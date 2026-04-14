【多摩センター駅5分】BOTANICAL PILATES(ボタニカルピラティス)多摩センター店が4/1(水)オープン！無料体験実施中！

株式会社REALIZE

株式会社REALIZE（本社：東京都渋谷区、代表取締役 中島歩紀）は、2025年4月1日に東京都多摩市多摩センター駅前に『BOTANICAL PILATES(ボタニカルピラティス)多摩センター店』をオープン。（所在地：〒206-0033 東京都多摩市落合1-16-1）東京都3店舗目の出店となる。

「BOTANICAL PILATES」は、ピラティスマシン（リフォーマー）を使ったマンツーマンレッスンを提供するパーソナルマシンピラティススタジオです。マシンピラティスは、通常のマットで行うピラティスに比べて、初心者の方でもフォームを掴みやすく、効率よく身体を動かせるのが特長です。

さらに「BOTANICAL PILATES」が提供するマンツーマンレッスンは、マシンのサポートによって筋肉を意識しながら身体を動かすことで、身体の歪みやねじれなどが整いやすくなり、その方の本来持っている綺麗なボディラインへと身体を変化させていきます。よって「姿勢」「体型」「不調」など、女性の多くのお悩みに応えられる理想的な環境を目指しています。

【ボタニカル式パーソナルピラティスで“美と健康の両立”を】

BOTANICAL PILATESは、あなたの理想を叶えるパーソナルピラティスです。

痩せるのはもちろんのこと、健康的で美しく引き締まった身体へと最短距離で導きます。

ピラティスで痩せる新常識

BOTANICAL PILATESでは、”ピラティスで痩せる”を叶えるべく、全てのコースに「ダイエットピラティス」のプログラム導入を行っています。ただ体重を減らすのではなく、”見た目が美しく変わる”のがボタニカル式ダイエットピラティスの特徴です。インナーマッスルを効率よく鍛えることで基礎代謝を上げ、痩せやすい体質を作り、綺麗に引き締まった身体を目指すことができます。

1人ひとりに合わせたオーダーメイドレッスン

姿勢や骨格の歪み、仕事や日常生活等のライフスタイルの違いにより、一人ひとり身体の状態は異なります。

そのためグループレッスン式のピラティスでは、同時に複数人に決められたプログラムを行うため、その人の身体に合わせた最適なレッスンを行うのは非常に困難です。

しかしBOTANICAL PILATESでは、完全マンツーマン式のパーソナルレッスンで、経験豊富な一流の技術を持った有資格者インストラクターが一人ひとりの身体の状態やライフスタイルまで丁寧にカウンセリングをし、あなた専用のオーダーメイドプログラムをご提案します。

誰にも見られないボタニカルデザインのリラックス空間

BOTANICAL PILATESでは、ピラティスを通じて身体の変化だけではなく、心もリフレッシュできる時間を大切にしています。

目指すはあなたのパワースポットでありサードプレイス。

プロの空間デザイナーと調香師が監修した、緑を基調とした上質な自然美と植物の香りに包まれたボタニカル空間で、深く呼吸をするだけで日常の疲れやストレスからスッと解放されていくよう設計しています。

厳選されたパーソナルインストラクター

BOTANICAL PILATESに所属するインストラクターはピラティス協会が発行する認定資格試験に合格した有資格者のみで構成されています。ただピラティスのやり方を教えるのではなく、あなたの考える「こんな身体になりたい」という想いに寄り添い、ピラティスを通して身体を変えるためのサポートを全力でさせていただきます。

圧倒的な知識量、身体への理解度、指導技術以上に、パーソナルだからこその丁寧なレッスンと親切なサポートを心掛けておりますので、運動やピラティスが初めての方でも安心してお任せください。

駅近・駐車場完備・手ぶら通いで、すべての人に習慣を

BOTANICAL PILATESは通やすさ、続けやすさにこだわっています。

結果を出すために大切なのは”継続できる環境”。全店舗駅近でアクセスが良く、駅からも自宅からも通いやすく、レンタルウェアや水飲み放題で手ぶら通いも可能なので、忙しい毎日でも無理なく続けられます。

さらに、グループレッスンよりも効果が出やすいマンツーマン指導に加えて、食事サポートや自宅でできるホームケアまでトータルサポート。”続けやすい環境”と”一人ひとりに合わせたサポート”で理想の身体づくりを着実に叶えます。

BOTANICAL PILATES(ボタニカルピラティス)多摩センター店 概要

■店舗名 BOTANICAL PILATES(ボタニカルピラティス)多摩センター店

住所：〒206-0033 東京都多摩市落合1-16-1



営業時間：9:00～23:00

電話：050-1794-8567

アクセス：京王相模原線/小田急線/多摩都市モノレール線 多摩センター駅より徒歩5分/駐車場完備



公式HP

https://botanical-pilates.com/tamacenter/

【施設情報】

・完全個室

・本格的リフォーマー(マシン)完備

・ミネラルウォーター無料完備

・タオル、ウェアレンタルあり

料金について

■入会金：今だけ当日入会で0円

■マンスリープラン(スタンダード1回60分)



スタンダード月2回 /19,360円(税込)

スタンダード月4回 /37,400円(税込)

スタンダード月8回 /65,780円(税込)

※月払い制

・お支払方法



銀行振込、クレジットカード

無料カウンセリング/体験トレーニングのご予約について

下記HPからお申し込み可能です。

初回体験トレーニングが通常5,500円のところ無料体験実施中！

https://botanical-pilates.com/tamacenter/

(24時間受付対応)

運営元情報

■株式会社REALIZE



〒150-0022

東京都渋谷区恵比寿南3-10-6 ミヤケホームズ202

代表取締役：中島歩紀

設立：2022年3月



資本金：100万円



HP：https://botanical-pilates.com