マーケティングパートナー／『POCHI ミディアムラージブリード ワイルドサーモン』－中・大型犬の悩みにトータルで応えるドライフードに新味登場－
マーケティングパートナー株式会社（社長：泰地正人、本社：東京都新宿区）が運営するプレミアムドッグフード通販「POCHI（ポチの幸せ）」のオリジナルブランド「POCHI」は、４月14日、犬用ドライフード（総合栄養食）『POCHI ミディアムラージブリード』の新味『ワイルドサーモン』を発売いたします。
『POCHI ミディアムラージブリード』は、1998年創刊レトリーバーとの暮らしを楽しむライフスタイルマガジン『RETRIEVER』とのコラボ企画から誕生した、中・大型犬向けの総合栄養食です。「POCHIザ・ドッグフード ミディアムラージ粒」をリニューアルし、犬種特有の悩みに対応する栄養設計へと進化しました。
今回発売される『ワイルドサーモン』は、昨年10月発売の『3種のポルトリー』と同様のスペックで、魚好きの犬、皮膚や被毛のケアをしっかりしたい犬にオススメの商品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346801/images/bodyimage1】
■商品の説明
フレッシュミート（生肉）使用のおいしさはもちろん、おなかの健康維持に配慮したプレ・プロバイオティクス配合、グルテン・ＧＭＯ(遺伝子組換食品)フリー、そして太りやすい中・大型犬のために低脂質、低カロリー設計の成犬用総合栄養食です。
また、化学的な着色料や保存料は使わず、国際基準の品質管理認証ISO9001とヨーロッパ基準の品質管理認証であるGMP＋B8も取得した質の高い工場で製造しています。
■商品の特長
（1）高タンパク、低脂肪、低カロリー
栄養価は独自のロジックに基づいた理想的なバランスとして、タンパク質31%、脂質10%、313kcal/100gに設計。体重管理が重要な中・大型犬に配慮しつつ、活動量の多い犬にも対応できる栄養バランスを実現しました。
（2）関節ケアのために選んだ3つの原材料
関節サプリメントに使われている成分である「緑イ貝」に加え、樹木から取れる硫黄成分である「MSM（メチル・スルフォニル・メタン）」とハーブの一種である「ボスウェリア」を追加。毎日の食事からできる関節ケアを考えました。
（3）プレ・プロバイオティクスを配合
「エンテロコッカス・フェシウム」と「サッカロマイセス・セレビシエ」という、2種類のプロバイオティクス（健康に好影響な微生物）を使用。その他、腸内細菌のエサとなって整えるプレバイオティクスである「イヌリン」「βグルカン」も配合しました。
（4）コラーゲンペプチドと必須脂肪酸
皮膚や骨の主要なタンパク質であるコラーゲンを、効率的に腸管から素早く吸収できるよう小さく分解した「コラーゲンペプチド」を配合。また、皮膚のバリア機能の健康維持に役立つ必須脂肪酸として、「サーモン油」と「ボラージ油」も配合しました。
（5）豊富なEPA・DHAなどのオメガ3脂肪酸、ヒマワリ油配合
主原料のサーモンに豊富に含まれる「オメガ3脂肪酸」は、抗炎症作用を持ち皮膚や被毛のコンディション維持に役立ちます。また、「ヒマワリ油」も配合することでリノール酸の供給源となり、皮膚バリアのサポートをより強化します。
■ウェブサイト
・POCHI ミディアムラージブリード ワイルドサーモン詳細
https://www.pochi.co.jp/ext/the-dogfood_mlbreed.html
■商品の概要
商品名
POCHI ミディアムラージブリード ワイルドサーモン
ライフステージ 成犬用ドライフード(アダルトメンテナンス総合栄養食)
原材料名
サーモン生肉、ソラ豆、白米、エンドウ豆プロテイン、フィッシュペプチド、リンゴ、アルファルファ、スイートポテト、チキンレバー（加水分解）、セルロース、サッカロマイセス･セレビシエ(酵母菌)、ポテトスターチ、ヒマワリ油（リノール酸源）、キャロブ繊維、サーモン油(EPA･DHA・アスタキサンチン源)、ボラージ油（γリノレン酸源）、ケルプ、イヌリン（FOS源/プレバイオティクス）、βグルカン(イースト抽出物)、コラーゲンペプチド、ブレンドハーブ(ディル、ペパーミント、カレンデュラ、カモミール、マーシュマロウ、ダンデライオン)、緑イ貝、エンテロコッカス・フェシウム(プロバイオティクス)、MSM、ボスウェリア、ミネラル類(Ca、Fe、Mn、Cu、Zn、I、Se)、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、ナイアシン、パントテン酸、B6、B12、ビオチン、塩化コリン、葉酸、C)、タウリン、酸化防止剤（トコフェロール）
