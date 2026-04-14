株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 西本修 以下アニプレックス）は、 ゲーム『オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-』において、本日4月14日（火）より、 新たなプレイアブルキャラクター「SSR 勝呂竜士(カジュアル)」が登場するピックアップガチャを開始しました。

「SSR 勝呂竜士(カジュアル）」期間限定ピックアップガチャ開始！

本日2026年4月14日（火）より、 新たなプレイアブルキャラクター「SSR 勝呂竜士(カジュアル)」が ピックアップで登場するガチャを開始しました。 ◆紹介動画

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=BNTmZFo_GqI

また、「10回ガチャ」では、10回のうち1回SR以上のキャラクター、 もしくは★4以上の呪物が確定で出現します。 期間：4月14日（火）～5月5日（火）11:59 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

『オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-』概要

■タイトル：オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝- ■ジャンル：3DアクションRPG ■対応OS：iOS・Android・Windows ■ストアURL ・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/6743742870 ・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aniplex.aoex.jp ■公式HP：https://game.ao-ex.com/ ■公式X（旧Twitter）：@aoex_game （https://twitter.com/aoex_game） 推奨ハッシュタグ：#オルエク ■公式Discord：https://discord.gg/afpphpPSCr ■公式Tiktok：@aoex_game （https://www.tiktok.com/@aoex_game） ■スタッフ 原作：加藤和恵（集英社「ジャンプSQ.」連載） オリジナルキャラクターデザイン統括／一部デザイン監修：加藤和恵 オリジナルキャラクター原案・衣装デザイン：小田マリ オリジナル悪魔・呪物デザイン：落合まこ（CyDesignation） 呪物デザイン：一芒 主題歌：「彩られた理想へ」梟note／作詞・作曲：梟note／編曲：knoak 挿入歌：「空の在処」作詞：古屋 真／作曲・編曲：原田萌喜 BGM： 千葉"naotyu-"直樹、秦麻美子、Selin 徳田しずか、小澤享平、井上泰久、古屋沙樹（RightTracks Inc.） 近藤世真、日高勇輝、堀川大翼、Seonoo Kim（Elements Garden） 開発：bilibili 開発サポート：KLab China ローカライズ／運営：THE FIRST 配信：アニプレックス