備前グリーンエネルギー株式会社（所在地：岡山県備前市、代表取締役：武本 洋一、以下「当社」）は、地域に根差した設計者・工事業者と連携し、地域特性を活かしたZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）を実現する「Local ZEB」プロジェクトの提案を開始します。

「Local ZEB」で、地域の未来をデザインしませんか？

カーボンニュートラルの実現に向けて、「ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）」の普及は重要な鍵となっています。 一方で、ZEBの実現には高度な専門知識や設計・施工のノウハウが求められるため、対応できる事業者やプロジェクトが限られているのが現状です。 こうした課題に対し、当社は、地域に根差した設計者・工事業者の皆様と連携し、その土地ならではのZEBを実現するプロジェクト「Local ZEB」を提案します。

なぜ今、「Local ZEB」なのか

脱炭素化を加速させるためには、大都市の新築建築物にとどまらず、地域に存在する多様な建築物においても、現実的かつ持続可能な形でZEBを普及させていくことが不可欠です。 そのためには、地域の特性や気候条件、発注者ニーズを熟知した地元事業者の皆様が、ZEBのノウハウを身につけ、自信を持って提案できる環境づくりが重要です。 Local ZEBは、単なる個別案件の支援にとどまらず、地域内でZEBが“当たり前に選ばれる状態”の実現を目指します。

自治体担当者様へ

地域事業者の「ZEB技術力の向上」を支援します

脱炭素の推進にあたり、以下のような課題はありませんか。 ・公共施設のZEB化を地元事業者に任せたいが、経験不足により対応が難しい ・地域内でZEB対応可能な事業者が限られている ・地域特性を踏まえた脱炭素施策を推進したい Local ZEBは、個別施設のZEB化だけでなく、地域全体の技術力向上を目的とした取り組みです。 ・ZEB勉強会の開催（地域事業者向け） ・地元企業と連携したZEB推進ロードマップの策定 ・公共施設におけるZEBモデル事業の実施 「地域ぐるみで進める脱炭素体制づくり」についても、ぜひご相談ください。

設計者・工事業者様へ

Local ZEB連携のメリット

・専門ノウハウの提供：ZEB技術の選定、エネルギー計算、補助金情報など、プロジェクトに応じた実務的支援を行います。 ・提案力の強化：環境性能と経済性を両立した提案が可能となり、施主への提案の幅が広がります。 ・地域経済の循環：地域企業の活躍により、脱炭素投資を地域内で循環させ、持続可能なまちづくりに貢献します。

まずは情報収集からでも構いません。 「Local ZEB」にご関心をお持ちいただけましたら、お気軽にご相談ください。

会社概要

法人名 ： 備前グリーンエネルギー株式会社 所在地 ： 〒705-0022 岡山県備前市東片上39-6 代表者 ： 代表取締役 武本 洋一 設立年月日： 2005年12月8日 資本金 ： 1,000万円 事業実績 ： ZEBプランナー、省エネ、再エネ、調査・研究・計画策定 URL ： https://www.bizen-greenenergy.co.jp/