保証分析値
タンパク質 31.0%以上、脂質 10.0%以上、粗繊維 8.0%以下、灰分 7.0%以下、水分 10%以下、代謝カロリ－313kcal/100g
【その他】
カルシウム 0.49%、リン 0.48％、タウリン 1.0g/kg、EPA 1.8g/kg、DHA 2.2g/kg
内容量 100g 1.8kg 5.2kg 5.2kg×2 5.2kg×3
原産国 オランダ
カロリー 代謝カロリー313kcal/100g
価格（税込み）
100g：300円 1.8kg：4,900円 5.2kg：13,200円 5.2kg×2：22,000円 5.2kg×3：29,990円
以 上
■ご参考
＜マーケティングパートナー株式会社概要＞
本社：〒160-6125 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号
住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長 泰地 正人
設立：1998年（平成10年）
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社
資本金：１千万円 （2025年8月現在）
社員数：80名 （2025年8月現在）
事業内容：プランニング事業部
ＥＣ支援サービス（サイト構築、運営代行、フルフィルメント、集客支援）
ダイレクトマーケティング（プランニング、メディア、ＣＲＭ、クリエイティブ制作）
ペットウエルネス事業部
・プレミアムドッグフード専門サイト
ＰＯＣＨＩ（ポチの幸せ） https://www.pochi.co.jp/
・プレミアムキャットフード専門サイト
ｔａｍａ（たまのおねだり） https://www.tamaone.jp/
ＵＲＬ：https://www.marketing-partner.jp
■本件に関するお問い合わせ先
マーケティングパートナー株式会社
ペットウエルネス事業部 TEL：03-6772-8194
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますことをあらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
『POCHI ミディアムラージブリード』は、1998年創刊レトリーバーとの暮らしを楽しむライフスタイルマガジン『RETRIEVER』とのコラボ企画から誕生した、中・大型犬向けの総合栄養食です。「POCHIザ・ドッグフード ミディアムラージ粒」をリニューアルし、犬種特有の悩みに対応する栄養設計へと進化しました。
今回発売される『ワイルドサーモン』は、昨年10月発売の『3種のポルトリー』と同様のスペックで、魚好きの犬、皮膚や被毛のケアをしっかりしたい犬にオススメの商品です。
■商品の説明
フレッシュミート（生肉）使用のおいしさはもちろん、おなかの健康維持に配慮したプレ・プロバイオティクス配合、グルテン・ＧＭＯ(遺伝子組換食品)フリー、そして太りやすい中・大型犬のために低脂質、低カロリー設計の成犬用総合栄養食です。
また、化学的な着色料や保存料は使わず、国際基準の品質管理認証ISO9001とヨーロッパ基準の品質管理認証であるGMP＋B8も取得した質の高い工場で製造しています。
■商品の特長
（1）高タンパク、低脂肪、低カロリー
栄養価は独自のロジックに基づいた理想的なバランスとして、タンパク質31%、脂質10%、313kcal/100gに設計。体重管理が重要な中・大型犬に配慮しつつ、活動量の多い犬にも対応できる栄養バランスを実現しました。
（2）関節ケアのために選んだ3つの原材料
関節サプリメントに使われている成分である「緑イ貝」に加え、樹木から取れる硫黄成分である「MSM（メチル・スルフォニル・メタン）」とハーブの一種である「ボスウェリア」を追加。毎日の食事からできる関節ケアを考えました。
（3）プレ・プロバイオティクスを配合
「エンテロコッカス・フェシウム」と「サッカロマイセス・セレビシエ」という、2種類のプロバイオティクス（健康に好影響な微生物）を使用。その他、腸内細菌のエサとなって整えるプレバイオティクスである「イヌリン」「βグルカン」も配合しました。
