドル型のピンクチョコスイーツ。サブレの上に、生クリームとカスタード、いちごをのせ、春らしいピンクチョコで包みました。

価格：486円(税込)

取扱店舗：ICHIBIKO新宿店限定

とろける完熟生いちびこミルク

完熟ミガキイチゴ100％使用したミルクの量を超えるほどのたっぷりな果肉に、大粒の1粒トッピング。とろけるような濃厚さと、完熟いちごの圧倒的な果実感を楽しめる1杯です。

価格：864円(税込)

取扱店舗：ICHIBIKO三軒茶屋店 / ICHIBIKO南町田グランベリーパーク店 / ICHIBIKOイクスピアリ店

完熟いちごのピンクパフェ

甘さ控えめなババロアと自家製ジャム、さらに濃厚なマスカルポーネアイスが調和する春限定パフェ。うさぎチョコやマカロン、大粒のミガキイチゴを添えた贅沢なご褒美スイーツ。

価格：1,540円(税込)

取扱店舗：ICHIBIKO三軒茶屋店 / ICHIBIKOイクスピアリ店

ICHIBIKO オリジナルハンカチ＆いちごジャムクッキーセット

ICHIBIKOの世界観をぎゅっと詰め込んだICHIBIKOオリジナルハンカチ1枚と、人気の「ICHIBIKO FRIENDLY いちごジャムクッキー」のセットです。ハンカチは下記3種類の中からお好きなデザインをお選びいただけます。

・ショートケーキ柄ハンカチ

・いちごミルク柄ハンカチ

・いちご柄ハンカチ

価格：2,046円(税込)

取扱店舗：ICHIBIKO蔵前店 / ICHIBIKO三軒茶屋店 / ICHIBIKO新宿店 / ICHIBIKO北千住店 / ICHIBIKO南町田グランベリーパーク店 / ICHIBIKOイクスピアリ店

※店舗、ICHIBIKO ONLINE STOREでの販売は4月24日(金)～となります

【母の日限定】 焼き菓子アソート

いちごの実を閉じ込めたしっとり食感のフィナンシェと、いちごの甘酸っぱさを楽しめるバターサンド〈プレーン・ココア〉を詰め合わせました。

それぞれ異なる味わいを少しずつ楽しめる、贈り物にぴったりのセットです。

母の日限定のステッカーを添えてお届けします。

価格：1,404円(税込)

※ICHIBIKO ONLINE STOREでの販売は4月17日(金)～となります



【オンラインストア（EC）限定】

今年は、遠方のお母さんにも感謝の気持ちをお届けできるよう、オンラインストア限定の特別なスイーツもご用意いたしました。

【母の日限定】 ミガキイチゴとベリーのケーキ（4号サイズ）

販売開始：4月17日(金)～

人気の「ミガキイチゴとベリーのケーキ」が、母の日限定で華やかなピンク色になって登場。感謝の気持ちを込めたギフトにぴったりな、特別仕様です。

厳選したミガキイチゴに、ラズベリーとブルーベリーを贅沢にトッピング。ふんわり軽やかなクリームと甘酸っぱいベリーのハーモニーが広がる、オンライン限定ケーキです。

価格：3,450円(税込)

配送方法：冷凍配送

【母の日限定】 ミガキいちごのレアチーズケーキ（4号サイズ）

販売開始：4月17日(金)～

メレンゲを抱き込ませてふんわり仕上げたムースに、苺の蒸留酒に漬けたスポンジと、ミガキイチゴのピューレを重ねた香り豊かなケーキ。

母の日限定で、感謝の気持ちを込めたやさしいピンク色に仕上げました。

「いちごミルクのもと」をかけると、さらに濃厚で贅沢な美味しさに。

価格：2,160円(税込)

