無人搬送車（AGV）市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月13に「無人搬送車（AGV）市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。無人搬送車（AGV）に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
無人搬送車（AGV）市場の概要
無人搬送車（AGV）市場に関する当社の調査レポートによると、無人搬送車（AGV）市場規模は 2035 年に約 122 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 無人搬送車（AGV）市場規模は約 49 億米ドルとなっています。無人搬送車（AGV）に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、無人搬送車（AGV）市場のシェア拡大は、産業現場における人手不足および人件費の高騰に起因するものです。経済協力開発機構（OECD）の報告によれば、2023年時点で世界全体の雇用主の77%が人手不足に直面しており、高齢化や、医療と製造業をはじめとする各分野でのスキルミスマッチを背景に、賃金の上昇と生産性の低下を招く結果となっています。
無人搬送車（AGV）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automated-guided-vehicle-agv-market/590642194
無人搬送車（AGV）に関する市場調査によると、Eコマースの急増や倉庫の自動化の進展に加え、自動ピッキングと仕分け、在庫移動、および高速な注文処理といったアプリケーションでのAGVの活用拡大に伴い、市場シェアは今後拡大していくと予測されています。さらに、ワークフローの最適化、在庫精度の向上、および生産サイクルタイムの短縮を図るべく、各産業界において業務効率化と生産性向上へのニーズが高まっていることも、市場拡大を後押しする要因となっています。
しかし、レガシーな倉庫管理システムやERP/WMSプラットフォームといった既存システムとの連携に関する課題の顕在化や、従来のAGVが持つ柔軟性の欠如といった要因が、今後数年間の市場成長を抑制する可能性があると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346932/images/bodyimage1】
無人搬送車（AGV）市場セグメンテーションの傾向分析
無人搬送車（AGV）市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、無人搬送車（AGV）の市場調査は、車両タイプ別、ナビゲーション技術別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、積載能力別と地域別に分割されています。
無人搬送車（AGV）市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642194
無人搬送車（AGV）市場は、ナビゲーション技術別に基づいて、レーザー誘導、磁気誘導、ビジョン誘導、その他に分割されています。中でもレーザー誘導セグメントは、レーザー誘導システムが提供する高精度、柔軟性、および信頼性により、複雑かつ動的な環境への適合性が高いことから、予測期間を通じて45%の市場シェアを占め、市場を主導すると見込まれています。さらに、スマートファクトリーや「インダストリー4.0」関連技術の導入拡大、および高度なフリート管理システムとの互換性の向上が、同セグメントの成長を後押ししています。
無人搬送車（AGV）市場の概要
無人搬送車（AGV）市場に関する当社の調査レポートによると、無人搬送車（AGV）市場規模は 2035 年に約 122 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 無人搬送車（AGV）市場規模は約 49 億米ドルとなっています。無人搬送車（AGV）に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、無人搬送車（AGV）市場のシェア拡大は、産業現場における人手不足および人件費の高騰に起因するものです。経済協力開発機構（OECD）の報告によれば、2023年時点で世界全体の雇用主の77%が人手不足に直面しており、高齢化や、医療と製造業をはじめとする各分野でのスキルミスマッチを背景に、賃金の上昇と生産性の低下を招く結果となっています。
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無人搬送車（AGV）に関する市場調査によると、Eコマースの急増や倉庫の自動化の進展に加え、自動ピッキングと仕分け、在庫移動、および高速な注文処理といったアプリケーションでのAGVの活用拡大に伴い、市場シェアは今後拡大していくと予測されています。さらに、ワークフローの最適化、在庫精度の向上、および生産サイクルタイムの短縮を図るべく、各産業界において業務効率化と生産性向上へのニーズが高まっていることも、市場拡大を後押しする要因となっています。
しかし、レガシーな倉庫管理システムやERP/WMSプラットフォームといった既存システムとの連携に関する課題の顕在化や、従来のAGVが持つ柔軟性の欠如といった要因が、今後数年間の市場成長を抑制する可能性があると見込まれています。
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無人搬送車（AGV）市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、無人搬送車（AGV）の市場調査は、車両タイプ別、ナビゲーション技術別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、積載能力別と地域別に分割されています。
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無人搬送車（AGV）市場は、ナビゲーション技術別に基づいて、レーザー誘導、磁気誘導、ビジョン誘導、その他に分割されています。中でもレーザー誘導セグメントは、レーザー誘導システムが提供する高精度、柔軟性、および信頼性により、複雑かつ動的な環境への適合性が高いことから、予測期間を通じて45%の市場シェアを占め、市場を主導すると見込まれています。さらに、スマートファクトリーや「インダストリー4.0」関連技術の導入拡大、および高度なフリート管理システムとの互換性の向上が、同セグメントの成長を後押ししています。