（4）コラーゲンペプチドと必須脂肪酸
皮膚や骨の主要なタンパク質であるコラーゲンを、効率的に腸管から素早く吸収できるよう小さく分解した「コラーゲンペプチド」を配合。また、皮膚のバリア機能の健康維持に役立つ必須脂肪酸として、「サーモン油」と「ボラージ油」も配合しました。
（5）豊富なEPA・DHAなどのオメガ3脂肪酸、ヒマワリ油配合
主原料のサーモンに豊富に含まれる「オメガ3脂肪酸」は、抗炎症作用を持ち皮膚や被毛のコンディション維持に役立ちます。また、「ヒマワリ油」も配合することでリノール酸の供給源となり、皮膚バリアのサポートをより強化します。
■ウェブサイト
・POCHI ミディアムラージブリード ワイルドサーモン詳細
https://www.pochi.co.jp/ext/the-dogfood_mlbreed.html
■商品の概要
商品名
POCHI ミディアムラージブリード ワイルドサーモン
ライフステージ 成犬用ドライフード(アダルトメンテナンス総合栄養食)
原材料名
サーモン生肉、ソラ豆、白米、エンドウ豆プロテイン、フィッシュペプチド、リンゴ、アルファルファ、スイートポテト、チキンレバー（加水分解）、セルロース、サッカロマイセス･セレビシエ(酵母菌)、ポテトスターチ、ヒマワリ油（リノール酸源）、キャロブ繊維、サーモン油(EPA･DHA・アスタキサンチン源)、ボラージ油（γリノレン酸源）、ケルプ、イヌリン（FOS源/プレバイオティクス）、βグルカン(イースト抽出物)、コラーゲンペプチド、ブレンドハーブ(ディル、ペパーミント、カレンデュラ、カモミール、マーシュマロウ、ダンデライオン)、緑イ貝、エンテロコッカス・フェシウム(プロバイオティクス)、MSM、ボスウェリア、ミネラル類(Ca、Fe、Mn、Cu、Zn、I、Se)、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、ナイアシン、パントテン酸、B6、B12、ビオチン、塩化コリン、葉酸、C)、タウリン、酸化防止剤（トコフェロール）
保証分析値
タンパク質 31.0%以上、脂質 10.0%以上、粗繊維 8.0%以下、灰分 7.0%以下、水分 10%以下、代謝カロリ－313kcal/100g
【その他】
カルシウム 0.49%、リン 0.48％、タウリン 1.0g/kg、EPA 1.8g/kg、DHA 2.2g/kg
内容量 100g 1.8kg 5.2kg 5.2kg×2 5.2kg×3
原産国 オランダ
カロリー 代謝カロリー313kcal/100g
価格（税込み）
100g：300円 1.8kg：4,900円 5.2kg：13,200円 5.2kg×2：22,000円 5.2kg×3：29,990円
以 上
■ご参考
＜マーケティングパートナー株式会社概要＞
本社：〒160-6125 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号
住友不動産新宿グランドタワー25階
代表者：代表取締役社長 泰地 正人
設立：1998年（平成10年）
親会社：ＳＢＳホールディングス株式会社
資本金：１千万円 （2025年8月現在）
社員数：80名 （2025年8月現在）
事業内容：プランニング事業部
ＥＣ支援サービス（サイト構築、運営代行、フルフィルメント、集客支援）
ダイレクトマーケティング（プランニング、メディア、ＣＲＭ、クリエイティブ制作）
ペットウエルネス事業部
・プレミアムドッグフード専門サイト
ＰＯＣＨＩ（ポチの幸せ） https://www.pochi.co.jp/
・プレミアムキャットフード専門サイト
ｔａｍａ（たまのおねだり） https://www.tamaone.jp/
ＵＲＬ：https://www.marketing-partner.jp
■本件に関するお問い合わせ先
マーケティングパートナー株式会社
ペットウエルネス事業部 TEL：03-6772-8194
※当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますことをあらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
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