配送方法：冷凍配送

【母の日限定】 ICHIBIKO ゴブレットグラス&いちごミルクのもとセット

販売開始：4月17日(金)～

母の日限定の特別なギフトセット。

オリジナルロゴをあしらったゴブレットグラスと、人気の「いちごミルクのもと」を組み合わせました。

牛乳と合わせて手軽に楽しめるいちごミルクはもちろん、お酒やデザートにもぴったり。グラスとともに幅広いシーンでお楽しみいただけます。

母の日限定のステッカーを添えて、感謝の気持ちを伝える贈り物に。

価格：4,980(税込)



■ ICHIBIKOについて

いちごスイーツ専門店 ICHIBIKOは「いちごの、いちご好きによる、いちご好きのためのお店」として2017年に東京・世田谷区太子堂にカフェ1号店をオープンしました。そのルーツは宮城県山元町のいちご農園ミガキイチゴファーム。はじまりはいちごを栽培することにありました。宮城県山元町は2011年の東日本大震災で甚大な被害を受けたエリアです。その地域の復興として、2012年からいちご栽培を開始しました。IT技術の導入により、シーズンを通して安定しておいしいいちごを栽培することに成功しました。さらに完熟で収穫して選別し、全国のお客様にお届けする仕組みを作って「食べる宝石 ミガキイチゴ」としてブランド化しました。2025年からは、果物「いちご」の魅力をいかした「生活を彩る果子」を通じて、みなさまの心と時間に寄り添うひとときをお届けします。

＜東京都＞

ICHIBIKO 蔵前店

住所：〒111-0054 東京都台東区鳥越1-30-10 1F

アクセス：大江戸線・浅草線「蔵前駅」 徒歩約10分 / 大江戸線「新御徒町駅」 徒歩約6分 / JR中央・総武線「浅草橋駅」 徒歩約9分 / 東京メトロ日比谷線「仲御徒町駅」徒歩約9分

営業時間：11:00-18:00

定休日：月曜日・火曜日(祝日の場合は営業)

ICHIBIKO三軒茶屋店

住所：東京都世田谷区太子堂4-18-1 エコービル1F

アクセス：東急田園都市線 三軒茶屋駅より徒歩3分

電話番号：03-5787-5277

営業時間：10:00-20:00

定休日：なし

ICHIBIKONEWoMan新宿店（テイクアウト専門店）

住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 ニュウマン2階 エキナカ

アクセス：JR新宿駅ミライナタワー改札・甲州街道改札・新南改札内

電話番号：03-6457-7856

営業時間：月～土9:00-21:00/日祝9:00-20:30

定休日：なし

ICHIBIKOルミネ北千住店（テイクアウト専門店）

住所：東京都足立区千住旭町42-2 ルミネ北千住1F

アクセス：JR北千住駅直結

電話番号：03-6806-1019

営業時間：10:00-20:30

定休日：なし

ICHIBIKO南町田グランベリーパーク店

住所：東京都町田市鶴間3-4-1 グランベリーパーク セントラルコート1F ギャザリングマーケット内

アクセス：東急田園都市線 南町田グランベリーパーク駅 駅直結

電話番号：042-850-5563

営業時間：月-木10:00-20:00/金土日祝 10:00-21:00

定休日：なし

＜千葉県＞

ICHIBIKOイクスピアリ店

住所：千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ1F ザ・コートヤード

アクセス：JR舞浜駅(南口)下車すぐ

電話番号：047-711-1505

営業時間：11:00-21:00

定休日：なし

＜北海道＞

ICHIBIKO北海道ボールパークFビレッジ店（テイクアウト専門店）

住所：〒061-1116 〒061-1116 北海道北広島市Fビレッジ1番地 THE LODGE ２F

アクセス：JR北広島駅からシャトルバス約5分

電話番号：011-555-3151

営業時間：10:00-19:00

定休日：なし(オフシーズン中のみ火曜日が定休)

ブランドサイト : https://ichibiko.jp/

オンラインショップ：https://ichibiko-ec.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/ichibiko_official_/

X(旧Twitter）: https://twitter.com/ichibiko_jp

Facebook: https://www.facebook.com/ICHIBIKO/