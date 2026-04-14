【創業祝30周年記念】核酸1200mg配合のロングセラーサプリメント「ダイナバイタル」を初め、史上最大＊のお得キャンペーンを実施！長年の信頼と品質の証″原材料表示″をご確認いただき是非ご評価ください！

キャンペーン概要

株式会社ピリカインターナショナルジャパン

【創業祝30周年記念】１本から！期間限定で通常価格から30％プライスダウン販売します！

- 実施期間：2026年4月１5日（水）～9月30日（水）実施※ ※無くなり次第終了- 送料無料期間：2026年4月15日（水）0:00～6月30日（火）23:59までのご注文まで（送料無料期間後の送料については880円となります。）

核酸1200mg高含有＊した『ダイナバイタル』

健康寿命を伸ばし、いつまでも元気でいられるカラダづくりを。 創業時（ダイナバイタル発売は1998年～）から愛され続け多くのお客様にご愛用いただいている、”核酸サプリメント”『ダイナバイタル』。

現代人に不足しがちな栄養素として注目されている「核酸」を高配合。 さらにビタミン・ミネラルをバランスよく配合したサプリメントです。通年の体調管理に加えて、近年の猛暑や年末年始シーズンを健やかに乗り切るためのサポートに！

ビー・ヘルシー ダイナバイタル300粒 (核酸サプリメント) 税込12,960円 →30周年記念価格30%OFFに！！

核酸生産量は20歳がピーク！

20歳を境に肝臓での核酸生産量は低下します。申告な核酸不足になる前にしっかり補給しましょう！

原材料の先頭に「サケ白子抽出物」を使用していることが、惜しむことなく高配合している品質へのこだわりを示しています。

- 1日摂取目安量（10粒）あたり 核酸1200mg を高含有＊- 良質なDNAを含む サケ白子由来原料を高配合- RNA含有率の高い サトウキビ酵母由来成分を使用- ビタミン13種・ミネラル7種 を配合- 香料・着色料・合成保存料・合成防腐剤 フリー

【原材料名】 サケ白子抽出物（DNA核タンパク）（国内製造）、酵母抽出物（RNAタンパク）、ドロマイト、オリゴ糖、なたね硬化油、亜鉛酵母、鉄酵母、かつお風味調味料、セレン酵母、モリブデン酵母、イチョウ葉エキス末、澱粉、銅酵母／結晶セルロース、V.C、抽出V.E、V.B₆、パントテン酸カルシウム、V.B₁、V.B2、グリセリンエステル、甘味料（ステビア）、調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ルチン）、V.A、V.B₁2、V.K、V.D、葉酸 （※一部に乳成分・さけ・大豆を含む）

＜愛用者様の声＞

※個人の感想であり、感じ方には個人差があります。

Aさま：

発売当初から飲んでいます。調子が良い時期には「飲み忘れ」たり、「もう飲まなくてもいいかな」と思って何度かやめたこともありましたが、そのたびにまた戻ってきて気づけば長く続けています。

Bさま：

核酸サプリメントは他にもあるけど、原材料の１番上に表示されているのは嬉しい品質！ 色んな悩みが尽きないから結局核酸サプリを選んでいます。他社にもあるけど、原材料表示を見て『やっぱりここ！』と続けています。

Cさま：

近所の農家の方が飲んでいて、「毎日の作業が続けやすい気がする」と話していました。忙しい毎日を送る方にも選ばれているようです。 朝から元気に過ごしたい方に 飲んでいると、朝の目覚めや日中の過ごし方に違いを感じることがあります。

Dさま：

毎日のコンディションづくりの一環として取り入れています。 楽しみが多い夜に。自分なりの飲み方で続けています。私はお酒を飲む予定がある日は、30分ほど前に少し多めに飲むようにしています。生活習慣のひとつとして続けています。

フランス海岸松樹皮に含有されるピクノジェノール40mg高含有＊した『ピクノジョイ』

巡りを良くして、体軽やか。体の内側・全身からエイジングケア。炎症・肌荒れのケアにも◎ フランス海岸松樹皮に含有される”ピクノジェノール”を高配合。身体を芯から温める生姜や桂皮で巡りもブースト。またコンドロイチン配合で、生き生きと動く毎日をサポートします！

ビー・ヘルシー ピクノジョイ 150粒 (ピクノジェノール配合サプリメント) 税込12,960円 →30周年記念価格30%OFFに！！- 美容・健康に働きかける大注目の天然原料「ピクノジェノール(R)」配合- さまざまな外的刺激から体をガード- 不快感をやわらげる天然ハーブ：デビルズクロー配合- サラサラの味方！ぷよぷよの防止！天然ハーブ：ボスウェリア配合- 香料・着色料・合成保存料・合成防腐剤 フリー

