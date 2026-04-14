京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院と株式会社テムザックが協定締結　産学連携し次世代ロボット開発推進とICT人材育成へ

株式会社テムザック

学校法人情報大学 京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院（総長：長谷川 亘）とサービスロボット開発・製造の株式会社テムザック（本店・京都市上京区，代表取締役社長：川久保勇次）は，2026年4月14日，ICT（情報通信技術）の応用による次世代ロボット開発と人材育成推進を目指した連携・協力に関する包括協定を締結いたしました。協定締結により両者が共同で教育・研究を展開し，社会連携活動の発展に寄与していきたいと考えています。

2026年4月14日 京都市南区にて、産学連携協定締結式を実施（左：学校法人情報大学 京都情報大学院大学，京都コンピュータ学院 総長 長谷川 亘氏／右：株式会社テムザック 代表取締役議長 高本 陽一）

＜協定の目的＞

本協定は，京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院およびテムザック社が相互に連携・協力してロボット開発に関連する取り組みを推進し，両者の教育，研究および社会連携活動の発展に寄与することを目的としています。産業界の最前線でロボット開発を進めるテムザック社と，ICTの教育・研究に強みを持つ京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院がタッグを組むことで，次世代の技術革新とそれを支える人材育成を加速させます。

＜主な連携・協力事業の内容＞

主に以下の内容を推進してまいります。

1.テムザック社の「ワークロイド」に関する共同研究の推進

テムザック社が進めるワークロイド等に関する共同研究ならびに研究会を実施します。

2.ICT教育と社会連携の強化

京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院が進めるICTに関する教育，研究および社会連携活動を相互に支援・推進します。

3. 具体的な取組内容は今後検討のうえ決定しますが，例えばテムザックが開発したロボット（ハードウェア）に対して，京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院の学生が自動化制御（ソフトウェア）を検討・開発するといった，実践的な内容を予定しています。

＜京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院＞

京都コンピュータ学院は1963 年創立の日本最初のコンピュータ教育機関です。創立以来，「時代を担う創造性豊かな情報処理技術者の育成」という教育理念を掲げ，コンピュータに関連する広範な分野の教育に対応した５学系20学科を設置しています。エンジニアリング学系では，自律型ロボットや制御機器の製作にも取り組んでいます。これまでに輩出した卒業生は5万人以上で，国内外のIT関連産業などで活躍しています。

京都情報大学院大学は，日本最初のIT 専門職大学院として2004 年に開学しました。応用情報技術研究科ウェブビジネス技術専攻を設置し，広範なICT 関連知識の中で，特定の専門領域に関する幅広い知識を獲得するため，人工知能，データサイエンス，ERP，ITエンターテインメントなど９つの専門分野を設け，IT応用分野での高度専門職業人を育成しています。

このたびの連携による研究の成果は，京都情報大学院大学が中心となり立ち上げた一般社団法人日本応用情報学会や同学会が発行するジャーナルにて発表することを予定しています。

京都情報大学院大学 https://www.kcg.edu/

京都コンピュータ学院 https://www.kcg.ac.jp/

＜株式会社テムザック＞

人とロボットの共存社会を目指すサービスロボットメーカーです。医療、建築、パーソナルモビリティ、災害レスキューなど重労働や人手が足りない現場で、人に代わって活躍する多様な実用ロボット"WORKROID"（ワークロイド）を開発しつづけています。

代表取締役社長：川久保 勇次（かわくぼ ゆうじ）

本店所在地 ：〒602-8482 京都市上京区浄福寺通上立売上る大黒町689番地1

ホームページ ： https://www.tmsuk.co.jp

会社の歴史動画 ： https://youtu.be/A3Lq9TkqVI4

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