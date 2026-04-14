株式会社BEAR HOUSE

株式会社BEAR HOUSE（熊本県熊本市、代表取締役社長：山下良真）は、熊本市のふるさと納税返礼品として、リフォーム工事の提供を開始いたしました。熊本市において、リフォーム工事を返礼品として提供する事業者は弊社のみ（※自社調べ・2026年4月14日現在）となります。

■ 取り組みの背景と想い

(1)防災啓発から実践へ：一級建築士として「より身近な住まいの安全」に直接貢献できる機会

(2)実家への気がかりに寄り添う：熊本地震から10年。離れた家族が抱く「老朽化の不安」を解消

(3)「小さな不便解消」が第一歩：手すり設置やトイレ改修など、日常の改善が長く安全に住む備えに

弊社はこれまで「事業継続力強化計画」認定企業として、親子向け防災イベント等を通じ、地域の方々と安全な家づくりを考えてまいりました。その経験から、専門性を活かしてさらに身近な形で熊本へ貢献したいと本取り組みに至りました。

2025年8月開催：おうちの中の防災探検隊プログラム

熊本地震から10年を迎える今、進学や就職で熊本を離れた方にとって、ご実家の様子は気がかりな問題です。「防災・耐震」と構える前に、まずは手すりの設置や使いやすいトイレへの改修など、日常の小さな不便解消こそが、長く安全に住み続けるための第一歩となります。 ふるさと納税を通じ、故郷へ貢献しながら大切なご家族へ「安心で快適な暮らし」を贈る、新しい形の郷土支援をご提案いたします。

■ 返礼品の内容と特徴

熊本市内の戸建て住宅・マンションを対象とした、リフォーム時の「工事工賃（施工費）」に充当できる補助券を提供いたします。例えば、手すりの設置や段差解消などのバリアフリー工事、キッチン・トイレ・浴室などの水回り改修、外壁や屋根のメンテナンスなど、日常生活をより快適にするリフォームにご活用いただけます。

手すり設置が、家族みんなの安心につながります

熊本市初のリフォーム返礼品：熊本市の返礼品ラインナップにおいて、住まいのリフォーム工事を扱うのは弊社のみ（※自社調べ・2026年4月14日現在・熊本市ふるさと納税に寄附が可能なポータルサイトにおいて）です。

専門家による安心施工：住宅瑕疵保険検査員として3,000棟以上の実績を持つ建築士らが、その専門知識に基づき、リフォームにおける適正な施工（工賃分）をサポートします。

■ 今後の展望

BEAR HOUSEは、今後も一過性の支援に終わることなく、継続的に地域社会へ貢献できる活動を行ってまいります。ふるさと納税という仕組みを通じて、「住まいの専門家」として熊本の安心・安全な暮らしを次世代へつなぐ一翼を担ってまいります。

【返礼品の概要】

熊本市の返礼品ラインナップにおいて、住宅のリフォーム工事を扱うのは弊社が初めての試みです。住宅瑕疵（かし）保険の検査員として3,000棟以上の住宅を検査してきた実績を持つ代表建築士をはじめ、様々な経験を持つ建築のプロフェッショナルたちが、その確かな目と技術を活かして寄附者様の想いを形にします。

■ 主な活用シーンの例

「親孝行リフォーム」として：

ご実家へ、手すりの設置や段差解消などのバリアフリー工事をプレゼント。

「安心の備え」として：

地震に備えた耐震補強や、屋根・外壁のメンテナンス。

「快適な帰省先」として：

キッチンやトイレなどの水回り改修、ヒートショック対策の浴室リフォーム。

水回り改修（例）写真は集合住宅タイプ■ サービスの流れ

寄附の申込み：各ポータルサイトよりご希望の寄附金額（住宅リフォーム補助券）を選択。

ヒアリング・現地調査：弊社の建築士が熊本市内の対象物件を調査し、ご希望やご予算に合わせた最適なプランを丁寧にご提案。

工事施工：建築のプロが責任を持って施工。工賃の一部または全額に補助券を適用し、残金（材料費や不足分の工賃等）が発生する場合は別途お支払いとなります。

■ 返礼品ラインナップ・掲載ポータルサイト（一部）

以下の主要ふるさと納税サイトにて、現在お申込みを受け付けております。

楽天ふるさと納税：

【熊本市内の住宅限定】住宅リフォーム補助券 （30万円分・10万円分共通）

https://item.rakuten.co.jp/f431001-kumamoto/343-1967/

ふるさとチョイス：

【熊本市内の住宅限定】住宅リフォーム補助券

（30万円分）https://www.furusato-tax.jp/product/detail/43100/6984335

（10万円分）https://www.furusato-tax.jp/product/detail/43100/6984334

さとふる：

【熊本市内の住宅限定】住宅リフォーム補助券

（30万円分）https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1726157

（10万円分）https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1726142

※その他、熊本市が契約しているポータルサイトにて掲載されております。

■ 私たちが大切にしていること

「家づくりはイベントですが、構造はイベントではありません。」という信念のもと、見えない部分から住まいの価値と安全を守り抜くことを使命としています。

単なる設備更新ではない、建築のプロの視点による本質的なリフォームと空間づくりをご提供します。

弊社ホームページ（ https://bear-house.co.jp(https://bear-house.co.jp) ）にも詳細を掲載しています。ぜひご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d179926-1-e27c2d32be3967157269a8d48472fadb.pdf株式会社BEAR HOUSE

〒861-4101

熊本市南区近見６丁目１０―１

担当：広報 山下（TEL:096-277-6880 FAX:096-277-6882）

Mail：info@bear-house.co.jp



代表取締役：山下 良真

事業内容：

新築住宅／設計・施工、新築共同住宅／設計・施工、店舗・事務所・展示施設等／設計・施工、住宅リフォーム／設計・施工、住宅関連検査業務 など



設立：

2022年8月15日



許可・登録：

・一級建築士事務所 熊本県知事登録第3919号

・特定建設業許可 熊本県知事(特-5)第19789号

・宅地建物取引業免許 熊本県知事(1)第5716号

・登録電気工事業者 熊本県知事登録第2026006号