【原材料名】 [サメ軟骨含有食品] コンドロイチン含有サメ軟骨抽出物（国内製造）、ドロマイト、コラーゲンペプチド（魚由来）、ショウガ末、デビルズクロー抽出物、なたね硬化油、亜鉛酵母、フランス海岸松樹皮抽出物（ピクノジェノール(R)）、ボスウェリア抽出物、ケイヒ末、大豆多糖類、セレン酵母、／セルロース、V.C、抽出V.E、甘味料（ステビア）、（一部にゼラチン・大豆を含む）

他にも、健やかなカラダづくりに必要な”酵素”製品！

ビー・ヘルシー エンザビューティ 720mL (酵素ドリンク) 税込9,504円 →30周年記念価格30%OFFに！！

カラダの中から美しくする酵素ドリンク。リズムを整え、スタイリッシュボディへ。めぐりのよい健やかな毎日を。腸内環境に加えて、サビや冷えケアなど＋αの健康づくりに。消化酵素の働きをサポート。腸内環境を整え、体内外のサビを防ぐ。お腹の中からすっきりクリーニング。おいしく食べやすいペースト状です。

● 100種類の野菜・果物・ナッツ類から成る植物発酵エキス（食物酵素）配合

● アメリカ国立ガン研究所発表デザイナーズフーズ※素材使用

● 腸内で善玉菌のエサとなり、腸内環境改善に役立つ：オリゴ糖配合

● 水分を抱え込み、保持することで便のやわらかさを保ち、便量を増やす：食物繊維配合

● 抗酸化作用のあるフラボノイド類を豊富に含有：ルイボス茶配合

● 善玉菌の99.9％を占めるビフィズス菌と、ビフィズス菌が棲みやすい環境を作る有胞子性乳酸菌が腸内環境を整え、不調の元と戦う力をアップ

※アメリカ国立ガン研究所がリスト化した、ガン予防の可能性のある重要食品のこと

ビー・ヘルシー ＳＯＤ酵素１００ 6g×30包 (酵素サプリメント) 税込10,584円 →30周年記念価格30%OFFに！！

消化酵素の働きをサポート。腸内環境を整え、体内外のサビを防ぐ。お腹の中からすっきりクリーニング。おいしく食べやすいペースト状です。

● 100種類の野菜・果物・ナッツ類から成る植物発酵エキス（食物酵素）配合

● アメリカ国立ガン研究所発表デザイナーズフーズ※素材使用

● 腸内で善玉菌のエサとなり、腸内環境改善に役立つ：オリゴ糖配合

● 水分を抱え込み、保持することで便のやわらかさを保ち、便量を増やす：食物繊維配合

● 抗酸化作用のあるフラボノイド類を豊富に含有：ルイボス茶配合

● 善玉菌の99.9％を占めるビフィズス菌と、ビフィズス菌が棲みやすい環境を作る有胞子性乳酸菌が腸内環境を整え、不調の元と戦う力をアップ

※アメリカ国立ガン研究所がリスト化した、ガン予防の可能性のある重要食品のこと

～祝３０周年キャンペーン価格～

＜対象商品＞

- ビー・ヘルシー ダイナバイタル（核酸サプリメント）300粒通常価格税込12,960円（税抜11,782円）⇒【30周年特別価格】税込9,072円（税抜8,247円）- ビー・ヘルシー ピクノジョイ（ピクノジェノール配合サプリメント）150粒通常価格税込12,960円（税抜11,782円）⇒【30周年特別価格】税込9,072円（税抜8,247円）- ビー・ヘルシー エンザビューティー（酵素ドリンク）720mL、通常価格税込9,504円（税抜8,640円）⇒【30周年特別価格】税込6,653円（税抜6,048円）- ビー・ヘルシー SOD酵素100（ペースト状酵素サプリメント）6g×30包、通常価格税込10,584円（税抜9,622円）⇒【30周年特別価格】税込7,409円（税抜6,735円）

株式会社ピリカインターナショナルジャパンでは、商品をお取り扱いいただける取引先様を随時受け付けております。

商品＆商品のお取り扱いのお問合せ／本件ご取材に関するお問い合わせ先

担当：益子千里（マシコ） 電話番号：03-3662-4300

メールアドレス：c-mashiko@pilica.co.jp

【会社概要】 会社名：株式会社ピリカインターナショナルジャパン

設立：1996年6月11日 事業内容：化粧品製造販売業（13COX 00075）、化粧品及び栄養補助食品の販売

URL：https://mypilica.jp/item/category/supple/